«Экономика Казахстана напоминает наркомана с ожирением». «Белович рассказал, как чуть не продал свой бизнес за $1 в начале карьеры». «Кто гонит казахов из аулов в трущобы?». «Достоевский и Валиханов. Предпосылки евразийства»

Сетевой Казахстан 26 октября 2021г.

LITER . KZ . «Экономика Казахстана напоминает наркомана с ожирением» — На выходе из пандемии Казахстан может столкнуться с еще одним витком кризиса. На этот раз внутренним. Об этом заявил известный финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ. По его словам, вот-вот в стране грянет очередной кризис и списать его на мировую ситуацию уже не получится — «Это будет наш внутренний кризис, который наступит из-за больших трат бюджета Правительством и регионами. Все деньги ушли на борьбу с коронавирусом и различные стимулы для бизнеса и населения. Не было инвестиций, а только траты. Экономика Казахстана сейчас как запойный наркоман, еще и страдающий ожирением. Он пришел в спортзал и сделал несколько тренировок и хочет уже выходить на соревнования. Но так не бывает, нужно в целом здоровый образ жизни вести. То есть для экономики нужно подтягивать все сферы», — сказал он.

TIME . KZ . «Ребёнок и цифровая работа» — Цифровой министр Багдат МУСИН в пятый раз станет отцом. О предстоящем пополнении в своей семье он радостно объявил депутатам на правчасе в мажилисе, где обсуждались проблемы оказания госуслуг. В предвкушении волнительного события министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности описал депутатам в красках, как SMS-уведомления упростили жизнь казахстанцев. Например, с недавнего времени владельцы квартир стали получать на свои мобильные телефоны оповещения при регистрации нового жильца по их адресу. А раньше казахстанцы и не догадывались о количестве зарегистрированных в их жилье людей.

«Если учитель – монстр» — Буллинг со стороны педагога — кто виноват и что делать? В последнее время о буллинге в школах говорят на всех уровнях — от родительских собраний до заседаний парламента. Но чаще всего речь идет о случаях, когда и жертва, и агрессор — ученики. А что если ребенка травит учитель? К сожалению, такие случаи сейчас не редкость, однако большинство из них остаются в тени — многие дети, а иногда и их родители предпочитают молчать, дабы не усугубить положение.

FORBES . KZ . «Белович рассказал, как чуть не продал свой бизнес за $1 в начале карьеры» — Миллиардер Игорь РЫБАКОВ, входящий рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на своем YouTube-канале встретился с основателем корпорации Bazis-A Александром БЕЛОВИЧЕМ, одним из крупнейших застройщиков Казахстана, который также работает в других странах мира, в том числе России и Канаде… На вопрос ведущего о том, какой бизнес сегодня можно развивать в Казахстане, Александр заметил, что всё всегда «под ногами». По его мнению сегодня в стране нужны хорошие сервисные компании по предоставлению транспортных услуг, компании по доставке грузов, по очистке зданий, территорий, уборке мусора.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто гонит казахов из аулов в трущобы?» — В Казахстане почти 42% населения живет в сельской местности. Для подавляющего большинства сельчан единственный источник дохода – собственное подворье, которое государство не торопится легализовывать. Поэтому де-юре личных подсобных хозяйств (ЛПХ) у нас не существует. Советник министра сельского хозяйства, первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай РАХИМБЕКОВ — Но у нас практика такова, что министры меняются как минимум раз в два года, а вместе с этим резко, на 180 градусов, – и политика аграрного ведомства. Но такой подход к любой отрасли ненормален вообще, а для сельского хозяйства – особенно.

RITMEURASIA . ORG . Михаил РОЗОВ – «Контуры обновленной национальной политики Казахстана» — Первым поводом стала статья российского политолога Никиты МЕНДКОВИЧА «Не забывайте, кто вы тут», увидевшая свет на ресурсе Лента.Ру… На этот раз «отлуп» российскому публицисту дал депутат парламента от правящей партии «Нур отан» Юрий ЖУЛИН. Его пост в «Фейсбуке», посвященный статье Мендковича, был перепечатан партийными СМИ, а затем разошелся по всему информационному полю страны. Таким образом, его можно рассматривать как своего рода императив власти, адресованный русским гражданам страны. В целом депутату Ю. Жулину удалось уловить и максимально понятно сформулировать мысль, посещающую русских Казахстана в последние годы: поднимая языковую и тем более территориальную тему, российские политики оказывают медвежью услугу проживающим в Казахстане русским.

QMONITOR . KZ . «Обратный эффект: зачем российские СМИ поднимают на щит Тайчибекова?» — Амбивалентные чувства вызывают регулярные публикации в российских СМИ в поддержку блогера Ермека ТАЙЧИБЕКОВА, которого они называют правозащитником. Напомним, в августе с.г. суд Ауэзовского района Алматы приговорил его к семи годам пребывания в колонии строгого режима по статье 174 УК РК («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»)… Интерес российских СМИ к этой персоне понятен. В последнее время они очень озабочены положением русских и русскоязычных в Казахстане, поэтому пытаются найти в нашей стране тех, кто активно защищает их интересы. Цель простая – показать наличие силы, оппонирующей казахским националистам… Неужели они не понимают, что волна, поднятая ими в защиту Тайчибекова с его неприемлемыми высказываниями, способна дать лишь обратный эффект – усилить недоверие между нашими народами?

IA — CENTR . RU . «Достоевский и Валиханов. Предпосылки евразийства» — На прошлой неделе президент #Казахстан’а Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил организовать в городе Семей (Республика Казахстан) памятные мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя Федора ДОСТОЕВСКОГО. В 2021 году под эгидой ЮНЕСКО весь мир отмечает 200-летие Федора Михайловича Достоевского, но с Казахстаном у Достоевского своя история. Самая известная ее часть – годы службы Достоевского в дисциплинарном батальоне в Семипалатинске. Менее известная – дружба с казахским ученым, просветителем, путешественником Чоканом ВАЛИХАНОВЫМ и пересечения в понимании классиками двух народов евразийской идеи (евразийства). Филолог, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Куралай УРАЗАЕВА делится своими исследованиями в области общности взглядов Ф. Достоевского и Ч. Валиханова, обусловивших идеи евразийства.

TENGRINEWS . KZ . ««Считаю Казахстан своей второй родиной». Истории российских казахов из Адамовки» — В России большинство казахов проживает вдоль российско-казахстанской границы. Крупнейшие общины сосредоточены в Астраханской, Оренбургской, Омской и Саратовской областях. Сегодня корреспонденты Tengrinews.kz поговорили с героями, которые свою жизнь неразрывно связывают с Адамовским районом. Этот район находится в восточной части Оренбургской области и граничит с Костанайской областью. Адамовский район был образован в 1928 году. Сегодня здесь проживает более 20 тысяч человек, треть из них — это казахи. Всего же в районе представлено около 50 национальностей.

CARAVAN . KZ . «Нужны ли банкирам банкроты: кто блокирует законопроект о банкротстве физлиц» — На фоне трагедии в “Акбулаке” и статистики о растущей закредитованности казахстанцев всё чаще возникает дискуссия о необходимости скорейшего принятия закона “О банкротстве физических лиц”. Он разработан уже достаточно давно и года 3 назад был буквально в шаге от обсуждения в стенах парламента. Но что-то не сложилось, и документ до сих пор пылится на антресолях в минфине. О том, кто мог заблокировать этот законопроект и зачем ему это было нужно, мы поговорили с независимым экономистом Айдарханом КУСАИНОВЫМ.

AZATTYQ . ORG . «Засуха на юге. «Единственный выход — распродать скот, но кому нужны тощие животные»» — Казахстанские фермеры из-за засухи этим летом потеряли тысячи голов скота, а остальные животные истощены настолько, что едва ли им удастся пережить зиму. От засухи страдает не только западный, но и южный регион страны. Корреспондент Азаттыка съездила в село Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области. Здесь фермеры рассказывают о своем бедственном положении перед холодами и опасаются, что «пойдут по миру».

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