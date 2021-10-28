Новый стандарт «теневого правительства»: зарплата 42500 тенге

Ярмарка скупости, бессмыслицы и непрофессионализма – квази набирают сотрудников, готовых работать за символическое вознаграждение?

Надо же, объединились Электронная биржа труда и платформа Samruk Qyzmet, на которой публиковались вакансии предприятий, входящих в группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

«Это же здорово, что состоялась такая интеграция!», — примерно в таком ключе прокомментировали новость ведомства Нур-Султана, причастные к данному событию. Дескать, теперь на электронной бирже будут доступны вакансии более 170 квазигосударственных компаний, входящих в структуру ФНБ.

Директор Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков сообщил, что уже размещено порядка 900 актуальных вакансий от 59 компаний Фонда, из которых 650 – на постоянные рабочие места.

Да, конечно, с одной стороны Электронная биржа пополнилась новыми и актуальными вакансиями, с другой, по идее, ФНБ «Самрук-Казына», который не без основания считают «теневым правительством» из-за его мощного влияния на экономику, может вести более качественный отбор квалифицированных специалистов.

Ок, так в теории. А что на практике? Какие вакансии открыты в квазисекторе? Дефицит каких специалистов здесь наблюдается? Действительно ли требования к кандидатам на ту или иную позицию очень строгие, а зарплаты очень и очень хороши, поскольку квази – едва ли не избранные в государственной иерархии?

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Забиваем в поиске Электронной биржи труда ключевое слово «Самрук-Казына». И что же видим? Есть всего лишь 23 объявления на 72 вакансии, где в том или ином виде употребляются «Самрук» и «Казына» по отдельности или вместе. Не густо. Причем, догадываемся, что некоторые компании не имеют никакого отношения к холдингу.

Но есть среди этих объявлений искомые. Вот, например, в АО «Самрук-Энерго» требуются финансовый аналитик и специалист по информационной безопасности. Из главных требования – по 5 лет стажа, образование высшее. Ок. А что с зарплатой? Она – от 42500 тенге!

Листаем дальше. Собственно в ФНБ требуются старший менеджер департамента по взаимодействию с правительством (очень ответственная позиция!), менеджер по закупкам (часто это «расстрельная» должность), старший бухгалтер департамента бухгалтерского учета и финансовой отчётности, финансовый аналитик в департамент инноваций и управления знаниями, руководитель по риск-менеджменту и старший менеджер департамента по приватизации и реструктуризации активов. На этом, похоже, все. Остальные места все заняты.

Часть вакансий требует наличие опыта работы и высшее специальное образование. Но, если судить по объявлениям, так происходит не всегда. Например, устроиться на должность старшего бухгалтера, или специалиста по закупкам, или бизнес-аналитиком можно лишь со школьным аттестатом. Но что объединяет все эти вакансии – это зарплата. Те же самые магические «от 42500 тенге»!

Что это? Техническая ошибка? Нежелание придавать публичности настоящую зарплату? А, может быть, таких вакансий вовсе не существует – а имитировать бурную деятельность надо? Или, кто скажет, все зависит от результатов собеседования?

Но как на такие позиции могут прийти серьезные специалисты, очень часто – с рынка, с хорошим бэкграундом, если на кону минимальная зарплата? Как могут HR-специалисты рекрутировать ценные кадры, если изначально для них эти условия неподходящие? Что это за подход такой, когда объявления составлены непрофессионально, для проформы? Разве может себе позволить холдинг, который в прошлом году на общие и административные нужды потратил аж 426 млрд. тенге, в том числе выплатив ключевому управленческому персоналу 575 млн. тенге, такое отношение к кадровой политике?

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Между тем, в самом фонде уверены, что применяются лучшие практики поиска и подбора персонала. Дескать, сейчас все происходит следующим образом: сначала рассматриваются кандидаты по принципу преемственности, затем другие кандидаты, работающие в холдинге, и только при отсутствии внутренних кандидатов рассматриваются внешние. Существует даже статистика на этот счет: по итогам 2020 года 62% вакансий были закрыты внутренними кандидатами из ФНБ, включая 50% назначений на вышестоящие должности.

То есть, сейчас апробируется новый опыт «закрытого клуба». Наверное, именно по этой причине мы увидели столь небрежный рекрутинг?

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