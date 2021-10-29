Опять погром

Село Пиджим стало новой точкой межэтнического обострения

В Казахстане у преступников обычно нет национальности (этнической принадлежности), у потерпевших тоже. А теперь еще и у погромщиков. После событий в селе Пиджим полиция требует от граждан не распространять недостоверную информацию и напоминает, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Вот только из достоверной информации мало что понятно.

Вроде как все началось со словесной перепалки десятиклассника с девятиклассником. Потом была драка. Далее 16-летний подросток поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Полиция утверждает, что все фигуранты драки установлены. Судя по тому, что уголовное дело возбуждено пор статье 106 часть 2 УК РК, «разборки» были не «кол на кол», а с привлечением дополнительных участников. Это же подтверждается гуляющими по Сети видео.

Потом полиция заявила о нормализации ситуации. Аким района, старейшины и начальник полиции Алматинской области провели «встречи и разъяснительную работу» с жителями Пиджима. А уже после «нормализации» группа лиц (судя по видео достаточно внушительная) вышла на улицу бить стекла в домах и повреждать автомобили. Был еще пожар, но, судя по заявлениям хозяйки дома, чьи ФИО не приводятся, причина была не в погромщиках, а в неисправной печной системе.

Поскольку достоверной информации мало, попробуем поразмышлять на ее основе. Начальник полиции области не приезжает на любую драку школьников в Панфиловском районе. При этом даже находясь на месте событий он не смог воспрепятствовать выходу погромщиков на улицу. Авторы видео из соцсетей «движуху» в ночное время комментируют как «стенка на стенку» казахской и уйгурской молодежи.

Майя Бекбаева, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), заявила, что «каких-либо конфликтов, а тем более столкновений, между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет». «Местные жители – и казахи, и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия», – утверждает она.

Судя по тому, что в Пиджиме находятся общественный заместитель председателя АНК Закиржан Кузиев, руководитель отдела секретариата АНК и по вопросам межэтнических отношений областного управления внутренней политики М. Батырбеков, ситуация там реально спокойная.

Раз казахи и уйгуры живут дружно, а вместе в селе они составляют абсолютное большинство, значит, кто-то другие участвовали в беспорядках. Очень похоже на инопланетян. Правоохранительным органам нужно всерьез заняться этими не пойми откуда взявшимися провокаторами, из-за которых думают, будто в Казахстане усиливается межэтническая рознь.

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