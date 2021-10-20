«Армия и идеология. Как поднять престиж военной службы в Казахстане?». «Казахстан уже больше не стремится в 30-ку конкурентоспособных стран». «Станет ли рост религиозности в Казахстане миной замедленного действия?»

Сетевой Казахстан 20 октября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Армия и идеология. Как поднять престиж военной службы в Казахстане?» — Президент Казахстана — Верховный главнокомандующий утвердил в конце прошлого месяца новую Концепцию строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Она разработан Министерством обороны РК в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Основой для ее разработки стала современная военно-политическая обстановка, с учетом прогнозов её развития в долгосрочной перспективе, а также тенденций военного строительства в зарубежных государствах. Концепция включает в себя основные принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасности до 2030 года. Следующий шаг – разработка концепции идеологической и воспитательной работы в ВС РК, которую год назад поручил разработать президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Сегодня у нас в гостях член рабочей группы по разработке данного программного документа, кандидат исторических наук, полковник запаса Манас МАГУЛОВ, с которым мы беседуем о том, что значит идеология для армии.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Казахстан уже больше не стремится в 30-ку конкурентоспособных стран» — «Слышащее государство» вдруг стало «глухим», перестав обсуждать проекты стратегических документов с парламентом и общественностью. Опять нет критического анализа выполнения старых стратегий и госпрограмм, зато много планов, на которых можно будет и дальше «пилить» бюджет… В целом переход на новую Систему госпланирования и, в частности, трансформация госпрограмм в нацпроекты выглядит даже не как имитация реформ, а как откат от них. Разработка и внедрение так называемой «новой системы государственного планирования» потребовала больших финансовых и человеческих ресурсов с очень сомнительным результатом.

CARAVAN . KZ . «Между казахскими и русскими школами огромная пропасть, которую не хотят замечать» — Вопрос разницы качества образования между казахскими и русскими школами в стране вызвал серьезную полемику среди СМИ и экспертного сообщества. Но какова картина в общем? Статистика и результаты международных исследования явно не в нашу пользу, на этот счет приводятся слишком полярные мнения, министерство образования разводит руками, а у общественности на этом фоне возникает еще больше вопросов. В сегодняшнем материале мы также попытались разобраться в этой теме, отталкиваясь от мнения эксперта в сфере образования и общественного деятеля Жазиры ДУЙСЕНБЕКОВОЙ.

SPIK . KZ . «Станет ли рост религиозности в Казахстане миной замедленного действия?» — Казахстанские эксперты никогда не воспринимали рост религиозных настроений среди населения как угрозу для нашей страны, за исключением разве что увеличения количества фанатиков и радикалов. Однако последние события заставляют скептически отнестись к тому стоическому спокойствию, которое демонстрирует по отношению к вопросам религии наше экспертное сообщество. Один тот факт, что четверть казахстанцев отказались от вакцинации от COVID-19 по религиозным соображениям, наталкивает на мысль о том, что повышение градуса религиозности – это мина замедленного действия. О том, в какой момент эта мина может рвануть и что станет детонатором взрыва, – наша беседа с мусульманским общественным деятелем Муратом ТЕЛИБЕКОВЫМ.

TIME . KZ . «Выплаты сошли на нет?» — Проблема с качеством СИЗов и волокита с их покупкой весной 2020 года — доказано судом — стали одной из причин массового заражения ковидом медиков, работавших именно в “красных” зонах. На этой теме погорел не один чиновник. Есть еще один связанный с СИЗами повод поговорить на эту тему: 20 октября исполняется год, как в Казахстане перестали принимать заявки и выплачивать из республиканского бюджета компенсации переболевшим ковидом медикам.

«В селе — как в городе» — В правительстве в который уже раз посчитали необходимым заверить сельчан: к 2025 году все они получат доступ к чистой воде и цивилизованному водоснабжению, высокоскоростному интернету, а также возможность водить детей в детсады. В селах построят 24 млн квадратных метров жилья и отремонтируют 10 тыс. километров внутрипоселковых дорог. Эти целевые ориентиры отражены в проекте “Ауыл — Ел бесігі”, о промежуточных результатах реализации которого рассказал министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ на заседании правительства.

LITER . KZ . «Почему в Казахстане нельзя раздавать деньги должникам просто так» — Аналитик международной инвестиционной компании Exante Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает, что кредитная амнистия Казахстану не нужна. Тем более, что в банках есть специальные отделы, где рассматривают заявки должников, которые попали в сложное финансовое положение — «Требование списывать всем кредиты – это экономический терроризм. Меня еще удивляют слова некоторых экспертов о том, что кредиты берут не от хорошей жизни. Но нужно понимать, что кредиты – это не бесплатные деньги, за это нужно будет потом платить. Люди, которые берут кредиты от того, что им плохо живется, будут еще хуже жить».

AZATTYQ . ORG . ««Наша территория ушла». Колючая проволока рядом с домами, или Что возмущает живущих на границе с Россией» — Маленькое село Коптогай в Атырауской области попало в заголовки новостей после волнений, которые вспыхнули из-за установки пограничных столбов, преградивших местным жителям путь к водоему. Что произошло в Коптогае, чем живет село и что думают его жители о демаркации границы?

FORBES . KZ . «Как Асель Тасмагамбетова выбирает лучших на конкурсе «Построй свой бизнес»» — Близится финал VIII конкурса для поддержки молодых предпринимателей «Построй свой бизнес», который ежегодно проводит благотворительный фонд «Саби». Нынешний год оказался рекордным и по количеству поданных заявок — 1075, и по сумме грантов — $300 тыс. В шорт-лист конкурса было отобрано 35 стартапов. В один из конкурсных дней Forbes.kz в понаблюдал за работой жюри во главе с руководителем фонда Асель ТАСМАГАМБЕТОВОЙ. На этом этапе было представлено шесть стартапов, в том числе авторские курсы по математике, анимационный продакшен, снимающий ролики для «Союзмультфильма», и загадочная фоли-студия.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.