Казусы выборов сельских акимов

«Центр делегирует свою беспомощность сельским округам»

«Почему прямые выборы сельского акима так отстали от прямых выборов президента?» – поинтересовались у авторов исследования «Риски и возможности проведения прямого голосования на выборах в местные органы самоуправления» (проводилось «ЦСПИ «Стратегия» по заказу Фонда Розы Люксембург). «Мы не нашли ответа на этот вопрос, – сообщила Гульмира Илеуова, социолог. – Почему власть не решалась раньше? Почему решилась сейчас? – Нет ответа».

В рамках выборов акимов сельских округов 730 человек уже избрали на момент проведения круглого стола и еще 45 должны избрать до конца года. «Стратегия» проводила исследование в шести селах Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. В каждом регионе исследовалось одно село, где выборы уже прошли и одно где их еще предстоит провести.

«Выбирают ближайшего менеджера, поэтому данная реформа вызывает интерес сельского населения», – отметил Ернур Молдашев, аналитик «Стратегии». С другой стороны, население сельских территорий в ходе опросов указало на дефицит ресурсов и дефицит юридических полномочий у акима села.

Весьма показательной является история одной женщины-бюджетницы. Ее вызвали в акимат и дали заполнить различные бумаги. Потом из прессы она узнала, что является кандидатом на пост акима в соседнем сельском округе. Чуть позже ей позвонили и потребовали отчитаться, как она ведет свою избирательную кампанию. Что характерно, никаких денег на эту самую избирательную гонку ей не выдали. В связи с подобными фактами, а также недостаточной информированностью сельских жителей о выборах сельских акимов, у Гульмиры Илеуовой много вопросов относительно того, на что потрачены 4,7 млрд тенге, выделенные из госбюджета на данное мероприятие.

В ходе дискуссии Карлыгаш Еженова, главный редактор журнала «Exclusive», сообщила: «Ни одно региональное СМИ не сказало, что им давали госинформзаказ на освещение выборов сельских акимов». Здесь важно знать, что годовой рекламный рынок в Казахстане составляет порядка 50 млрд тенге, а госинформзаказ – 100 млрд. «Бюджет четвертого уровня (то есть бюджет собственно сельских округов) – это фикция. Мы считали по селу с 3,5 тыс. жителей, получается 960 тысяч тенге в год», – добавила она.

Что касается трех сел, где прошли выборы, то в двух случаях переизбрали действующих сельских акимов, а в третьем случае победил бывший полицейский. Г-жа Илеуова указала на преимущество бывших силовиков при подобных выборах, поскольку они легче других проходят через фильтры требований для кандидатов. Правда, профессиональная деформация из-за характера предыдущей работы при этом не исчезает. К тому же респонденты стабильно акцентируют, что аким должен быть из их сообщества, поскольку тогда лучше знает местные проблемы. Победивший полицейский, кстати, живет в районе, а в село приезжает на работу.

«Аким не может ходатайствовать о налоговых льготах», – подчеркнула Раушан Нурбекова, политолог. Она исследовала поселок городского типа Боролдай в качестве самостоятельной работы, а потом ее данные добавили к отчету «Стратегии».

«Чувствуется, что села, где проходила работа, сильно отличаются. Одно дело быть акимом села с 45 тысячами жителей и другое с тысячей жителей», – заметил Эдуард Полетаев, который выполнял функции модератора круглого стола.

В опросных листах с требованиями по отношению к акиму набралось более 100 семантических единиц, но на первом месте – «честный». Главная проблема, на которую указывают жители – «дороги». Из комментариев социологов видно, что жители сельских территорий хорошо осознают предел возможностей акима сельского округа, а потому требований, явно выходящих за уровень его компетенции, не предъявляют.

«Большинство кандидатов были для массовки и это было заметно. Вызывало отторжение», – акцентировала Ольга Симакова, социолог. Что касается партийного разреза корпуса кандидатов в сельские акимы, то больше всего их предложила партия «Нур Отан» – 586, меньше всех ОСДП – 13. Общая картина сложилась таким образом, что интерес к посту акима села низкий, а требований масса, из-за чего наблюдался дефицит кандидатов.

«Компетентный хороший неравнодушный хозяйственник, который будет озабочен развитием села», – так г-жа Симакова обрисовала сложившийся образ акима. «Нужен аким, который будет на стороне жителей», – еще одно пожелание избирателей в его адрес.

«Двойные стандарты понимания того, что правды нет», – так Гульмира Илеуова резюмировала настроения опрошенных сельчан. «Профанация выборов была считана электоратом», – другими словами выразила идентичную мысль Ольга Симакова.

«Кандидаты больше позиционируются как личности среди населения, а их программы носят вторичный характер», – обратила внимание Индира Рыстина, политолог.

«У государства нет четкой политики по отношению к сельским территориям, – подчеркнул политолог Данияр Ашимбаев. – Власть сама не знает что делать с местным самоуправлением».

«Сельские жители понимают, что старого советского села уже не будет, а что будет – не ясно. Государство переживало за потерю управляемости. Пока оно переживало, пропало то, чем управлять. Если нет предприятия хотя бы на 50 человек, село обречено на вымирание», – полагает г-н Ашимбаев.

«Захотелось выйти в сторону Ишима и утопиться, – прокомментировал мажилисмен Айдос Сарым. – Самое главное, что сельское общество у нас аграрное и прагматичное, научилось выживать. Концепция местного самоуправления принята, она работает. Другой не будет».

«Акимы знают проблемы своих сел, но не могут их решить», – констатировала Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики «Нур Отан».

В ходе экспертного обсуждения прошло сравнение выборности сельских акимов с переходом от КСК (кооперативы собственников квартир) к ОСИ (объединение собственников имущества). Государство не смогло наладить работу КСК, зато предложило жильцам многоквартирных домов самим управлять своими домами, хотя ресурсов для этого у них нет. «Центр делегирует свою беспомощность сельским округам», – обрисовал ситуацию Расул Рысмамбетов, финансовый консультант.

Кроме жителей сельских территорий «Стратегия» по вопросу выборности сельских акимов опрашивала экспертов. «Выборность акимов – неправильный шаг», – сделала Гульмира Илеуова общий вывод на основе экспертных оценок.

«Если что-то нужно делать, то к этому надо сразу подходить серьезно и последовательно, – подчеркнул Расул Рысмамбетов. – У нас даже списка выбранных акимов нет в одном документе. Без подведения итогов выборов сельских акимов нет смысла переходить на выборность акимов районов».

Ернур Молдашев обратил внимание на то, что выборные акимы сельских округов как бы выпали из государственной властной вертикали. Потому что стоящие над ними начальники назначены сверху, а они выбраны населением снизу. Плюс присутствует партийный фактор с непривычного ракурса.

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