Легальное золотое старательство не пошло

Институт индивидуальной добычи золота в Казахстане есть, но легальных старателей нет

Летом 2018 года в Казахстане разрешили старательство специальным дополнением к кодексу «О недрах и недропользовании». Был определенный всплеск информационного интереса к данной теме, в том числе со стороны российских медиа, специализирующихся на золотодобыче. В РФ старатели много лет добиваются закона о вольном приносе, но он так и не принят. В Республике Казахстан правовая база для старательства имеется, но сколько-нибудь заметным явлением оно не стало.

В 2019-ом году Казахстан произвел 103 тонны золота, а в 2020-ом 111,5 тонн. По идее, до 10% (самая верхняя планка) от добычи может добываться старателями, то есть индивидуальными лицами при малой механизации. Согласно нормам закона, старатель не может добывать более 50 кг золота в год. Если грубо поделить 10 тонн на 50 кг, то старателей должно быть хотя бы 200 человек.

В августе 2018-го проходила информация, что в Актюбинской области для старателей выделили 6 участков рудного золота, в Восточно-Казахстанской 15 россыпного, 7 участков в Костанайской области и 8 в Туркестанской. Потом малый золотодобытчик Калиолда Шакабаев жаловался, что из-за бюрократических барьеров не может приступить к легальной деятельности.

Кодекс о недрах разрешает использовать мини-трактор и небольшие грузовые машины, но в акимате ВКО старателю позволили применять только лопату, что в реалиях производственной деятельности на его участке несерьезно. В 2019 году в Восточном Казахстане было выдано 20 лицензий на разработку россыпного золота, но к работе из-за различных ограничений так никто и не приступил.

Появление разрешающего закона не привело к росту легального старательства. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в марте этого года ссылался на оценки экспертов, согласно которым на каждые три тонны легального золота в республике добывается тонна нелегального. Подобные масштабы возможны только при массовом черном старательстве. Раз на предприятии «Казахалтын» с февраля 2019-го по сентябрь 2020-го задержали и сдали в полицию 5722 нелегальных старателя, то явление реально массовое.

Здесь важно не путать черных старателей с малыми золотодобытчиками. Потому что 25 тонн золота в год в Казахстане усилиями нелегальных малых золотодобытчиков извлечь невозможно. То есть незаконно работают полноценные и многочисленные бригады с высокой механизацией. Фактически производится промышленная золотодобыча, только нелегальная.

Как рыбнадзор и охотинспекция не в состоянии поймать всех браконьеров по рыбе и зверю, так и охрана предприятий с полицией не могут задержать всех черных старателей. Одним из мотивов принятия поправок в Кодек «О недрах и недропользовании» как раз и был перевод нелегального старательства в легальное. Как показала последующая практика, ничего продуктивного из затеи не вышло.

Легальным старателям акиматами предлагаются малочисленные участки, да еще с массой обременений, которые для мелких производителей просто неподъемны. Что касается черных старателей, то они проявляют интерес к уже разведанным крупным месторождениям, почему и получается рентабельным использование дорогостоящей тяжелой техники.

В Акмолинской области счет задержанных черных старателей идет на тысячи в год, хотя это трудодефицитный регион страны. То есть сельхозпроизводители, энергетики, транспортники, строители на нехватку рабочих рук жалуются, а черные старатели, похоже, нет, хотя их заявки на бирже труда не обслуживаются. Одновременно с этим область участков для малой золотодобычи не предоставляет, из-за чего нет даже гипотетической вероятности превращения черных старателей в белых. Тот факт, что акиматы должны работать с территориальными подразделениями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов еще больше делает задачу невыполнимой, поскольку межведомственное взаимодействие остается особо слабым звеном всей неповоротливой государственной бюрократии.

У нас есть знакомые, которые любят путешествовать по Казахстану. Они утверждают, что и в доковидное время, и в ковидное, в каком месте ни разбей палатку, всегда довольно оперативно появляются люди, которые чаще вежливо, но всегда твердо спрашивают кто такие и цель пребывания. Потом объясняют чья это территория, а дальше вариантов продолжения может быть множество.

Мы данный пример приводим к тому, что скрыть черное старательство в реалиях Казахстана невозможно, тем более, когда оно имеет промышленные характер и масштабы. Значит, есть заинтересованные лица, которые поддерживают сложившуюся инфраструктуру. А вот в работе легальных старателей, судя по результатам трехлетней деятельности, никто из влиятельных лиц не заинтересован.

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