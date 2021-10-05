Пора надеть пояс и встать на путь

Сергей Станкевич – о месте Казахстана среди великих держав

– Сергей Борисович, что вы скажете о «троянских проектах Кремля», которые вроде бы «сделают Казахстан почти российской колонией»? Я о строительстве АЭС силами «Росатома» и о платформе электронного правительства от «Сбера».

– Думаю, для Казахстана нужно говорить не о строительстве какой-то отдельной АЭС, а о создании полномасштабной атомной отрасли экономики. На мой взгляд, всем серьёзным людям в Казахстане это должно быть в принципе уже очевидно, дискуссия уместна только о порядке и темпе действий. А темп нужен максимальный.

Ну, дал Бог Казахстану невероятные преимущества в определённой сфере. Почему не использовать их на полную мощность? Сколько ещё времени надо впустую терять на бессмысленную дискуссию?

Вот аргументы. В Казахстане на редкость много урана – 14 процентов мировых запасов, к тому же условия залегания допускают самый низкозатратный способ добычи. Естественно, Казахстан на протяжении уже 11 лет занимает в мире первое место по добыче урана: в 2019 году 22,7 тысячи тонн, в ковидный 2020 год чуть меньше 20 тыс. тонн. Идущая следом в рейтинге Канада добывает в среднем ежегодно менее 9 тысяч тонн. Компания «Казатомпром» прочно сохраняет статус мирового лидера в экспорте урана: более 16 тыс. тонн в год отправляется крупнейшим энергокомпаниям мира в Китай, Южную и Восточную Азию, Европу, Северную и Южную Америку.

Есть правильное намерение не ограничиваться сырьём. Построен и вскоре стартует завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС, технология французская, а инвестор и получатель продукции – из Китая.

Пора делать следующие прорывные шаги. Прежде всего — стать одним из крупнейших производителей и экспортёров электроэнергии на основе вновь созданного национального кластера АЭС. Электроэнергия – универсальный продукт высшего передела, самый востребованный на век вперед. Колоссальный рынок у Казахстана под боком – только Китай готов поглощать море относительно дешёвой атомной электроэнергии, ускоренно выходя из загрязняющей планету угольной генерации. Кроме Китая, электроэнергию у Казахстана уже покупают и страны Центральной Азии, и Россия. Почему не увеличить экспорт экологичной атомной электроэнергии на соседние рынки многократно?

Скоро 20 лет как в Казахстане ведётся бесконечная дискуссия о строительстве новой АЭС вместо закрытой в 1999 году старой советской станции в Актау. Все аргументы тысячу раз прозвучали, дело загнано в совершенно искусственный тупик. Недавно вопрос был снова поднят на виртуальном форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ президентами Токаевым и Путиным. Вроде бы есть понимание и готовность на высшем государственном уровне. Ну так пора смести многолетний тупик и двигаться вперёд.

Разумеется, Казахстану имеет смысл создавать национальную атомную отрасль в сотрудничестве с Россией. Мотивы у такого выбора и технологические, и геостратегические.

На сегодня только у России надёжные, проверенные технологии создания средних АЭС на основе самых безопасных водно-водных реакторов ВВЭР-1200 (установленная мощность 1200 МВт). И главное – единственный в мире практический опыт создания сложных атомных объектов.

Буквально за несколько лет построена БелАЭС в Белоруссии с двумя такими энергоблоками (первый уже запущен). Активно строится АЭС «Аккую» в Турции, где будет четыре блока по 1200 МВт, пуск первого ожидается в 2023 году. В Финляндии готовится площадка под строительство с 2023 года одноблочной АЭС Ханхикиви-1 с реактором ВВЭР-1200. Нет в мире больше ни у кого таких возможностей и такого опыта.

– А «цифровая колонизация»?

– Шум вокруг «электронной колонизации» носит откровенно искусственный и заказной характер. «Шквал критики» в социальных сетях в основном сводится к одному: не тем людям дали деньги. Дайте деньги правильным людям, и мы перестанем критиковать «цифровизацию госуправления», а возмущённые социальные активисты отзовут свои рекламные иски.

Фактически, цифровизацией госуправления занимается АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») – реальный национальный лидер, созданный в 2008 году постановлением правительства РК, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Покупать этому холдингу или не покупать некий программный продукт от частной фирмы «BTS Digital» – это вопрос, который решается не на митингах, реальных или виртуальных. Есть профильные государственные службы, есть парламент. Пусть рассмотрят, покупать ли аналогичный продукт у китайского дракона Али-баба, или у американского спрута Google. Тем более что такого рода продавцы щедро и с удовольствием оплатят любую антирекламу для конкурентов и рекламу для себя.

На мой сторонний взгляд, использование евразийской информационной платформы с достойным участием Казахстана предпочтительнее. А правительству остаётся пожелать крепких нервов…

Так получилось, что через 30 лет после обретения независимости Казахстан оказался на сломе эпох и перекрёстке геополитических дорог. Снова надо выбирать судьбу. Куда отправиться дальше?

При ответе на этот вопрос давайте вспомним, как называется великий геостратегический проект Китая, которому эта Срединная империя намерена в основном посвятить всю себя в XXI веке? «Один пояс и один путь». Заметьте, никаких «многих вариантов», не «давайте подумаем и поспорим», не пресловутый русский «витязь на распутье» с картины Виктора Васнецова. Нет, пояс один и путь один. Ответственный выбор и тысячи долгих последствий для многих поколений.

А теперь я спрошу: где кормчим из Китая была выдвинута эта идея решительного поворота в миропорядке? Только самые внимательные схватывают детали (шучу). Инициативу «пояс и путь» лидер Китая Си Цзиньпин впервые презентовал миру в 2013 году во время визита в Казахстан. Потом она повторялась многократно, но впервые прозвучала в Казахстане. Случаен ли выбор места? Уверен, что нет. Скорее это был знак свыше. Сигнал масштабно думать и дерзать.

Пояс – это цепь больших проектов (энергетических, инфраструктурных, производственных), а путь – это сеть логистических путепроводов, охватывающих со всех сторон по периметру и пронзающих насквозь Большую Евразию как кровеносная система. То есть, это физическая матрица сложной континентальной цивилизации будущего. На основе этой матрицы в 21 веке много чего должно произрасти.

На территории, охваченной мегапроектом, сосредоточены богатейшие запасы всевозможных ресурсов, тут проживает 63 процента населения планеты, а предположительный масштаб предстоящих финансовых вложений только со стороны Китая — 21 трлн долларов США. А ведь рядом есть и другие державы.

Зажмурясь и представив себе эту картину во всём её ознобном величии, откроем глаза и вернёмся к Казахстану. Стране пора определиться со своим долгим будущим. И под это будущее выбрать для себя пояс проектов и путь движения в истории. 30 лет независимости – достаточное время для взросления и самопознания. Пора уже надеть пояс и встать на путь. Надо вписываться в глобальные тренды, чтобы не остаться прозябать на задворках.

Нынешний Казахстан – порождение многосоставной природы Евразии, воплощение её симфонической идеи. Соединять и связывать разное и особое воедино ради созидания и процветания – вот безальтернативная миссия Казахстана. Если в стране возникнет настоящая евразийская элита, способная осознать свою миссию и продавить свой путь вопреки тупым разрушительным силам племенной этнократической архаики, значит, успех исторического уровня состоится.

Об обратном – о скатывании страны на гиблую азиатскую обочину, не хочу даже думать.

– Если перевести с языка поэтичной дипломатии, вы сейчас сказали «без России казахи пропадут».

– На наших глазах разворачивается борьба великих держав за передел сфер влияния и переустройство Большой Евразии вообще и Центральной Азии в частности. Весь континент становится ареной конкурентного сотрудничества Китая и России, стремящихся общими усилиями оттеснить подальше враждебно настроенную Америку (точнее, уже БритАмерику). Центральная Азия – в фокусе двух пересекающихся сфер влияния Китая и России, причём у России за счёт долгого имперского опыта присутствия в ЦА (царского и советского) есть несомненные преимущества перед Китаем.

В этом раскладе Казахстан, выбирая сближение с Америкой, попросту принял бы роль пассивного инструмента, орудия, полигона и расходного материала в борьбе США против Китая и России. Причём США где-то там, за океаном, а с двумя евразийскими гигантами у Казахстана большая общая граница. Исход губительного выбора в пользу заокеанского патрона предвидеть не сложно. Дружить с соседями безопаснее и выгоднее.

Преимущественный союз с Россией также вполне обоснован. Тут работает не только общее прошлое и совместный культурно-исторический капитал. Россия окончательно и принципиально не настроена на имперское поглощение и растворение новых независимых государств. Она с царских времён имеет опыт построения сложных предельно децентрализованных государственных объединений, которые ведут вполне самостоятельную жизнь. А ныне уже вполне постимперская Россия, оставившая в прошлом коммунистическое мессианство, вообще готова к максимальной договорной гибкости, которую не сможет продемонстрировать коммунистический Китай. Более того: Китай – это колоссальный рынок, жаждущий покупать как можно дешевле и преимущественно сырьё. Россия вместе с Казахстаном могут десятилетиями получать огромную выгоду, экспортируя в Китай всё более сложную совместную продукцию. Здесь у наших стран есть совпадение коренных долгосрочных интересов.

Попробуем резюмировать. На мой взгляд, Казахстану есть смысл спланировать создание в перспективе 15-20 лет современной атомной отрасли. Нужна минимум одна экспортная АЭС с одним-двумя блоками 1200 МВт, работающими на рынки Китая и ЦА. Кроме того, используя технологические достижения России, можно создать сеть из атомных станций малой мощности (АСММ) от 50 до 300 МВт. Это новейший глобальный тренд.

Казахстан и Россия в перспективе могли бы строить и обслуживать такие станции совместно во многих странах. Создание АСММ и последующая поставка для них топлива, обслуживание, утилизация отходов – все это могло бы стать совместным проектом, способным решительно поднять экономику Казахстана на серьёзный мировой уровень.

Попробуем прагматически пофантазировать. Уже сейчас в Казахстане быстро растёт потребление электроэнергии для майнинговых ферм и дата-центров, нацеленных на производство цифровой криптовалюты. В мире глобальных финансов начинается переход на цифровые валюты – национальные и частные. Создав соответствующий резерв дешёвой электроэнергии, Казахстан мог бы стать одним из мировых лидеров по созданию и обороту цифровых валют. В частности, попробовать создать биржу цифровых валют как минимум для региона ЦА.

В уже наступившую эпоху большого переустройства миропорядка важно не попасть в ловушку ложного выбора. Но и не упустить время на бесплодные дебаты в тупике. Есть вещи, заданные каждой стране свыше: её география, вмещающий ландшафт, её природные богатства, культурно-исторический опыт народа, логистика торговых путей, конкурентные преимущества в завоевании и удержании рынков. Чтобы всё это бесценное национальное наследие вовремя и по-хозяйски использовать, нужно решительно убирать препятствия и создавать благоприятную для развития среду.

Казахстану (как, впрочем, и России) нужна ответственная национальная элита – элита доверия и развития. Среди достоинств такой элиты будет и владение минимум тремя языками, и длинная воля (в терминах Гумилёва), и способность мыслить континентальными масштабами, порождать эпохальные проекты и управлять судьбами поколений.

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