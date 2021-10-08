«О вредных и глупых затеях». «Рост цен на мясо как угроза этнической самобытности казахов». «В Казахстане усилят контроль за денежными переводами некоторых чиновников». «Проблемы первокурсников: нет прививки — нет места в общежитии и допуска к учебе?»

Сетевой Казахстан 8 октября 2021г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О вредных и глупых затеях» — В Мажилисе рассматривается закон, согласно которому все вывески, объявления о рекламе, ценники, меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке. Эту замечательную идею предложил депутат Берик АБДЫГАЛИУЛЫ. Тот самый, который не далее как в мае с.г. заявлял, что «должно быть принято решение о привлечении к ответственности тех, кто порочит алашординцев или отрицает факт голода». Я уже писал о том, что требование ввести ответственность (административную или уголовную) за политические оценки исторических событий или деятелей — это откровенное цензурирование истории… Уровень культуры и образования в стране падает, и языковые запреты и даже языковые патрули, которые угадываются в тоне г-на Абдыгалиулы, вместо создания качественного контента и адекватной языковой политики не сработают.

QMONITOR . KZ . «Рост цен на мясо как угроза этнической самобытности казахов» — Отечественные СМИ переполнены сообщениями о вакханалии цен на мясо. Вот только несколько выжимок из информационного потока: «В августе цена говядины с костями в магазинах и на базарах в среднем варьировалась в пределах 2,2 тысячи тенге за килограмм. Конина стоила 2,5 тысячи за килограмм, баранина — 2,4 тысячи тенге». «По данным Energyprom, за восемь месяцев этого года конина подорожала более чем на 9%». «По данным аналитиков, после роста цен на мясо его потребление уменьшилось сразу на 10%». «Предприниматели говорят, что говядина, баранина и конина к зиме, возможно, подорожают еще на 10%».

CARAVAN . KZ . «В Северном Казахстане обычная яичница стала деликатесом» — В регионе уже говорят о катастрофе в птицеводческой отрасли и просят помощи у государства. На этом плачевном фоне чиновники пытаются отсудить у предпринимателей уже полученные субсидии. А птичий грипп снова атакует регион.

KURSIV . KZ . «В Казахстане усилят контроль за денежными переводами некоторых чиновников» — Для этого в республике составят список публичных лиц для проверки транзакций. Денежные переводы и операции с имуществом крупных чиновников и представителей квазигоссектора возьмут под контроль. Поправки в законы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма, одобрили депутаты мажилиса.

TURANPRESS . KZ . «Зимний отпуск за вакциной» — Пандемия дала нам понять, что мы уже вряд-ли вернемся к прежней жизни. Придется приспосабливаться к новым реалиям. Сейчас в моде электронные приложения как Ashyq, электронные паспорта вакцинации, электронные результаты ПЦР. И без них уже никуда, даже в магазин. И хорошо, что при походе в магазин, еще не спрашивают какой вакциной ты привился, одобрена ли она ВОЗ? Но при поездке в другую страну, увы, придется позаботиться о том, чтобы полученная вакцина была «правильная». Конечно, ничего смертельного, но долгожданный отдых будет испорчен потерянными нервами и временем. Остается только смириться, что наступает эра «вакцинного национализма» и вакцинная политика диктует нам свои условия.

AZATTYQ . ORG . ««Эра света» в «духовных знаниях» Алии Назарбаевой, или Размышления человека с «исторической фамилией»» — Призывает соотечественников не ждать помощи от государства, восхваляет своего отца и рассуждает об абсолютном счастье. Младшая дочь бывшего президента Казахстана, состоявшаяся бизнесвумен и кинопродюсер, дебютировала в качестве писателя. Почему потомок автора десятков книг о политике и экономике решила «поделиться духовными знаниями» и как на ее работу отреагировали критики?

«Проблемы первокурсников: нет прививки — нет места в общежитии и допуска к учебе?» — Студенты первых курсов нескольких алматинских вузов пожаловались на выселение из общежитий и недопуск к учебному процессу из-за отсутствия прививки против COVID-19. Проблема в том, что не всем первокурсникам исполнилось 18 лет — именно с этого возраста в стране вакцинируют от коронавируса. Власти между тем говорят, что ограничений для невакцинированных быть не должно.

365 INFO . KZ . «Судоисполнителей надо вернуть в лоно государства» — Отдавая сферу судоисполнения в частные руки, государство хотело как лучше. Но получилось как всегда… Расстрел пятерых человек в Алматы должником во время выселения его из дома усилил пристальное внимание общественности к институту частных судебных исполнителей в Казахстане. В связи с этим резонансным стал очередной конфликт, когда судебный исполнитель был избит хозяином дачного участка, исполняя решение суда о сносе пристройки.

KAPITAL . KZ . «Надо не ограничивать легальных майнеров, а бороться с «серыми» игроками» — Свое мнение по предлагаемому ограничению мощности электроустановок майнеров высказал президент ассоциации и член общественного совета МНЭ РК Алан ДОРДЖИЕВ. В связи с разгоревшейся в социальных медиа дискуссией вокруг проекта приказа Министерства энергетики Республики Казахстан об ограничении мощности электроустановок майнеров до 100 мегаватт на 2 года Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане предложила направить усилия министерства не на ограничения для легальных игроков рынка, а на борьбу с «серыми» майнерами.

TIME . KZ . «Воинская повинность» — Новый скандал разгорается в Главной военной прокуратуре. Как стало известно корреспонденту “Времени”, сотрудники департамента внутренней безопасности Генеральной прокуратуры задержали своего коллегу, подозреваемого в получении взяток от военнослужащих.

LITER . KZ . «Посреди озер Малого Талдыколя стоят заброшенными столетние кладбища: откуда они там взялись» — В спорах о судьбе группы озер Малый Талдыколь разные стороны используют одни и те же аргументы. Экоактивисты требуют остановить на этой территории все строительные работы, так как они разрушают экосистему. А городские власти пытаются убедить их в том, что водную гладь не осушат, а очистят и придадут ей цивильный внешний вид.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.