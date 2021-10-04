Сборная Казахстана по футзалу – 4-я на планете, громкий скандал в любительском боксе, поражение футбольного «Кайрата» в Лиге конференций и наши шахматистки на командном чемпионате мира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: остановились в шаге от медалей ЧМ

На завершившемся вчера в Литве чемпионате мира сборная Казахстана заняла 4-е место. Это большой успех. Причем она была близка даже к выходу в финал, но в решающий момент от нее отвернулась удача.

На снимке: сборная Казахстана по футзалу

После разгрома, который наша команда в стартовом раунде «плэй-офф» учинила тайской (7:0), ей предстоял поединок с куда более сильной сборной Ирана, бронзовым призером предыдущего мирового первенства. Первая половина игры сложилась для наших футзалистов неудачно: они пропустили два мяча, не сумев сами ответить ни одной результативной атакой. Но после перерыва ситуация на площадке изменилась кардинальным образом. Сначала Даурен Турсагулов, которого партнеры вывели один на один с голкипером, отыграл один гол, а затем Арнольд Кнауб сравнял счет. За минуту до конца второго тайма Тайнан упустил отличную возможность вывести нашу команду вперед, но тут же реабилитировался: после розыгрыша углового он сильным ударом со средней дистанции вогнал мяч в самый угол ворот. Волевая победа – 3:2.

Нынешний чемпионат мира – 9-й по счету. Триумфаторами предыдущих восьми становились сборные Бразилии (5 раз), Испании (2) и Аргентины (1). Кстати, последняя выиграла предыдущий ЧМ. Существовала высокая вероятность того, что именно эти три команды составят в полуфинале компанию казахстанской. Однако испанцы, имея к середине второго тайма преимущество в два мяча, проиграли в овертайме португальцам. Именно с последними пришлось сражаться в полуфинале нашим футзалистам.

Этот матч получился очень напряженным и драматичным. В начале второго тайма соперники открыли счет, сравнять который казахстанцы сумели за 50 секунд до конца основного времени: после удара Дугласа мяч в ворота добил Даурен Нургожин. На третьей минуте овертайма отличился уже сам Дуглас, мощно пробивший со штрафного. Однако удержать победу не удалось: португальцы отыгрались перед самым концом второй дополнительной пятиминутки – 2:2. А в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне.

Наконец, вчера в поединке за бронзовые медали казахстанцы встретились с пятикратными чемпионами мира – бразильцами. В середине первого тайма после сильного удара нашего голкипера Игиты на пути мяча оказался Альберт Акбаликов, который удачно подставился под него. В начале второй половины матча неловко сыграл Тайнан – автогол. Впрочем, вскоре он исправился, первым успев на добивание после прострела Чингиза Есенаманова. Но победный для нас счет держался недолго: в течение следующих трех минут мяч трижды побывал в воротах Игиты – 2:4.

Шахматы: до полуфинала не дотянули

В Испании прошел командный чемпионат мира среди женщин. В нем приняли участие 12 сборных, среди которых были все сильнейшие на планете, за исключением китайской. Плюс вместо шахматисток США была заявлена объединенная команда американского континента. В каждом матче игрались по четыре партии, причем не «классические», а «рапидные» (с укороченным контролем времени). В нашей сборной не было приболевшей Бибисары Асаубаевой, которая отлично проявила себя на недавней шахматной онлайн-Олимпиаде. Вместо нее на третьей доске играла 16-летняя запасная Меруерт Камалиденова. Первые две доски были, понятное дело, отданы Жансае Абдумалик и Динаре Садуакасовой, а четвертой нашей участницей стала опытная Гульмира Даулетова.

На снимке; Гульмира Даулетова, Меруерт Камалиденова и Жансая Абдумалик (слева направо)

Сначала 12 команд были распределены по двум группам, внутри которых прошли однокруговые турниры. Право продолжить борьбу в «плэй-офф» получали по четыре лучшие из каждого секстета. Нади девушки в своей группе выиграли у немок и американок с одинаковым счетом 2,5:1,5 очка, а также у соперниц из Польши – 3,5:1,5, разошлись миром с шахматистками из Грузии – 2:2 и проиграли украинкам – 1,5:2,5. Заняв в своей компании третье место, команда Казахстана в 1/4 финала вышла на сборную Индии, ставшую второй в другом секстете. Это противостояние включало в себя два матча. Первый завершился вничью – 2:2, а во втором наши девушки, к сожалению, уступили – 1,5:2,5. Индианки затем дошли до финала, где проиграли россиянкам, которые и стали чемпионками мира.

Кстати, юная Камалиденова отлично провела турнир: в семи сыгранных за своей доской партиях она одержала три победы и потерпела лишь одно поражение при трех ничьих – 4,5 очка из семи возможных. А лучший результат в нашей команде показала Садуакасова – 5 из 7 (три победы и четыре ничьи).

Футбол: избежали крупного поражения

Алматинский «Кайрат» провел второй матч групповой стадии Лиги конференций УЕФА. В швейцарском Базеле он встречался с одноименной командой, которую можно рассматривать как главного фаворита группы «Н». И в этом поединке хозяева поля подтвердили свой статус.

В первом тайме они имели подавляющее игровое превосходство, о чем свидетельствуют статистические показатели: процент времени владения мячом – 73 против 27, количество передач – 357 против 133, количество угловых – 8 против 2. И это свое преимущество футболисты «Базеля» воплотили в три гола, забитые до перерыва. А в начале второй половины матча они и вовсе довели счет до неприличного. Правда, потом сбросили обороты, и в середине тайма «Кайрат» сумел дважды поразить ворота соперника. Сначала отличился Хосе Канте, а затем Рикарду Алвеш реализовал пенальти – 2:4.

В другом матче этой группы азербайджанский «Карабах» разгромил кипрскую «Омонию» на ее поле – 4:1 и вместе с «Базелем» возглавил турнирную таблицу. У них по 4 очка, тогда как «Кайрат» и «Омония» имеют по одному. Следующий игровой день – 21 октября: казахстанскому клубу предстоит поединок в гостях с «Карабахом».

Бокс: обвинения в адрес Казахстана

Известный канадский юрист Ричард Макларен, тот самый, который руководил комиссией WADA, инициировавшей санкции в отношении России за махинации с допингом, вместе со своей командой взялся теперь за Международную федерацию любительского бокса – AIBA.

На днях был обнародован отчет об итогах расследования фактов коррупции и подкупа судей в этом виде спорта. В частности, выдвинуты серьезные обвинения против нескольких стран, включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, представители которых, если верить Макларену и его сотрудникам, вносили в AIBA значительные суммы для того, чтобы обеспечить своим боксерам режим наибольшего благоприятствования на крупнейших международных турнирах. Причем все это якобы происходило при одобрении со стороны тогдашнего президента международной федерации Чин Куо Ву.

Также в отчете говорится о том, что на результаты, как минимум, одиннадцати боев на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро повлияла очевидная судейская предвзятость (возможно, небескорыстная). Среди них называются два поединка, завершившиеся победами российских боксеров: финальный бой с участием Евгения Тищенко (до 91 кг), соперником которого был казахстанец Василий Левит, и четвертьфинальный, в котором арбитры отдали преимущество Владимиру Никитину над ирландцем Майклом Конланлм.

Теперь остается ждать, какой будет реакция соответствующих национальных федераций, включая казахстанскую. Но в любом случае после обнародования этих фактов репутация любительского бокса, которая и без того серьезно подмочена, может вообще упасть, что называется, ниже плинтуса, и у МОК будет еще больше оснований исключить этот вид спорта (самый медальный для нашей страны) из олимпийской программы.

Хоккей: проиграли три матча подряд

Насыщенной выдалась минувшая неделя для «Барыса», который в течение шести дней провел четыре матча. Дома он выиграл, а затем в трех выездных поединках потерпел поражения.

В понедельник казахстанский клуб принимал в родных стенах «Автомобилист» из Екатеринбурга. В основное время хоккеисты «Барыса» трижды вели в счете, но каждый раз гости сравнивали его. Однажды наша команда сама оказалась в роли отыгрывающейся, но тоже быстро восстановила равновесие. В ее составе заброшенными шайбами отметились Даррен Диц, Егор Петухов, Никита Михайлис и Джо Морроу. Основное время завершилось вничью, а в самом конце дополнительного Якоб Лилья забил победный гол – 5:4. Кстати, ассистировавший ему Кертис Волк записал на свой счет четыре результативные передачи в этом матче.

После этого «Барыс» отправился в выездное турне. В Магнитогорске, выигрывая у местного «Металлурга» к концу второго периода в разницей в две шайбы – 3:1 (Кертис Волк, Мэтью Фрэттин и Коди Куник), казахстанская команда, тем не менее, потерпела поражение со счетом 3:4. А в российской столице она уступила «Динамо» – 1:3 (Даррен Диц).

Наконец, вчера подопечные Юрия Михайлиса встречались в Ярославле с «Локомотивом». К середине стартового периода Кертис Волк и Якоб Берглунд дважды поразили ворота хозяев льда, которые, впрочем, еще до перерыва ответили тем же. В начале второй трети Даррен Диц снова вывел «Барыс» вперед, реализовав численное большинство. Но в итоге и этот матч завершился поражением нашей команды – 3:4.

Несмотря на три неудачи подряд, казахстанский клуб по-прежнему занимает 8-е место в Восточной конференции. После 13 проведенных игр у него 10 очков.

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