Готовы ли вы платить за электричество на 13% больше?

Зачем и ради чего мы продаем объекты в электрической отрасли, которые вполне можем поднимать самостоятельно?

Однако, мы недооцениваем нашу исполнительную ветвь власти, отдельных чиновников и силу лобби. Они делают такие многоходовочки, — закачаешься! А самое главное, учитывая закрытость информации о владельцах того или иного бизнеса, конечных бенефициарах, те или иные действия объясняют нам если не с позиции интересов чуть ли не государства, то народа – уж точно. Взять хотя бы продажу ряда энергетических объектов Объединенным Арабским Эмиратам.

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Итак, распродажа крупных и привлекательных с точки зрения доходности объектов, по воле случая до сих пор принадлежащих государству, начинается. Правительства двух стран – Казахстана и ОАЭ – договариваются долго и успешно сотрудничать в приоритетных отраслях нашей страны. Это электроэнергетика, фармацевтика, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.

С одной стороны, в декларации сказано, что в сфере электроэнергетики совместные инвестиционные проекты будут реализованы путем создания энергетического холдинга фондами национального благосостояния двух стран. То есть, здесь речь идет о вводе новой электрической мощности общим объемом около 5 ГВт и строительстве соответствующих объектов «согласно передовым международным практикам и применимым международным стандартам».

С другой стороны, существующие компании, например, ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» будут полностью проданы консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов. Что это за консорциум? Раз речь о нем в межправительственном документе, значит, пул инвесторов известен. Огласите весь список, пожалуйста!

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Что же касается нового энергетического холдинга ФНБ «Самрук-Казына», то здесь есть один очень любопытный момент. В декларации сказано: «Цена электроэнергии, согласованная в договорах купли-продажи электроэнергии, применяемых для стратегических инвестиционных проектов, будет основана на внутренней норме доходности (IRR) c учетом заемных средств в размере, как минимум, 13% в долларах США».

Эксперты расшифровывают этот экономический шарж, как гарантированную доходность в 13%. Причем в СКВ – свободно конвертируемой валюте!

Вообразить такой упакованный подарок – настоящий бриллиант – в нашем современном мире, а особенно, в казахстанском бизнесе, просто невозможно. Вот вы можете себе представить, что вам гарантируют доходность 13% в долларах по любому из ваших вложений? Так делают только мошенники, которые сегодня стригут свои миллионы на обыкновенной жадности и тупости людей. Ну и вот еще и наше правительство так делает, заманивая иностранных инвесторов – а что, по-другому не получается?

И откуда будут качать эту доходность, как вы думаете? Конечно, энергетика – чрезвычайно интересная и вдохновляющая отрасль для любого инвестора: потребление энергии растет, энергия остро необходима для роста экономики, цена всегда на подъеме. Мечта, а не механическое пианино — сектор для приложения капитала.

Но и здесь деньги берутся не от электрической искры или электрической силы, а от потребителей. Вы много лет платили «инвестиционные тарифы», которые, как потом оказалось, шли в карман «верхушки» этой всеказахстанской пирамиды, никто за это так и не ответил, и излишне оплаченные деньги не вернул. Так вот, готовы ли вы теперь платить явно не на 13%, а гораздо больше, учитывая уровень электропотерь, налоги, повышение зарплат для персонала и особенно, TOP-менеджеров в этих проектах и пр.?

Вне зависимости от того, что вы думаете по этому поводу, мы вас «обрадуем»: платить придется. И столько, сколько установят. Причем, при этом будет произведена 100-процентная корректировка курса казахстанского тенге к доллару. То есть, если курс тенге упадет, цена на электроэнергию повысится именно на это значение.

И, второе, в этот показатель включена корректировка цены «до 30% согласно индексу цен производителей США (в зависимости от вида производства электроэнергии) и иным соответствующим индикаторам, требуемым для достижения согласованного IRR». IRR, если помните, внутренняя норма доходности, то, что будет получать инвестор.

Представить себе рост цен в соответствии с ценами на рынке США (так называемая инфляция) можно, но нежелательно. Почему мы должны ориентироваться на другие рынки? Глобализация? Или другая причина? Почему наши интересы должны столь мощно задевать другие рынки, не имеющие к нам прямого отношения?

Но, видимо, так надо «инвесторам».

При этом наше государство гарантирует, что весь объем произведенной энергии будет куплен «для производственных заводов казахстанского инвестора, расположенных в иных регионах Республики Казахстан». Это благо запланировано до 31.12.2025 года. А после этой даты будет закупаться 50% всего объема произведенной электроэнергии и услуг аттестованной электрической мощности для производственных заводов казахстанского инвестора. И контракт на 25 лет на таких условиях!!!

Воистину «золотая жила» тех, кто придет на энергорынок.

Однако, «левые» не придут. Только «свои».

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А знаете, какие еще ништяки мы обещаем инвесторам-арабам? Читаем: «Покрыть затраты на строительство инфраструктуры, которая должна быть построена для выполнения требований по присоединению объектов, расположенных на проектных участках, включая, но не ограничиваясь строительством электрической сети и системы передачи электроэнергии, телекоммуникационной системы, подъездных дорог к электростанциям от существующих дорог, водопроводных сооружений и иных объектов, которые будут согласованы в договорах купли-продажи электроэнергии».

То есть, к поселкам, где веками живут люди, нормальных дорог не существует и не будет еще 100 лет, а к этим объектам дороги построим. А еще – предоставим земельные участки. И вообще – обращайтесь, чего вам не хватает? Изменим законы, построим, снесем…

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Еще один любопытный аспект. Этот документ – совместная декларация – позволяет нашему драгоценному ФНБ «Самрук-Казына» отчуждать акции стратегических объектов вообще без проблем. И мы нисколько не сомневаемся, что это будет сделано!

39% акций АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» и 49% акций АО «Самрук-Энерго» и (или) активов группы компаний АО «Самрук-Энерго» могут уйти в чужие руки без проблем! При этом, если законы не позволяют это сделать, то можно внести в них изменения и дополнения.

Долгие годы правительство не решалось подступиться к активам энергопредприятий. Наконец, KEGOK провел IPO, но 90% все равно в собственности ФНБ «Самрук-Казына», и он словно подыскивал возможность продать свой актив.

А в отношении АО «Самрук-Энерго» вообще полная неясность. То его выставляют на IPO, то продают стратегическому инвестору… В общем, видимо, шел торг.

Но опять-таки неясно, по какой цене будут проданы эти активы? Это будет рыночная или соглашательская цена? С каким дисконтом? А, может, надо продать на фондовом рынке? Может быть, это будет гораздо выгоднее для страны (а не для кучки инвесторов-лоббистов)?

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Между тем часть работ, которые предстоит провести на вышеозначенных проектах, уже значится в национальном проекте «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев». Причем, в нем заложены конкретные суммы от инвесторов. То есть, уже давно известно, сколько и на что именно требуется инвестиционных средств.

Не полная картина, конечно, лишь штрихи. Но оцените то, какие «провидцы» пишут национальные проекты. Еще бы хоть что-то узнать о бенефициарах…

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