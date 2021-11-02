«Дефицит сырья и дорогая нефть: чего ждать в 2022 году?». «Резкий беби-бум у нас случился из-за меркантильных соображений граждан». «Что могут себе позволить пенсионеры в Казахстане». «Казахстанцы стали брать еду в рассрочку»

Сетевой Казахстан 2 ноября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Зачем Казахстану отдельное Министерство водного хозяйства?» — «Вопрос создания отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами в настоящее время не рассматривается», — так совсем недавно премьер-министр Аскар МАМИН ответил на обращение членов фракции «Народной партии Казахстана» (бывших «народных коммунистов») в мажилисе. Разумеется, депутаты в данном случае выступали не только и не столько от своего имени – на протяжении всех последних лет создать отдельное министерство или, в крайнем случае, агентство не раз предлагали специалисты водного хозяйства.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дефицит сырья и дорогая нефть: чего ждать в 2022 году?» — Ровно год назад баррель нефти самой популярной марки Brent стоил вдвое меньше сегодняшних ценников – 40 долларов. Сейчас котировки колеблются, но уверенно держатся в коридоре 80-85 долларов. Многие международные эксперты еще в прошлом году, в самый пик коронавирусной истерии предрекали, что в ближайшие годы углеводород пробьет потолок в 100 долларов. Удастся ли нефти перешагнуть этот рубеж и какие ценники ждут нефтяную отрасль в следующем году, выяснял корреспондент…

TIME . KZ . «Право и практика» — Инесса КУАНОВА, судья в отставке: Не роботов надо бояться — страшны невежество и черствость людей. Судья Северо-Казахстанского облсуда в отставке, председатель совета по защите прав предпринимателей региональной палаты “Атамекен” Инесса КУАНОВА известна не только своими научными исследованиями, но и подчас критическими высказываниями в адрес коллег — судей и судебной системы. Но в целом она поддерживает проводимые преобразования в судебной системе — Во-первых, нельзя не приветствовать сокращение полномочий председателей судов. Ведь это напрямую снизило зависимость судей от председателей. Сейчас, оказывается, каждый третий суд без председателя. То есть должность стала непрестижной. Это надо было сделать давно. Потому что на председателя суда должны претендовать не из-за власти или привилегий, а по призванию души, для реализации своего потенциала менеджера.

«Не по любви, а по расчёту» — Не самоизоляция и не работа на дому, равно как и не ограниченные походы в аптеку для покупки средств контрацепции, повлияли на рождаемость в Казахстане во время локдаунов. По заявлению Минтруда, резкий беби-бум у нас случился из-за меркантильных соображений граждан. Напомним размеры пособий: на четверых детей — 42 496 тенге, на пятерых детей — 53 127 тенге, на шестерых — 63 757 тенге, на семерых — 74 388 тенге, на восьмерых — 88 896 тенге. На девятерых детей — 100 тысяч тенге, на десятерых — 111 120 тенге.

FORBES . KZ . «Дискриминация от работодателей: самые частые нарушения прав работников» — Самая частая причина отказа в трудоустройстве – несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии — это причина почти каждого третьего отказа. Отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, по данным исследования HeadHunter. Все эти требования являются дискриминационными. Сложно сказать, надуманная ли это причина самим соискателем, либо же требования работодателя действительно являлись дискриминационными. Каждый случай необходимо рассматривать по отдельности.

LITER . KZ . «Что могут себе позволить пенсионеры в Казахстане» — Минимальная пенсия в стране составляет около 60 тысяч тенге. Коммунальные услуги, самые необходимые продукты питания, лекарства – основные расходы большинства пенсионеров. По последним данным, пожилых людей в Казахстане более двух миллионов. Подробнее о том, как живут пенсионеры Нур-Султана и Алматы при нынешнем росте цен в материале…

AZATTYQ . ORG . ««Расплывчатый термин». Что такое «экстремизм» и как его используют власти Казахстана» — По статье «Экстремизм» казахстанские власти привлекают к суду активистов, требующих смены власти. В законе в это понятие вкладывают широкий смысл. Размытая трактовка термина дает повод усомниться в справедливости судебного решения. Возможно ли чётче определить это понятие? Как отличить свободу слова от экстремизма? Каков международный опыт в этом вопросе? Глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений ЖОВТИС говорит, что в казахстанском законодательстве «четко не прописана правовая природа экстремизма, поэтому любое действие может быть классифицировано как экстремизм». По его словам, такая ситуация противоречит международному праву.

«Казахстанцы стали брать еду в рассрочку. Репортаж из «дешевого» Шымкента» — Властям Казахстана не удается сдержать цены. Официально инфляция достигла 8,9 процента по итогам девяти месяцев, но жители городов и сел жалуются на почти двукратное повышение цен — в первую очередь на продукты питания. Продавцы в магазинах и на рынках сообщают, что многие покупатели стали брать продукты в рассрочку. «Меры стабилизации» от государства не работают. Это показал поход на рынок Шымкента, который всегда считался «дешевым» городом.

VOXPOPULI . KZ . «Мой чужой ребенок (часть 2)» — Многие мужчины после развода перестают общаться со своими детьми, об этом вы можете прочитать в первой части Мой чужой ребенок (часть 1). Таких отцов разыскивают судебные исполнители, на первый раз ограничиваются предупреждением. Если оно не приносит результатов, сотрудники добиваются привлечения ответчика к ответственности. Но часто найти должников не так-то просто. Иногда они даже оказывают сопротивление судоисполнителям. Как в таких случаях они работают с должниками? Как ведутся дела по взысканию алиментов? С какими сложностями сталкиваются судебные исполнители? Чтобы ознакомиться с особенностями их работы, журналисты Vox populi провели рейд вместе с частными судебными исполнителями во главе с Ерланом КУЛЬЧИЕВЫМ.

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