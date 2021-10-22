«Государство будет беспощадно бороться с провокаторами межнациональных конфликтов». «Назарбаев – о жизни, звонке Путину и отставке». «Кто в Казахстане формирует антиконституционное мышление»

Сетевой Казахстан 22 октября 2021г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Анклавы — не наш путь!» — Государство будет беспощадно бороться с провокаторами межнациональных конфликтов, заявил президент. На заседании совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Касым-Жомарт ТОКАЕВ жестко отрицательно высказался по поводу появлении в городах и селах страны мононациональных жилых массивов. Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему этнического высокомерия, которое полиция и прокуратура должны пресекать на корню.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Назарбаев – о жизни, звонке Путину и отставке» — Первый Президент — Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ сделал ряд заявлений в документальном фильме «Штрихи к портрету. Откровение» на телеканале «Хабар» — «Я никогда не говорил, сейчас скажу эту вещь: я перенес операцию на позвонке. Очень серьезную операцию… Президент больной — это не руководитель государства. Это твое состояние, а при чем тут страна, она не должна страдать, вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, представляете?! А как ты с таким здоровьем это сможешь? 2011 год это был… Как это говорить и работать, уходить был не готов еще, потому что вопрос преемника не был решен… Никому не говорил я. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину, для него был шок полный, говорю, сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст, и все! Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это созрело раньше — в 2015 году. Прошло 75-летие, я для себя решил, что хватит, вот это — барьер», — рассказал Назарбаев.

AZATTYQ . ORG . ««Полновластный» Мирзиёев, «тандем Назарбаев-Токаев» и отсутствие альтернативы. Идет ли Узбекистан путем Казахстана?» — Институт самовыдвижения отсутствует; обещанных реформ нет; правители приводят во власть членов семей, а у оппозиции нет платформы – это и многое другое объединяет политические системы Казахстана и Узбекистана, которому в скором времени предстоят президентские выборы. Так считает Пол СТРОНСКИ, старший научный сотрудник программы Евразии и России Фонда Карнеги в Вашингтоне и эксперт по Центральной Азии. Но есть и существенные отличия, полагает он.

CARAVAN . KZ . «Промышленная революция и “реферат из “Википедии”» — Азат ПЕРУАШЕВ, депутат мажилиса — Например, в документе сделан упор на встречные обязательства бизнеса, а также требования отчетности предпринимателей перед чиновниками. Встречные обязательства, конечно, нужны, но тогда и преференции должны перекрывать их издержки. Ведь доходность в обрабатывающей промышленности несопоставима с добывающим сектором. Что касается отчетности, то наши уважаемые госорганы уже довели врачей и учителей до того, что те не столько учат и лечат, сколько отчитываются начальству. Но с какой стати и бизнес вдруг должен кому-то отчитываться, да еще ежемесячно? Он рискует собственными деньгами, за которые отвечает перед партнерами и своими детьми, в конце концов. При чем тут чиновники?

«Полковник КНБ в запасе рассказал, за что посадили опального замминистра обороны» — В прошлом номере “КАРАВАНА” вышло интервью с бывшим заместителем министра обороны РК, Кажимуратом МАЕРМАНОВЫМ. 67-летний генерал-лейтенант, разжалованный до рядового, отсидел 9 лет из назначенных ему судом 11… Полковник запаса КНБ РК С. АМАНОВ — Комментарии к интервью экс-заместителя министра обороны РК Маерманова К. — «Я был в то время руководителем следственно-оперативной группы, ныне нахожусь на пенсии… Не опускаясь до препирательств и эмоций, я бы хотел твердо сказать, чтобы читатели не были введены им в заблуждение. На самом деле, вина этого человека практически по всем статьям обвинения была полностью и неопровержимо доказана… На самом деле, я думаю, что данная статья К. Маерманова, видимо, объясняется его попыткой реабилитироваться перед своим окружением, выставить себя, как сейчас модно, некоей жертвой репрессий».

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Кто в Казахстане формирует антиконституционное мышление» — В ВКО случился анекдот. Департамент внутренней политики областного акимата объявил тендер на «формирование антиконституционного мышления» у граждан… Конечно, мы давно знали, что государственные органы прилагают массу усилий, чтобы заставить людей не просто утратить веру в Конституцию вообще и законы в частности. Собственно, чиновники за то и получают деньги, чтобы превращать Основной закон в пустой звук, а вот теперь к этому делу подключатся еще и частные структуры, подъедающиеся на пропаганде… С каждым новым микрокредитом увеличивается количество людей, которые однажды могут сообразить, что все законы направлены против них.

365 INFO . KZ . «Запрет на освещение судебных процессов больно ударит по имиджу судебной системы» — Депутатское предложение от бакалавра юриспруденции, члена партии Nur Otan Нурлыбека ОЖАЕВА возмутило журналистов. Президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара КАЛЕЕВА считает слова депутата неудачной попыткой стать популярным — Я думаю, это предложение рано или поздно войдет в закон о судебной системе и статусе судей. Потому что оно просто дикое. Меня изумляют идеи некоторых наших депутатов все запрещать. Один предлагает блокировать социальные сети, второй из-за некоторых субъективных публикаций требует запретить освещение всех судебных процессов.

KZAIF . KZ . «Перпетуум-нобеле» — Присуждение главному редактору «Новой газеты» Дмитрию МУРАТОВУ Нобелевской премии мира с профессиональным удовольствием, надеждой и тревогой обсуждают главный редактор «Новой газеты» – Казахстан» Александр КРАСНЕР и заместитель главного редактора «Комсомольской правды – Казахстан» Виктор ВЕРК.

LITER . KZ . «В Казахстане после нового года опять подорожает хлеб» — В Казахстане реальная стоимость буханки хлеба выше чем те 100 тенге, за которые ее продают. Такая ситуация не может продолжаться долго, и государству придется постепенно повышать ее. Об этом заявил президент Союза зернопереработчиков Евгений ГАН.

SPUTNIK . KZ . «Зачем Казахстану нужна АЭС?» — Почему специалисты считают, что Казахстану нужна АЭС? Стоит ли казахстанцам бояться радиации и где хранят отходы ядерного топлива? На эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik ответил заведующий отделом Института ядерной физики Сергей КИСЛИЦЫН — Я считаю, что от АЭС, от атомной энергетики нам никуда не деться. Чем раньше бы их построили, тем было бы лучше. Беларусь, Узбекистан никогда не собирались строить АЭС, тем не менее они побеспокоились за свою энергетическую безопасность. Сейчас – декарбонизация экономики. Хотим мы или нет, отказываться от сжигания угля и газа для получения электроэнергии надо будет уже в недалеком будущем.

FORBES . KZ . «Как уроженка села Мерке строит карьеру в ООН» — Когда Меруерт СЫЗДЫКБЕКОВА рассказывает незнакомым людям, чем занимается, многие приходят в замешательство. Меруерт – специалист по гендерной политике, окружающей среде и изменению климата в «ООН-Женщины». «Далеко не всем понятно, почему «ООН-Женщины» – структура, которая занимается вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, – нуждается в специалистах по изменению климата», – смеется Меруерт. На самом деле, уже серьезно продолжает собеседница, гендерное неравенство и изменение климата тесно взаимосвязаны.

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