«Атамекен» заботится о предпринимателях 18.10.2021 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 57 0 Директор филиала Алмалинского района Палаты предпринимателей г. Алматы Темирлан Мадиев о том, как цифровизация помогает бизнесу быстро адаптироваться к изменениям в мире Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ Утильсбор – главная причина роста цен на автотранспорт Кредитная ответственность помогает избежать крайних мер Госаппарат не может работать в режиме шоу-бизнеса «Реформы начнутся с признания того, что мы колония»