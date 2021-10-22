Атомная энергетика набирает всё большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии

Атомная энергетика в Казахстане и мире. 2021

По итогам восьми месяцев текущего года производство электроэнергии в РК составило 74,9 млрд кВт·ч, на 7,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В том числе по типам электростанций выработка энергии выглядит следующим образом:

• тепловые и газотурбинные — 66,3 млрд кВт·ч, или 88,5% всей производимой в Казахстане электроэнергии;

• гидроэлектростанции — 6,2 млрд кВт·ч, или 8,3%;

• возобновляемые источники энергии (ВЭС, СЭС и БГУ) — 2,4 млрд кВт·ч, или 3,2%.

Тем временем потребление электроэнергии в стране составило 74,1 млрд кВт·ч. Только 3 области РК являются энергоизбыточными — Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская. Остальные регионы являются энергодефицитными. Это говорит о потребности в новых мощностях.

Для Казахстана электроэнергетика имеет особое значение: от надёжного и качественного энергоснабжения по доступным ценам зависят конкурентоспособность ключевых секторов экономики и качество жизни населения.

По состоянию на 1 января 2021 года общая установленная мощность электростанций в Казахстане составляла 23621,6 МВт, а располагаемая мощность — 20078,6 МВт. Электроэнергию в Казахстане вырабатывали 179 электростанций различных форм собственности. Основная доля, или 66,5% выработки электроэнергии, приходилась на уголь, 22,5% — на газ, 9,3% — на крупные гидроэлектростанции.

Однако в отрасли наблюдается целый ряд проблем:

• существующие теплоэнергетические объекты в регионах нуждаются в модернизации, расширении мощностей и реконструкции;

• уровень износа генерирующего, передающего и вспомогательного оборудования, а также производственных зданий и сооружений в отдельных случаях превышает аварийный. Средний износ генерирующего оборудования электростанций составляет 53%.

В условиях остро необходимой модернизации электростанций и расширения мощностей, с учётом дефицита электроэнергии, а также требований о снижении вредных выбросов в атмосферу, страна нуждается во вводе новых электростанций и диверсификация источников электроэнергии. Это стало поводом для проведения комплекса работ по рассмотрению возможности строительства АЭС в Республике Казахстан.

В РК достаточно объективных предпосылок для создания и развития атомной отрасли, например:

• наличие значительного количества доказанных запасов урана;

• наличие развитой уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности;

• наличие атомной науки;

• наличие кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов;

• значительный прогресс в разработке и внедрении ядерных технологий для производства медицинских радиофармпрепаратов.

Казахстан имеет вторые по величине (14% мировых запасов) надёжно подтверждённые доказанные запасы урана в мире. В стране из 56 разведанных месторождений с балансовыми запасами урана право недропользования предоставлено по 14 месторождениям, остальные 42 месторождения находятся в резерве. С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана. За годы независимости объём добычи увеличился более чем в 24 раза — с 796 тонн в 1997 году до 19,5 тыс. тонн в 2020 году.

Стоит отметить, что использование атомной энергии в мире — распространённая практика. Сегодня в 32 странах мира, а также на Тайване, работают около 445 ядерных реакторов общей мощностью около 400 ГВт. В 2020 году они обеспечили около 10% мировой электроэнергии. Кроме того, в 19 странах в настоящее время строятся около 50 энергетических реакторов.

Ядерная энергия является вторым по величине источником низкоуглеродной энергии в мире. В то время как основную долю в производстве энергии в РК занимают уголь и газ, развитые страны взяли курс на сокращение этих видов топлива из-за колоссального вреда окружающей среде.

К примеру, в Испании к 2020 году планировалось сократить текущий объём угольных генерирующих мощностей наполовину. Франция к 2022 году планирует закрыть оставшиеся четыре угольные электростанции. В Японии ядерная энергия является национальным стратегическим приоритетом. В стране 33 работоспособных реактора мощностью 31679 МВт. Даже после аварии на Фукусиме, возникшей из-за цунами, Япония продолжает строить новые атомные электростанции. Так, сейчас в процессе строительства находятся 2 реактора общей мощностью 2653 МВт.

Как было отмечено ранее, существует очевидная потребность в новых генерирующих мощностях по всему миру — как для замены старых установок, работающих на ископаемом топливе, особенно угольных, так и для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Ядерная энергетика играет большую роль в производстве электроэнергии многих развитых стран. В 2020 году по производству энергии в секторе лидировали США, Китай, Франция, Россия и Южная Корея. Также в ТОП-10 стран вошли Канада, Украина, Германия, Испания и Швеция. При этом во Франции на долю атомной энергетики в производстве электричества приходится более 70%, в Украине — 51,2%, в Швеции — 29,8%, в Южной Корее — 29,6%, в России — 20,6%, в США — 19,7%.

Использование АЭС считается экологически безопасным и способствует сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Благополучно ввести в эксплуатацию данный вид электростанций поможет использование мирового опыта. В настоящее время в РК изучаются следующие технологии ведущих мировых производителей реакторов:

• Росатом (Российская Федерация) с проектом реактора VVER-1200;

• Electricite de France Group / Mitsubishi Heavy Industries Ltd (Франция, Япония) с проектом реактора ATMEA1;

• NuScale Power (США) с проектом маломощного модульного реактора NuScale;

• GE Hitachi Nuclear Energy (США, Япония) с проектом модульного реактора малой мощности BWRX-300;

• Китайская национальная ядерная корпорация (Китай) с проектом реактора HPR-1000;

• Korea Hydro and Nuclear Power (Южная Корея) с проектом APR-1400.

По результатам проведённых в 2014 году работ Восточно-Казахстанская и Алматинская области были определены как перспективные районы для размещения АЭС с учётом природно-климатических факторов, транспортной инфраструктуры, антропогенных факторов и минимальных экологических требований.

Информация предоставлена Ranking.kz.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.