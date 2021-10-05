«Этническим русским в Казахстане нужно публично опровергать заявления из вне об ущемлении русского языка». «Исламские ортодоксы в Казахстане пытаются диктовать свои правила?». «Скандал за скандалом. Что творится в казахстанском спорте?»

Сетевой Казахстан 5 октября 2021г.

LITER . KZ . «Юрий Жулин: Этническим русским в Казахстане нужно публично опровергать заявления из вне об ущемлении русского языка» — Этническим русским в Казахстане нужно публично опровергать заявления российских политиков и журналистов об ущемлении русского языка, считает мажилисмен. Российское издание lenta.ru опубликовало материал с заголовком «Не забывайте, кто вы тут». В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?». ЖУЛИН оспорил это заявление, назвав подобные высказывания «тиражируемые бредни». «После таких систематических и упорно тиражируемых бредней, я прекрасно понимаю, что многие казахи, даже мои друзья, могут относиться ко мне, как минимум, настороженно, а если и дальше так пойдет, то с презрением и агрессией… Да и к самому русскому языку будет меняться отношение, естественно, не в лучшую сторону. И кто знает, что будет дальше, если это не остановить? Но, очевидно, что всю тяжесть и негативные последствия таких провокаций и оскорблений будут испытывать, прежде всего, именно такие как я, русские Казахстана», — заявил депутат.

QMONITOR . KZ . «Исламские ортодоксы в Казахстане пытаются диктовать свои правила?» — Мы уже неоднократно писали об очень тревожной тенденции – ползучей клерикализации массового сознания казахского социума. С ее проявлениями приходится сталкиваться все чаще и в самых разных сферах жизнедеятельности… И тут уже есть над чем серьезно задуматься. Наблюдаемые в последние годы тренды вызывают подспудное ощущение, что подобные проявления в общественной жизни Казахстана будут ускоряться и множиться. И, как мне кажется, это еще цветочки, а горькие и вредные для казахского социума и для нашего государства плоды впереди…

«Скандал за скандалом. Что творится в казахстанском спорте?» — Сентябрь 2021 года запомнится чередой скандалов, имевших непосредственное отношение к казахстанскому спорту. У каждого из них были свои причины и свои «герои». Но вместе взятые, тем более на фоне глубокого разочарования результатами наших атлетов на недавней Олимпиаде, они свидетельствуют о том, что внутри отечественного спорта творится что-то неладное.

TURANPRESS . KZ . «Школа в эпицентре скандалов» — Первый учебный месяц был отмечен множеством происшествий в разных регионах Казахстана. Свой вклад в школьные будни предсказуемо внес коронавирус. Уже к середине месяца более 1400 классов в школах республики ушли на карантин. С начала учебного года в коронавирус обнаружен у более 1,8 тыс. учеников, сообщила заместитель главы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Зауре АХМЕТОВА.

365 INFO . KZ . «Минздрав сорвал вакцинацию и теперь манипулирует статистикой» — Практически в очковтирательстве обвинила чиновников от здравоохранения группа мажилисменов. Причина в подсчете статистики вакцинированных. Депутаты утверждают, что в мире принято процент вакцинированных вычислять от общего числа населения. А у нас минздрав взялся его считать от количества так называемых «подлежащих вакцинации». В итоге жалкие (но реальные) 35% превратились в 60-70%. А как раз столько требуется для выработки коллективного иммунитета. Мажилисмены подозревают, что ведомство решилось на такой трюк из-за постоянной критики темпов президентом и парламентом.

TIME . KZ . «Хватит молчать!» — Общественные советы при центральных госорганах, акиматах и в квазигоссекторе практически не рассказывают людям о своей деятельности. На эту и другие проблемы ОС обратили внимание участники состоявшегося в понедельник брифинга в Службе центральных коммуникаций. По словам общественного деятеля Рахима ОШАКБАЕВА, директора центра прикладных исследований Talap, у социума много нареканий по поводу того, что руководители госорганов стремятся подобрать такой состав ОС, чтобы он был максимально удобосговорчивым для них.

«Как можно нагнуть нацкомпанию» — Невероятно, но факт. От действий частных судебных исполнителей могут пострадать не только обычные граждане, но и целые нацкомпании. С помощью них можно запросто без судебных решений отнять миллиарды тенге. Для этого нужно просто найти нотариуса, который вместе с судисполнителем по хитрой схеме организует так называемые исполнительные надписи о взыскании задолженности. Сейчас таким методом с АО «Эмбамунайгаз» требуют 2 млрд тенге. Пробелы в законодательстве, плюс совсем нелогичное поведение районного суда в Алматы связывают по рукам и ногам целую нацкомпанию, лишая возможности защиты.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новая методика выплат пенсий: выиграют ли казахстанцы?» — Минтруда и социальной защиты населения сейчас готовит обширные реформы в пенсионной системе, которые коснутся не только пожилых, но и работающих казахстанцев: дополнительным 5%-ным отчислениям в ЕНПФ все же быть. Для пенсионеров же изменения готовят по части базовой пенсии – вместо нее собираются ввести минимальную гарантированную. Как это отразится на их положении? Станут ли они получать больше денег, разбирался наш корреспондент…

CARAVAN . KZ . «Кто украл миллиард? Рейдерство в Казахстане невозможно без участия госорганов» — Известный карагандинский предприниматель, основатель дорожно-строительной фирмы “Улар МК” Кайрат ТАШМАГАМБЕТОВ в результате сложной многоходовки партнеров по бизнесу и не без участия представителей некоторых госорганов вдруг оказался никем в собственной фирме. При этом правоохранители не усмотрели в этой ситуации никаких признаков рейдерства.

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