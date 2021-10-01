Вместо силы

Любой текст разоблачает. Даже объявление в подъезде…

Году примерно в девяносто пятом было дело. Звонит подруга. Зовёт на авторский вечер какого-то гастролёра, во дворец Химиков.

— Кто такой?

— Писатель. Мегрэ по фамилии.

— Француз, что-ли?

— Русский, вроде… У него книги про Анастасию. Она в тайге живет. В соединении с природой. Белочки ей орешки носят, медведи — мёд. Говорят, она планету уже несколько раз спасла. Весь город идти собирается. Пойдём, а?

— Шолпанка… Ты дура?

***

И вот через столько лет заслуженный российский графоман Владимир Мегре (настоящая фамилия Пузаков) выскочил, как чёртик, из ридикюля Алии Назарбаевой.

Её книгу «Место силы» я одолела за вечер. В ней, как в плюшевом альбоме уездной барышни, полыхает романтический жар и потрескивают альковные игривости:

«Своему отцу я обязана не только исторической фамилией, но и простому появлению на свет«.

Это от души. А вот ещё:

«Для меня любовь – когда жена наполняет своего мужа такой созидательной энергией и силой, что обычный советский парень, который просто честно трудился на казахстанской Магнитке, становится президентом страны. Сколько вы знаете таких историй?» — кокетливо спрашивает читателя авторка.

Я честно напрягла память. Горбачев, бывший комбайнер. Лех Валенса, электрик. А Мандела вообще от третьей токалки отца. Простой, проще некуда. Ещё и нобелевку Мира отхватили все трое. Раздают, кому попало…

***

Первые главы Алия Назарбаева посвятила глубинной благости, питающей святое семейство. «Какой школьный предмет ты больше всего любишь?» — спрашивает она дочку. «Самопознание» – смиренно отвечает смышлёная юница.

Зачёт.

Сара Алпысовна, оказывается, дала миру 10 новых заповедей. «Верь в себя, мысли позитивно, сочетай материальное благополучие с духовным удовольствием…». Миль пардон, мадам, но это не заповеди, а горстка банальностей. Такую лабуду километрами гонит каждая десятая фемина в Фейсбуке.

Рекомендациям Сары Алпысовны вторит Саи-баба, наставляющий Алию Назарбаеву: «У тебя хорошая семья, ничего не бойся и будь счастлива». Текущий мёдом мудрости старец, разумеется, говорил эту дежурную фразу сотням тысяч других паломниц из небедных семейств, но действует на каждую безотказно: Сам Саи-баба!

Бренд.

Но всё это не более чем распевка перед арией, протокольные фиоритуры в темпе до-ре-ми-до-ре-до. Смысловое ядро книги — план обустройства изрядно порушенного хозяйства нашей страны. Алия Назарбаева намерена «возрождать экологическое сознание нации». Она придумала концепцию, в основу которой положила трактат Пузакова-Мегре под названием «Звенящие кедры России».

Без цитирования не обойтись:

«Были моменты, когда я плакала и не могла остановиться, так тронули меня до глубины души книги предпринимателя Мегре». План мирового обустройства «вложила в его уста и перо Анастасия, необыкновенная женщина, обладающая даром ясновидения и телепортации», поясняет Алия и добавляет:

«Я читала и словно смотрела кино, представляя Казахстан с его поселениями».

Буколический план воодушевлённой Алии Нурсултановны простодушен, как песнь пастушки на заре. Территорию страны следует нарезать, как именинный торт, и вручить каждому поселянину 1 (один) кусок земли величиной с гектар. Полученное поместье следует оградить деревьями в количестве (1000) тысячи штук. И обязательно посадить звенящий кедр. «Если его распилить, он будет источать целебную силу».

«Звенящими» называются кедры, которые в течение жизни только накапливали, но ни разу не отдавали космическую энергию». Вообще то, существительное мужского рода, у которого что-то там звенит, вызывает смутное ощущение неприличия, но, уж извините, это цитата из Пузакова.

Посадили тысячу деревьев? Стройте дом. Не абы какой, а с автономным отоплением, водоснабжением и автономным же элекроснабжением и, что очень важно, имеющий «собственную систему биологической переработки отходов».

Построили? Принимайтесь за сельхозработы. Смысл концепции в том и состоит, что каждый сам себя обеспечивает продуктами. Кажется, это называется «натуральное хозяйство».

Однако подозреваю, что штыковую лопату авторка видела только на картинках:

«Здоровый человек средней комплекции вполне в состоянии за один день подготовить к посеву или прополоть половину гектара». Что-то слышится в этом родное, гулаговское, с его нормами выработки на одну зэка-единицу. Ещё и это небрежное «вполне в состоянии». Так говорили горничным нервные чеховские барыни: «Милочка, вы же вполне в состоянии убрать двадцать комнат до обеда. Не хотите служить, милочка, так и скажите…».

Вскопали полгектара? Теперь время сажать. Автор приводит в пример своего знакомого, немца по фамилии Хольцер: «Главный принцип Хольцера – создавать такие экосистемы, которые бы обслуживали себя сами. Хольцер может уже ничего не делать – доходы от продажи саженцев, семян растений, раков, рыбы, грибов, орехов, фруктов, ягод и овощей растут самопроизвольно».

Вот так, значит, представляет себе успех Алия Нурсултановна – ничего не делаешь, а доходы растут. И очень тонкая деталь; Назарбаева считает не лишним дать вольно разрастить «съедобным травам – крапиве и лебеде».

Пчёл же следует держать в выдолбленных в деревьях дуплах. «Пчелам вовсе не нужны современные ульи». Почему в дуплах? А там мёд вкуснее.

Ох, чуть не забыла. По концепции Назарбаевой, надо ещё выкопать водоём. Лопатой. Деловито описаны параметры: «озеро поверхностью полторы-три сотки и глубиной до трёх метров. Дело в том, что данные размеры влияют на образование устойчивой водной экосистемы с растениями, рыбами и птицами, практически не требующей ухода».

Жизнерадостный Хольцер показал Назарбаевой, как он «без специальных приборов и дополнительных приспособлений может находить воду».

Это возмутительно, я считаю. Почему немца так беспечно выпустили из Казахстана? Ведь если был хотя бы теоретический шанс, кротко или сурово – по обстоятельствам – вырвать у него этот драгоценный секрет? Без специальных приборов, это же как раз для нас, для казахстанцев! У нас аулы задыхаются без воды, скотину поить нечем, детей купают в одном тазу пятерых за раз, пиалки даже не моют, а вытирают тряпкой.

Невозможно не умилиться, читая и такие строки: «В экопоселении основную часть времени человек проводит не дома, лёжа на диване, а на природе, в заботе о ней. Выращивает растения, постоянно высаживает молодые побеги деревьев». Алия Нурсултановна, что называется, истинная женщина, а какую женщину не раздражает вид праздно лежащего на диване здорового человека средней комплекции?

И ещё, как завершающий штрих ко всей этой разлюли-малине, к этой приторной пародии на рай. Надо обязательно, по Назарбаевой, выделить на участке поляну для медитаций и размышлений о смысле бытия. У Манилова, помнится, была для этих целей ротонда с надписью «Храм уединенного размышления».

***

Нет ничего страшнее среднего человека с очень средними умственными способностями. Он безопасен на своей глубине, в своем воньком обывательском мирке, где он тихо копошится, верует в целебную силу деревянных щепочек, в сглаз, в порчу, в телепортацию. Средний человек охотно раскачивается под песнопения заезжих шарлатанов, жуёт глазами бумажный мусор и верит в любую собачью чушь. Но беда, когда в результате крупных исторических катастроф его выносит наверх. И тогда он насаждает свои сомнительные вкусики, свои ограниченные представления. Он поучает и проповедует. И невольно возделывает среду, где зарождается и цветёт невыносимая пошлость бытия.

Любой текст разоблачает. Даже объявление в подъезде. Обращает на себя внимание словарь Назарбаевой. Это лексикон не сорокалетней женщины, а манерной девочки, имеющей весьма смутное представление об устройстве мира. «Побеги деревьев», «самопроизвольно растущие доходы», «водная экосистема, практически не требующая ухода». Ей неведомо, что лебеду едят, когда совсем край, когда уже съедены кошки, собаки и даже мыши, когда голод.

И надо бы уметь отличать побеги от саженцев, прежде чем будить сознание у целой нации.

Разумеется, никто и не ждёт от её сочинения литературных достоинств. Но хотя бы обыкновенный житейский, здравый смысл должен там быть? Хоть капельку? «Место силы» просвечивает Алию Нурсултановну как жёсткий аппарат Рентгена. Видно, какое количество эзотерической галиматьи она прочитала, какие зияющие пустоты обнаруживает её образование, как подвержена она влиянию разнообразного жулья.

***

Впрочем, возможно, книгу эту состряпал литературный раб. Но тогда это бездарный раб, неумный или, наоборот, очень даже умный, мастерски имитирующий речевую повадку девушек «из высшего общеста». То есть он её просто троллит. Это ведь очень злорадно и мстительно придумано – вытащить на свет божий, отряхнуть от пыли, репьев и соломинок, и представить ей Пузакова-Мегре, персону даже не комическую, а фарсовую.

Его затхлые книженции уже давно сожжены в дачных печах или валяются на книжных развалах в коробке с надписью «бесплатно». Его самого с его звенящим бредом не пускают даже на российское, окончательно свихнувшееся телевидение. В этот бестиарий, куда допущены самые разнузданные, каждой твари по паре, персонажи.

Алия Нурсултановна дочь своего отца и в биологическом смысле, и в так называемом «ментальном». Наследница по прямой, плоть от плоти. Он ведь тоже в некотором роде укротитель стихий, придумыватель утопий и сакральных дат. Это ведь в его воображении у нас уже свершились пара-тройка технологических революций, а вся страна вдоль и поперёк исчерчена автобанами. Это его, обронзовевшего от принятых им «судьбоносных» решений, привела в восторг идея накрыть центр Астаны колпаком и построить золотой мост в будуЮщее. Отчего бы дочери не погрезить в том же направлении.

Так поступают дети, когда боятся. Накрываются с головой корпешкой и, стуча зубками от ужаса, скулят песенку боевых цыплят, уговаривая себя, что серенький волчок не придёт и не утащит за бочок.

Этот стон у них песней зовётся.

Он у них вместо силы.

***

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