Трансграничные реки могут и рассорить, и подружить 08.10.2021 16:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 1101 0 Политолог Замир Каражанов о моделях взаимодействия по трансграничным рекам Похожие материалы: «Какой патриотизм возьмет верх – казахстанский или казахский?». «Кто и зачем пытается рассорить Нур-Султан и Москву». «Кадровые рокировки во власти: у кого дрожат коленки?». «С чем СССР оставил Казахстан на самом деле?» До 90% занятых сельхозпредприятиями денег в Казахстане могут быть бюджетными – ПКБ Города иногда могут переименовать за пять минут, не советуясь с народом – Сулейменов Т286 млн могут потратить на замену натурального газона стадиона Костаная на искусственный Казахскоязычные ученые не могут защитить диссертации из-за отсутствия публикаций в журналах WoS – депутат