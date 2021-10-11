Новое название «Астаны», скудный медальный «урожай» казахстанских борцов на ЧМ, неудачи футбольной и женской хоккейной сборных, баскетбольные отцы и дети

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: дома сыграли хуже, чем в гостях

В течение месяца с небольшим национальная сборная Казахстана дважды сыграла с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. И если 7 сентября на чужом поле наши футболисты сумели добиться сенсационной ничьей (2:2), то в минувшую субботу проиграли со счетом 0:2, который в полной мере отражает ход матча.

На снимке: момент матча сборных Казахстана и Боснии

По сравнению с первым поединком стартовый состав казахстанской команды обновился почти наполовину (вообще, частая его ротация становится уже привычной). Он выглядел более атакующим, что наталкивало на вывод: главный тренер Талгат Байсуфинов предложил своим подопечным сыграть «первым номером». Однако действовать так они или не научены, или психологически не готовы. Как следствие, за все 90 минут наши футболисты нанесли лишь два удара по воротам соперника, тогда как боснийцы – девять, из которых два оказались результативными. 0:2 – закономерное поражение.

В другом матче этой группы «D» украинцы победили в гостях финнов (2:1) и прервали очень редкую для футбола серию из пяти ничьих подряд. Это позволило им подняться на вторую строчку турнирной таблицы. А в целом положение выглядит так: Франция – 12 очков (после 6 матчей), Украина – 8 (6), Босния и Герцеговина – 6 (5), Финляндия – 5 (5), Казахстан – 3 (6).

Завтра наша сборная в Нур-Султане будет принимать финскую, а украинцы встретятся с боснийцами. После этого у казахстанских футболистов останется один матч – 13 ноября с французами на их поле. Так что только победа над финнами в завтрашней игре сохранит какие-то шансы на то, чтобы не оказаться последними в группе.

Борьба: пора брать пример с киргизов

Вчера в столице Норвегии завершился чемпионат мира. Из 27 казахстанских участников лишь двое смогли стать призерами, завоевав одно «серебро» и одну «бронзу». Для сравнения: у соседнего Кыргызстана шесть медалей, включая две золотые, у Азербайджана – тоже шесть, в том числе одна высшей пробы. Выше Казахстана (дележ 15-го места с Беларусью и Индией в общем медальном зачете) из постсоветских стран расположились также Россия, Молдова, Армения, Грузия. Больше наград (три) и у украинцев, но все они бронзовые. А узбекские палуаны в Осло не приехали.

Вольная борьба. В отсутствие лидера нашей сборной Нурислама Санаева ни один из девяти казахстанских борцов, включая участника недавних Олимпийских игр Алишера Ергали (до 97 кг), не смог добраться до пьедестала почета. Двое, Азамат Даулетбеков (до 86 кг) и Олег Болтин (до 125 кг), участвовали в схватках за «бронзу», но оба проиграли – соответственно россиянину и монголу. В очковом командном зачете (баллы начисляются за первые десять мест в каждой весовой категории) в этом виде борьбы Казахстан занял лишь 15-е место. А в топ-3 вошли Россия, США и Иран.

Женская борьба. Наши девушки выступили в восьми весовых категориях из десяти. Главные надежды были связаны с бронзовым призером ОИ-2016 Эльмирой Сыздыковой (до 76 кг), но она в первой же своей схватке проиграла египтянке и выбыла из борьбы за медали. Единственную награду Казахстану принесла Жамиля Бакбергенова (до 72 кг): победив француженку и турчанку, она дошла до финала, в котором уступила японке. Следует отметить спортсменок из Кыргызстана, которые завоевали две золотые (!) и одну бронзовые медали. В командном очковом зачете Казахстан стал 14-м, а первые три места заняли Япония, США и Монголия.

На снимке: Жамиля Бакбергенова. (Фото с сайта НОК)

Греко-римская борьба. Казахстан имел представительство во всех десяти весовых категориях. И только в одной из них нам досталась медаль. Опытнейший Алмат Кебиспаев (до 67 кг), одолев белоруса и норвежца, в полуфинале проиграл россиянину Назиру Абдуллаеву, а в поединке за «бронзу» победил турка Мурата Фирата. Из девяти остальных наших «греко-римлян» лишь двое сумели набрать баллы в командный зачет, и в итоге Казахстан стал только 16-м. Первую тройку составили Россия, Иран и Азербайджан.

Хоккей: даже канадки не помогли

Женская сборная Казахстана, даже усиленная пятью хоккеистками из Канады, не смогла пробиться в решающий раунд квалификации к зимней Олимпиаде-2022. Чтобы получить право на продолжение борьбы, ей необходимо было занять первое место в группе, где, помимо нее, выступали команды Италии, Испании и Тайпея. Этот турнир завершился вчера в маленьком итальянском городке Торре-Пеличче.

В первом своем матче наши девушки без проблем выиграли у заведомых аутсайдеров – соперниц из Тайпея. По два гола на свой счет записали Брианна Берндсен и Кендра Броад, по одному – Татьяна Королева, Надежда Филимонова и Роксана Риу (кстати, все канадки играли в одной пятерке). Итоговый счет – 7:1. А вот поединок с испанками получился куда более сложным. Основное время завершилось вничью – 2:2. В составе нашей команды отличились канадки Роксана Риу и Эрин-Моника Маклин. Овертайм тоже не выявил победителя, а в серии буллитов удачливее оказались испанки.

Но в любом случае решающим становился матч с хозяйками турнира. Он состоялся вчера, когда в Астане уже было за полночь. Начало игры для наших хоккеисток сложилось удачно: Лариса Свиридова забила быстрый гол. Это минимальное преимущество сохранялось до начала второго периода, в котором итальянки ответили двумя заброшенными шайбами. 1:2 – и женская сборная «Скуадры Адзурры» продолжит борьбу за олимпийскую путевку. А нашей команде придется ждать отборочного турнира уже к ОИ-2026.

Баскетбол: неожиданная победа и досадное поражение

Стартовал новый чемпионат Единой лиги ВТБ, и на минувшей неделе «Астана» успела провести два матча, причем оба в гостях. Начала она с неожиданной победы в Санкт-Петербурге над местным «Зенитом», бронзовым призером прошлого первенства. Мало того, наша команда выиграла с приличной разницей в четырнадцать очков – 63:89. В ее составе дебютировал 23-летний россиянин Марк Тихоненко, который, как когда-то и его отец олимпийский чемпион 1988-го Валерий Тихоненко (ныне генеральный менеджер «Астаны»), играет на позиции тяжелого форварда. Новобранец набрал за матч 9 очков. Но самыми результативными среди баскетболистов казахстанского клуба стали Джейлен Бэрфорд – 24 и Энтони Хики – 15.

На снимке: Энтони Хики (в центре) и Марк Тихоненко (на заднем плане). (Фото с сайта Единой лиги ВТБ)

А вот вчерашняя поездка в Нижний Новгород оказалась менее удачной. Хотя в стартовой четверти «Астана» создала приличный задел (она вела с разницей в 12 очков), во второй она растеряла свое преимущество. Все решалось в концовке матча, которая сложилась не в пользу нашей команды – 73:76. Наибольшее количество очков ей принесли все те же Бэрфорд и Хики, набравшие на двоих ровно 50, две трети всех командных попаданий. А вот Тихоненко довольствовался 5 очками, тогда как, например, Иван Стребков из «Нижнего Новгорода» (сын Виталия Стребкова, бывшего главного тренера «Астаны» и сборной Казахстана) набрал втрое больше.

Хоккей: неоднозначная домашняя серия

Выиграв два матча из трех, проведенных на минувшей неделе, «Барыс» поднялся на одну строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ – с 8-й на 7-ю. Теперь в его активе 14 очков после 16 игр. Впрочем, занимающие 8-е и 9-е места «Сибирь» и «Нефтехимик» идут с минимальным отставанием от казахстанского клуба, причем проведя на матч меньше.

В среду наша команда принимала на своем льду омский «Авангард». В этой игре она совершила лишь 15 бросков по воротам – почти вдвое меньше, чем соперник. Но, тем не менее, одержала победу благодаря единственному голу, забитому за пять минут до финальной сирены Никитой Михайлисом, – 1:0.

Сохранила она свои ворота «сухими» и в следующем домашнем поединке, в котором ей противостоял СКА из Санкт-Петербурга, один из лидеров Западной конференции. В стартовом периоде гости дважды заработали удаления, и оба раза «Барыс» реализовал численное большинство: шайбы забросили Мэтью Фрэттин и Никита Михайлис. А в самом конце матча, когда гости заменили голкипера полевым игроком, Олле Альсинг поразил пустые ворота – 3:0.

Зато вчера в игре с приехавшим в Нур-Султан казанским «Ак Барсом» наша команда за первые два периода пропустила аж шесть шайб. А три ответных гола, которые забили Якоб Берглунд, Валерий Орехов и Егор Шалапов, стали слабым утешением – 3:6.

Велоспорт: что в имени тебе моем?

Наша велогруппа, выступающая в Мировом профессиональном туре, со следующего года будет называться несколько иначе — Astana Qazaqstan Team. И это следовало сделать уже давно, поскольку даже тогда, когда столица страны именовалась Астаной, в той же Европе далеко не все любители спорта догадывались о том, что команда «Астана» имеет казахстанскую прописку. А после переименования города в Нур-Султан – тем более.

Большинство профессиональных велогрупп содержат в своих названиях отсылки к знаменитым брендам, принадлежащим компаниям, которые являются их титульными спонсорами. Но есть несколько команд, финансируемых, главным образом, теми или иными государствами, и для того, чтобы была понятна их принадлежность, они должны именоваться с учетом названий стран, которые представляют. Например, есть UAE Team Emirates (ОАЭ), Team Bahrain Victorious (Бахрейн). Теперь, пусть и с опозданием, по этому пути пошел и Казахстан…

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