Что делать, если ребёнка ударил школьный учитель? 07.10.2021 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 1708 0 Общественный деятель и многодетная мама Гульшат Нурпеисова о том, что принятие Кодекса каждой школой поможет существенно снизить уровень насилия в учебных заведениях Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Пермский стрелок: философия суицида Изъятие жилья: законные основания не нужны? Готов ли Казахстан принять полицию как сервис? Блокировки соцсетей – при чём здесь дети? Большой Греф в маленьком Казахстане