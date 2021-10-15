Когда ждать казахстанцам курс 380-400 тенге за 1 доллар?

Сбудутся ли ожидания населения стать богаче за счет укрепления тенге

Для экономики Казахстана рост цен на нефть – это бальзам на душу, а, вернее, бальзам на душу населения: благодаря высоким нефтяным котировкам, глядишь, и Национальный фонд начнет пополняться более энергично, и бюджет, очень дефицитный в настоящее время, уже не будет внушать опасения, и экономика почувствует себя увереннее, а еще – вдруг, да и подрастет такой важный показатель, как ВВП на душу населения.

Сырьевая по сути, экономика Казахстана во многом зависит от мировых рынков: и чем больше там позитивных новостей, роста, тем лучше себя ощущает наша страна.

Но вот один момент остается до конца непонятым. Почему, когда растет цена на нефть, тенге не укрепляется пропорционально? Что это за игры с валютным курсом? Ждать ли казахстанцам курс 380-400 тенге за 1 доллар?

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Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова признает, что цена на нефть, действительно, является одним из фундаментальных факторов для нациоанльной валюты, и она в сентябре оказывала поддержку тенге. «Однако продолжающийся внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге», — отмечает эксперт, имея ввиду в том числе глобальную коррекцию на фондовом рынке.

Она поясняет, что рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты развивающихся стран. Несмотря на существенный рост цен на нефть, большинство валют сырьевых экономик как развитых, так и развивающихся стран оказалось в негативной зоне: канадский доллар ослаб на 0,5%, норвежская крона – на 0,6% за месяц, индонезийская рупия – на 0,3%.

По мнению Алии Молдабековой, существенное давление на курс тенге продолжает оказывать внутренний спрос на иностранную валюту. Восстановление экономической активности и рост импорта ограничивают укрепление тенге. Как результат за 9 месяцев 2021 года покупки БВУ на бирже увеличились на 19% год к году и достигли в среднем $2,6 млрд. в месяц. Впечатляющая динамика! Но помимо этого, увеличившийся спрос на иностранную валюту в Нацбанке связывают, как ни странно, и с использованием пенсионных накоплений. Значит, это имеет место.

«В отдельные периоды в сентябре курс тенге в абсолютном выражении «пробивал» отметку 424 тенге за 1 доллар, что было воспринято населением как комфортный уровень для покупки инвалюты в обменных пунктах и конвертации по счетам. Банки, имея необходимость перекрывать возникшую короткую позицию, транслировали повышенный спрос на валютный рынок», — вот и объяснение, почему наши ожидания дальнейшего укрепления тенге в итоге не оправдались.

И это несмотря на то, что «поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Национального фонда в размере $913 млн. для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектами квазигосударственного сектора, которые составили $206 млн.».

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Экономисты объясняют, почему курс тенге не растет так быстро, как растет нефть. И это очень интересный феномен.

Например, ведущий автор Телеграм-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин уверен в том, что «Цена на нефть ключевой, но не единственный и исчерпывающий фактор как для курса тенге, так и для курса валют других стран-нефтеэкспортеров. Из этого следует, что связь между курсом тенге к доллару США и котировками нефти нелинейная и без строгих и устойчивых во времени пропорций».

Он поясняет, что среди внешних факторов на курсе тенге помимо динамики цены на нефть также сказываются глобальная цена доллара США в виде индекса DXY, экономическое положение дел в странах-торговых партнерах и, разумеется, геополитическая повестка. Но существуют и внутренние причины для тенге вести себя тем или иным образом. Это изменения в структуре и динамике показателей платежного баланса, налоговые недели, различные сезонные факторы и в целом сдвиги и тренды в экономической активности.

«И отличным примером того, что связь между курсом тенге к резервным валютам и ценой на нефть абсолютно нелинейная и в количественных параметрах не всегда устойчивая из-за наличия других важных факторов является не только текущая ситуация на внутреннем валютном рынке, характеризуемая в меньшей реакции укрепления USDKZT в ответ на рост котировок Brent. Так, в течение 2020-2021 годов были и моменты, когда цена на нефть была, наоборот, заметно ниже нынешних уровней, при этом курс тенге к доллару США был более крепким, чем сейчас. Это промежуток май-июль прошлого года: цена на нефть марки Brent – 29-44 USD за баррель, USDKZT – 397-410; а также февраль этого года: 60-65 USD за баррель, USDKZT – 415-417», — отмечает экономист.

В то же время – не все еще потеряно! Как вчера написал Андрей Чеботарев, редактор @Finance.kz, «дорожающая нефть все-таки догнала тенге после обеда и подтолкнула его к укреплению». Был тенге 426,19 за доллар, стал 425,77. Это такая небольшая качка. Но лучше – качаться, чем падать…

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