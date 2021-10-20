«Армия и идеология. Как поднять престиж военной службы в Казахстане?». «Казахстан уже больше не стремится в 30-ку конкурентоспособных стран». «Станет ли рост религиозности в Казахстане миной замедленного действия?»

QMONITOR.KZ. «Армия и идеология. Как поднять престиж военной службы в Казахстане?» — Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий утвердил в конце прошлого месяца новую Концепцию строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Она разработан Министерством обороны РК в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Основой для ее разработки стала современная военно-политическая обстановка, с учетом прогнозов её развития в долгосрочной перспективе, а также тенденций военного строительства в зарубежных государствах. Концепция включает в себя основные принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасности до 2030 года. Следующий шаг – разработка концепции идеологической и воспитательной работы в ВС РК, которую год назад поручил разработать президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Сегодня у нас в гостях член рабочей группы по разработке данного программного документа, кандидат исторических наук, полковник запаса Манас МАГУЛОВ, с которым мы беседуем о том, что значит идеология для армии.
EXCLUSIVE.KZ. Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Казахстан уже больше не стремится в 30-ку конкурентоспособных стран» — «Слышащее государство» вдруг стало «глухим», перестав обсуждать проекты стратегических документов с парламентом и общественностью. Опять нет критического анализа выполнения старых стратегий и госпрограмм, зато много планов, на которых можно будет и дальше «пилить» бюджет… В целом переход на новую Систему госпланирования и, в частности, трансформация госпрограмм в нацпроекты выглядит даже не как имитация реформ, а как откат от них. Разработка и внедрение так называемой «новой системы государственного планирования» потребовала больших финансовых и человеческих ресурсов с очень сомнительным результатом.
CARAVAN.KZ. «Между казахскими и русскими школами огромная пропасть, которую не хотят замечать» — Вопрос разницы качества образования между казахскими и русскими школами в стране вызвал серьезную полемику среди СМИ и экспертного сообщества. Но какова картина в общем? Статистика и результаты международных исследования явно не в нашу пользу, на этот счет приводятся слишком полярные мнения, министерство образования разводит руками, а у общественности на этом фоне возникает еще больше вопросов. В сегодняшнем материале мы также попытались разобраться в этой теме, отталкиваясь от мнения эксперта в сфере образования и общественного деятеля Жазиры ДУЙСЕНБЕКОВОЙ.
SPIK.KZ. «Станет ли рост религиозности в Казахстане миной замедленного действия?» — Казахстанские эксперты никогда не воспринимали рост религиозных настроений среди населения как угрозу для нашей страны, за исключением разве что увеличения количества фанатиков и радикалов. Однако последние события заставляют скептически отнестись к тому стоическому спокойствию, которое демонстрирует по отношению к вопросам религии наше экспертное сообщество. Один тот факт, что четверть казахстанцев отказались от вакцинации от COVID-19 по религиозным соображениям, наталкивает на мысль о том, что повышение градуса религиозности – это мина замедленного действия. О том, в какой момент эта мина может рвануть и что станет детонатором взрыва, – наша беседа с мусульманским общественным деятелем Муратом ТЕЛИБЕКОВЫМ.
TIME.KZ. «Выплаты сошли на нет?» — Проблема с качеством СИЗов и волокита с их покупкой весной 2020 года — доказано судом — стали одной из причин массового заражения ковидом медиков, работавших именно в “красных” зонах. На этой теме погорел не один чиновник. Есть еще один связанный с СИЗами повод поговорить на эту тему: 20 октября исполняется год, как в Казахстане перестали принимать заявки и выплачивать из республиканского бюджета компенсации переболевшим ковидом медикам.
«В селе — как в городе» — В правительстве в который уже раз посчитали необходимым заверить сельчан: к 2025 году все они получат доступ к чистой воде и цивилизованному водоснабжению, высокоскоростному интернету, а также возможность водить детей в детсады. В селах построят 24 млн квадратных метров жилья и отремонтируют 10 тыс. километров внутрипоселковых дорог. Эти целевые ориентиры отражены в проекте “Ауыл — Ел бесігі”, о промежуточных результатах реализации которого рассказал министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ на заседании правительства.
LITER.KZ. «Почему в Казахстане нельзя раздавать деньги должникам просто так» — Аналитик международной инвестиционной компании Exante Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает, что кредитная амнистия Казахстану не нужна. Тем более, что в банках есть специальные отделы, где рассматривают заявки должников, которые попали в сложное финансовое положение — «Требование списывать всем кредиты – это экономический терроризм. Меня еще удивляют слова некоторых экспертов о том, что кредиты берут не от хорошей жизни. Но нужно понимать, что кредиты – это не бесплатные деньги, за это нужно будет потом платить. Люди, которые берут кредиты от того, что им плохо живется, будут еще хуже жить».
AZATTYQ.ORG. ««Наша территория ушла». Колючая проволока рядом с домами, или Что возмущает живущих на границе с Россией» — Маленькое село Коптогай в Атырауской области попало в заголовки новостей после волнений, которые вспыхнули из-за установки пограничных столбов, преградивших местным жителям путь к водоему. Что произошло в Коптогае, чем живет село и что думают его жители о демаркации границы?
FORBES.KZ. «Как Асель Тасмагамбетова выбирает лучших на конкурсе «Построй свой бизнес»» — Близится финал VIII конкурса для поддержки молодых предпринимателей «Построй свой бизнес», который ежегодно проводит благотворительный фонд «Саби». Нынешний год оказался рекордным и по количеству поданных заявок — 1075, и по сумме грантов — $300 тыс. В шорт-лист конкурса было отобрано 35 стартапов. В один из конкурсных дней Forbes.kz в понаблюдал за работой жюри во главе с руководителем фонда Асель ТАСМАГАМБЕТОВОЙ. На этом этапе было представлено шесть стартапов, в том числе авторские курсы по математике, анимационный продакшен, снимающий ролики для «Союзмультфильма», и загадочная фоли-студия.
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