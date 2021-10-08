В Казахстане расточительная модель демографии

Рост молодого населения страны не может быть долгим

«Ты же с государством не советовался», – крылатая фраза Нурсултана Назарбаева в отношении жалующихся многодетных родителей в разных вариациях была повторена многими чиновниками. Позволять такие высказывания можно только в период демографического роста. Потому что в Японии, Южной Корее и даже Турции, где активная фаза роста населения закончилась, удельный вес молодежи сокращается, государство советует и просит женщин больше рожать, предлагает льготы. Не помогает – фазовый переход уже состоялся.

У любой страны имеются вещи, которые можно использовать в качестве драйверов роста. Это могут быть природные ресурсы или активное население. В современной России, например, с демографией туго, поэтому ситуацию спасает обилие природных ресурсов. В Турции главный драйвер экономического роста – это население трудоспособного возраста. Правда, прежнего притока молодежи уже нет – страна миновала пик роста – и президент Реджеп Эрдоган год за годом просит женщин больше рожать. Уговоров становится больше, а новорожденных меньше – урбанизация и прочие аспекты развитого общества оказываются сильнее государственной политики по стимулированию рождаемости.

В Казахстане демографическая ситуация напоминает эпоху назарбаевского капитализма 2001 – 2007 гг., когда нефтедолларов было полно и многим казалось, будто это на века. Трехкомнатные квартиры в советских типовых девятиэтажках Алматы покупались за $200–220 тысяч и тут же продавались за $230–240 тысяч. Желающих при платежеспособном спросе хватало. Квартиры с насыпных островов ОАЭ взирали на все это из-под пальм с недоумением.

А потом все закончилось. И изобилие молодежи тоже завершится. Из недавних примеров – это Советский Союз после 50-70-ых гг. прошлого века, когда демографические проблемы в общегосударственном масштабе встали в полный рост.

В следующем календарном и текущем учебном году средние школы окончат на пару десятков тысяч человек больше, чем в прошлом, а общий счет идет на сотни тысяч. Новых рабочих мест при этом создается порядка 20 тысяч в год. Государство сегодняшних учащихся даже школами в должном объеме обеспечить не может – какие рабочие места выпускникам?

Сегодняшнюю «проблему» переизбытка молодежи в Казахстане решает Россия. В учебные заведения северного соседа уезжают не только славяне, татары, корейцы, уйгуры и русскоязычные казахи, но уже и казахоязычные. Правильнее их называть билингвами, поскольку в Омске, Томске и Новосибирске они обучаются на русском языке, то есть базового знания хватает, но думают по-казахски. Казахоязычные студенты тоже в основном взяли билет в один конец и по окончании учебы планируют трудоустраиваться в российской экономике.

Коронавирус и связанные с ним ограничения показали, как много выходцев из Казахстана работают в Южной Корее. Счет на десятки тысяч человек трудоспособного возраста. Сама по себе Южная Корея – это яркий пример фазового перехода в демографии. Западные стандарты образа жизни дали там предсказуемые результаты. Уровень конкуренции в трудовых нишах для среднего класса до того высокий, что родители ограничиваются одним ребенком, в которого вкладывают все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Стремительно растет число бездетных семей. Сегодня Сеул один из лидеров в производстве боевых роботов, призванных заменить на поле боя живых солдат. Чины из военного ведомства открыто заявляют, что форсирование таких разработок связано с дефицитом призывного контингента.

В Японии ситуация похожая, просто социальная структура японского общества очень жесткая, что создает барьеры для импорта рабочей силы. Сегодня Страна восходящего Солнца выходит из ситуации с помощью увеличения трудового возраста и сохранения в экономке пенсионеров. Однако такая модель уже исчерпана и через год-два придется принимать шаги а-ля Южная Корея.

Стремительно стареют трудовые ресурсы в Китае. Если Поднебесная откроет свой рынок труда для иностранной рабочей силы на манер Южной Кореи, а эксперты прогнозируют, что такое не за горами, то людей трудоспособного возраста из Казахстана высосет как пылесосом. Сегодня поток студентов из Казахстана в Китай сдерживается тем, что трудоустройство для иностранных граждан в КНР проблематично, в отличие от России, а так желающих сразу станет больше.

Сразу оговоримся, что Россия, Китай и Южная Корея заберут даже демографический «излишек» ближайшего двадцатилетия. А потом Казахстан ждет фазовый переход, когда рождаемость неизбежно и стремительно схлопнется. Нынешнему президенту и премьер-министру ожидающихся проблем на ниве демографии решать не придется в силу того, что это головоломки с лагом по времени. Но должно же быть какое-то стратегическое планирование или его зачатки. Мы сейчас о реальном планировании, а не пародиях на него. С точки зрения исторических процессов двадцать лет – это очень быстро, а второго такого шанса в плане демографии у страны уже не будет.

По факту реальный горизонт планирования в Республике Казахстан – это один год, на который принимается государственный бюджет, да и тот несколько раз в ходе исполнения корректируется. На десять лет – убираем в сторону фиктивно-демонстрационные продукты – не смотрит никто. Очень хорошо это видно на примере системы образования, которая в формате бесконечного «реформирования» убита всерьез и надежно.

География для любой страны – это приговор. С демографией возможны варианты, особенно при разумном государственном управлении. К тому же у руководства Казахстана есть преимущество перед лидерами СССР, которые, будучи уроженцами начала XX века, не знали о фазовом переходе в воспроизводстве населения и его последствиях. Сегодня данная тема сравнительно полно и качественно изучена.

Людские ресурсы РК повторяют судьбу природных ресурсов страны. Нефть экспортируется в сыром виде, а НПЗ стоят недогруженными. Зерно продается без переработки в муку, макароны и другие изделия. Первое место в мире по добыче урана не переросло в производство продукции высоких переделов. Теперь на экспорт пошли люди во все возрастающих количествах.

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