«Благодаря» новой реформе, минимальная пенсия уменьшится почти в 2 раза

Многострадальная пенсионная система Казахстана, как лоскутное одеяло, снова шьется. С совершенно неожиданной стороны

Главное социальное ведомство страны перекраивает ныне действующую Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года. Еще в 2019 году при правительстве страны была создана рабочая группа, она и занималась выработкой предложений «на основе построения долгосрочных актуарных моделей». Пояснение не зря закавычено – об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, но никаких актуарных моделей никто в глаза не видел – ни тогда, когда решили повысить пенсионный возраст для женщин поэтапно, но аж на 5 лет, ни тогда, когда в 2014 году написали эту концепцию.

Математическая статистика и актуарные расчеты – это непосильная наука для отдельно взятого ведомства и правительства в целом. Принимая судьбоносные решения, государственные мужи (и дамы, они тоже есть в этой сфере) опираются лишь на предположения и субъективные ожидания. Им там, наверху, постоянно кажется, что нужно поступать тем или иным образом, — аргументации и доказательных цифр, наверное, не существует.

Поэтому все социальные реформы проводятся лишь под лозунгами, в которые народ, конечно же, должен верить. Но как верить, если нам говорят о неких актуарных расчетах, но не показывают их? Как верить, если нам говорят, что будет совершенствоваться система минимальных гарантий, а все больше людей обречены на нищету, болезни и ранний уход из жизни?

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Дьявол, как всегда, кроется в деталях. С 2028 страна должна перейти от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. «Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров», — поясняют в министерстве.

В связи с этим чиновники предлагают увеличить минимальный размер с 54 % до 70 % от прожиточного минимума, сократить минимальный стаж участия с 10 до 5 лет, а также убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 прожиточный минимум при стаже 33 лет и выше).

В общем, «переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, что соответствует рекомендациям международных экспертов».

Цели – благие. Но не мешало бы иметь представление, что мы получим в итоге. На сегодняшний день минимальная пенсия в Казахстане составляет 43 272 тенге, базовая пенсия – 18 524 тенге, а прожиточный минимум – 34 302 тенге.

Если исходить из прозвучавших заявлений, то базовая пенсия будет упразднена (и вправду, праздник для государства!), а минимальный размер гарантированной пенсии составит 70% от прожиточного минимума. Включаем калькулятор: 24 011 тенге. То есть, фактически, на 55,5% меньше, чем сейчас!

И это повышение уровня пенсионного обеспечения, говорите?

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Из других новшеств – предоставление права «отложенного выхода» на пенсию. Этим правом смогут воспользоваться лица, достигшие пенсионного возраста. «Это позволит в будущем получать минимальную гарантированную пенсию в большем размере, т.к. трудовые периоды после достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении ее размера», – сообщила директор одного из департаментов министерства Виктория Шегай.

Однако, интересно, как это будет. В развитых странах, в Германии, существует «ранний» выход на пенсию, когда человек, не дождавшись достижения общеустановленного возраста, может выйти на пенсию, и при этом получать не всю пенсию, а только ее часть. Таким образом людей стимулируют работать дальше, если позволяет здоровье, чтобы получать более высокую пенсию. У нас же, выходит, люди будут продолжать работать после 63 лет, рассчитывая на повышение пенсии. Надо ли это делать, если уже после 55 лет эффективность человека начинает падать с каждым годом?

Вероятно, чиновники таким образом прописывают себе право оставаться на своих хлебных должностях сколь угодно долго (сейчас действует правило обязательного выхода на пенсию для чиновников, если только сам глава государства не решит задержать кого-то на службе пару лет).

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Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. Это по сути новый пенсионный налог, который работодатели будут перечислять в пользу своих работников от их доходов. И все – за счет своих средств.

Этот «условно-накопительный компонент» планировали ввести еще в 2018 году, но потом отложили. Его ценность сомнительна уже потому, что взносы идут в пользу конкретного человека, учет ведется на индивидуальных счетах, но накопления являются условными, не наследуются и не являются собственностью вкладчика. Так сказать, пенсионный налог на общие нужды.

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Если вчитаться в первый вариант концепции и сравнить с настоящей пенсионной системой, то можно обнаружить, что за 7 лет мы ушли совсем не туда, куда планировали. И продолжаем в том же духе.

При этом, конечно, любые поступательные движения рождаются в головах чиновников и в их кабинетах. У них свой вектор. А то, что предлагает общество и люди, и, кстати, Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста, набирающего популярность, – это Нур-Султану неинтересно.

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