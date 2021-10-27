Война Миров. Валдайская речь Путина

Кремль ставит на семейных натуралов против ЛГБТ

Владимир Путин в своей Валдайской речи не указал человечеству новый путь. Зато он определил, куда Россия не пойдет и с кем будет искать новый маршрут. Если предельно упростить, то водораздел проходит между семейными натуралами с традиционными ценностями, на которые ставит Кремль, и ЛГБТ-сообществом, с которым пути официально разошлись. Еще российский президент выступает за государственный суверенитет как базовую точку политического отсчета. Здесь противовесом выступает размывание традиционных государств в угоду глобализации и наднациональным структурам. Свой идеологический курс российский лидер называет «разумный консерватизм».

Выбранную точку опоры Москва искала долго. В тот исторический период, когда постсоветская Россия пыталась найти свое место в новом мире, ее правящая элита довольно спокойно воспринимала новые ценностные установки, которые ей навязывали победители в Холодной войне, по «голубое лобби» включительно. Свидетельством этого стало обилие людей с сексуальными отклонениями и нетрадиционной ориентацией на центральном телевидении в 90-ые годы.

Потом, когда новые хозяева России осознали, что «западные партнеры» их за ровню не держат, были высказаны накопившиеся обиды в «мюнхенской речи» Владимира Путина. Продолжающееся геополитическое давление со стороны коллективного Запада вылилось в украинский кризис и возвращение Крыма под контроль Москвы. С 2014-го Кремль ищет идеологическую формулу, которая помогла бы ему выстоять в конфронтации с Западом.

Обращение к советскому прошлому происходит крайне эклектично и непоследовательно, перемешиваясь с махровой антисоветчиной, на что кремлевским идеологам постоянно пеняют с левого фланга. Сам президент Путин и многие фигуры в его окружении прямо и косвенно признают, что в качестве базовой модели для современной России видят позднюю Российскую империю. Но Россия периода Николая II – это сословное государство, которое не выдержало испытание эпохой. Сначала поражение в русско-японской войне 1904-05 гг., потом на фронтах Первой мировой с последующим крахом самодержавия.

В современной гибридной войне с коллективным Западом способно выстоять общество со здоровой социальной структурой, где между верхами и низами нет вопиющих антагонистических противоречий. И здесь Владимир Путин тоже проявляет непоследовательность. Он заявляет об исчерпании капитализма как модели в современных условиях, но количество сверхбогатых людей в Российской Федерации растет все время с 2014 года, тогда как доходы основной массы населения сократились, закредитованность выросла, пенсионный возраст увеличили, степень эксплуатации наемных работников возросла.

Тот момент, что Запад помешался на половых извращениях и политкорректности, выродившейся в тоталитарный идеологический культ – это своего рода подарок руководству Кремля. В гибридной какой-никакой войне корабль коллективного Запада подставил своему противнику борт и российский президент отправил в него большую торпеду. Впервые западные власти, которые системно поощряют ЛГБТ-культуру и всевозможные отклонения вроде смены пола по собственному желанию, с трибуны Валдайского клуба названы преступниками.

Люди, которые глубоко изучают западные элиты, отмечают, что возвращение Крыма для этих людей стало меньшим вызовом, чем российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Вообще-то ЛГБТ-пропаганда только блок в рамках новой идеологии, с помощью которой продвигается западный проект глобализации. В ее формат логично вписывается «памятникопад», свирепствовавший в прошлом году.

Любое суверенное государство нуждается в реперных точках идентичности, которые формируются историческими событиями и личностями, культурными кодами, литературными сюжетами, даже мультфильмами. Когда авторитеты разрушаются, коды ломаются, устоявшиеся трактовки событий меняются – неизбежно страдает и разрушается идентичность. Для разобщенной биомассы в рамках глобального проекта такое подходит, поскольку облегчает вопросы манипулирования и скрытого управления, а вот национальные государства (в том числе имперского типа) от таких процессов слабнут и чахнут.

Российское общество еще в 90-ые годы продемонстрировало упорное неприятие ЛГБТ-веяний. Правящая элита взяла это на вооружение только в период конфронтации с Западом, когда такое качество населения стало очень востребовано в рамках внешнего конфликта. Владимир Путин – это фронт-мен российской правящей элиты, которая заявляет Западу, что свою страну будет эксплуатировать сама. Из-за этого во всех последних выступлениях российского президента упор на семью и традиционные ценности. Суверенное государство невозможно без института семьи как его базовой структуры. Отсюда берет истоки «материнский капитал» и все, что с ним связано. Кремлю приходится заботиться о семье на тех же основаниях, что об армии и ВПК – это неизбежная статья расходов.

Западный проект глобализации без института семьи способен функционировать как минимум какое-то время, но и в рамках нынешнего коллективного Запада есть рудименты национальных государств. В составе Европейского союза такими оппортунистами выступают Венгрия и Польша. Будапешт и Варшава противятся ЛГБТ-сообществу, шизофренической политкорректности и наплыву беженцев-мигрантов на уровне верховной власти. В ФРГ, несмотря на мощное давление государственной и евросоюзовской машины, «Альтернатива для Германии» (АдГ) упрочила свои позиции в парламенте. Французский правый политик Эрик Земмур не смог бы набрать своей нынешней популярности, несмотря на современные PR-технологии, не будь продвигаемые им идеи созвучны большой части общества.

Для противостояния коллективному Западу Кремль давно нуждается в идеологическом инструменте, способном аккумулировать универсальные ценности. Апелляция к семье, мужчинам и женщинам «банальной» сексуальной ориентации, к «разумному консерватизму» достаточно удачный шаг. В тылу у западных элит, агрессивно продвигающих в массы ЛГБТ-культуру, гораздо больше сторонников традиционных нормальных ценностей, чем ЛГБТ-активистов в тылу Кремля.

Судя по комментариям пользователей к публикациям о выступлении Владимира Путина в западной прессе, не все верят в искренность российского президента. В конечном итоге, не так уж важно, во что реально верит хозяин Кремля. Сейчас важно то, что он транслирует. А говорит он вещи, которые находят отклик у многих людей по ту сторону геополитических баррикад.

Очень показательно, что президент Путин выводит Россию в качестве самостоятельной цивилизации. Предыдущее российское руководство пыталось представить Москву в качестве неотъемлемой части Европы. Теперь с европейским единством разорвано, ибо с содомитами «разумному консерватизму» не по пути. Российская цивилизация по форме упакована в государство, которому Владимир Путин высказал массу комплиментов, потому что «только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан».

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