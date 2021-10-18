«Атамекен» заботится о предпринимателях

Экономика 57 0
Директор филиала Алмалинского района Палаты предпринимателей г. Алматы Темирлан Мадиев о том, как цифровизация помогает бизнесу быстро адаптироваться к изменениям в мире