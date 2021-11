«Национал-популизм в Казахстане: смесь агрессии и правового нигилизма». «Как помирить казахов и русских, особенно если они не ссорились?». «Что стоит за межнациональными конфликтами». «Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности?»

Сетевой Казахстан 3 ноября 2021г.

DIALOG . KZ . Андрей ЖДАНОВ – «Инкогнито в законе» — Во время посещения международного технологического форума Digital Bridge Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подверг серьезной критике качество в Казахстане интернета и мобильной связи… Требуются уточнения, чтобы избежать путаницы, присущей СМИ в освещении рынка мобильной связи и интернета. Особой вины журналистов в этом нет, потому что не только они и пользователи, но и сами мобильщики постоянно называют Beeline, Activ, Tele2 «компаниями». Тогда как Beeline и Tele2 – лишь бренды, используемые операторами «КаР-Тел» и «Мобайл Телеком-Сервис – Алтел». Beeline принадлежит компании «ВымпелКом», называть которую «российской» тоже некорректно, потому что она контролируется зарегистрированным в Нидерландах холдингом VEON Holdings B.V., а он, в свою очередь, – компанией VEON Ltd. с Бермудских островов. Бренд Tele2 – детище одноименного шведского холдинга. Activ – торговая марка оператора «Кселл».

IA — CENTR . RU . «Немецкий и китайский опыт заведет Казахстан в энергетический тупик» — «Причины энергокризисов в Европе и в Китае – это ошибки политиков, закрывших угольные шахты и ограничивших угольную генерацию, а также атомную энергетику в Германии. Казахстан должен учесть все эти ошибки, прежде чем делать какие-то резкие шаги в энергетике,» – считает Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай РАДОСТОВЕЦ. Сейчас в Казахстане власти, заявившие ранее о полном отказе от угольной генерации к 2060 году, срочно пересматривают отношение к ней на фоне энергокризиса в соседнем Китае и в Европе. Какой энергетический выбор сделает Казахстан – в материале Егора ВАСИЛЬЕВА.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Что стоит за межнациональными конфликтами в Казахстане» — К сожалению, межнациональные конфликты были, есть и, увы, будут. Весь вопрос в степени их кровавости. Именно поэтому в каждом конкретном случае надо непременно находить человека, призвавшего к погрому. Затем нужно искать настоящую причину, которая, как правило, имеет коррупционную составляющую. И да, не стоит думать, что с изменением демографии в пользу казахов, когда титульная нация будет составлять больше 90 процентов населения, проблема межнациональных конфликтов исчезнет. Мы всегда можем начать делиться по родам, коррупция нас научит ненавидеть друг друга.

QMONITOR . KZ . «Национал-популизм в Казахстане: смесь агрессии и правового нигилизма» — Любой гражданин Казахстана вправе иметь и отстаивать любые убеждения: он может быть консерватором и либералом, верующим и атеистом, националистом и космополитом… Главное – не проявлять при этом агрессию, не переступать ту черту, за которой начинаются права и свободы других граждан, не нарушать действующие в стране законы. Но именно крайняя степень нетерпимости и правовой нигилизм сегодня проявляются все чаще и чаще, в том числе и в межэтнических отношениях, в языковой сфере.

EXCLUSIVE . KZ . «Как помирить казахов и русских, особенно если они не ссорились?» — Российские ученые считают, что западные либеральные ценности противоречат «нашим традиционным ценностям» и настало время сделать между ними выбор. Все больше представителей национальных элит и общественных институтов разных стран мира приходят к пониманию, что эффективное развитие и культурное взаимообогащение народов возможно только через диалог и сотрудничество… Важность этого компонента в отношениях между Россией и Казахстаном особенно выросла на фоне все более частых заявлений российских политиков о «подарках», «языковых патрулях» и «защите прав русскоязычного населения».

CARAVAN . KZ . «Школьников русскоязычных классов проверят на знание казахского: для чего это необходимо и о каких рисках нужно знать» — В рамках модернизации содержания среднего образования в Казахстане планируют проводить срез знания казахского языка всеми обучающимися после окончания каждого класса. Министерство образования и науки РК подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «Об утверждении концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года».

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА – «Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности?» — В последние годы нормальным людям в РК хочется буквально закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не слышать ежедневный поток новостей о фактах изнасилований, о педофилах, брошенных в мусор младенцах, прыгающих с многоэтажек молодых людей, мошенниках, пойманных проститутках, массовых драках и садизме подростков и т.п. Многие ошибочно списывают все это на пресловутую глобализацию, что, мол, все это мировая тенденция, везде и всюду идет «акыр заман» (у мусульман «конец света»), что поделаешь и т.д. и т.п. И все же, во-первых, стоит поинтересоваться международной статистикой, рейтингом стран по уровню преступности, в которых Казахстан занимает отнюдь не завидное место. К примеру, Азербайджан и тем более ОАЭ показаны как страны с очень низким индексом криминальности.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Платные вакцины: частные клиники ждет карт-бланш по установке цен?» — Всех, кто ждал иностранные вакцины Pfizer, Hayat и другие, Министерство здравоохранения накануне раздосадовало – получить эти препараты все-таки можно будет, но платить за банкет придется уже из личного кармана. Главный врач страны Алексей ЦОЙ ясно дал понять – покрывать эти расходы государство не собирается. Новость, мягко говоря, настораживает уже сейчас, поскольку все мы помним ажиотаж и бешеные цены на пцр-тесты, маски, антисептики, а затем и лекарства. Не повторится ли история, но уже с новой услугой и новыми препаратами, разбирался наш корреспондент…

TIME . KZ . «Большое счастье» — В Мангистауской области 95-летняя бабушка воспитывает 94 правнуков. Балапан БАЙНЕШОВОЙ скучать не приходится ни минуты, ведь каждый день она проводит в окружении своей не просто большой, а огромной семьи. У 95-летней бабушки 10 детей, 46 внуков, 94 правнука и 5 праправнуков!

«По накатанной дорожке» — В Восточном Казахстане акимы и их замы попадаются на взятках, а потом досрочно выходят на волю за примерное поведение. Сфера строительства, как показывает практика, непаханое поле для антикоррупционщиков. Взятки, откаты — все это присуще данной отрасли. В привязке к государственным деньгам, конечно.

TURANPRESS . KZ . «Моногорода: за 10 лет ничего не изменилось» — Проблема моногородов одна из самых болезненных в Казахстане. Несмотря на огромные вложения и многочисленные программы, положение моногородов остается неопределенным и тяжелым. Необходимость вплотную заняться моногородами упоминается в нескольких программах развития, кроме того, об этом упомянул президент ТОКАЕВ в Послании народу РК. На сегодняшний день в нашей стране 27 населенных пунктов, зависимых от градообразующих предприятий. В них сосредоточено около 40% промышленного производства и проживает 1,4 млн казахстанцев.

NOVGAZ.COM . «Буффонада АФМ: ни шагу назад» — Следственный орган не мытьём так катаньем хочет упрятать экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана БИРТАНОВА и его заместителя Олжаса АБИШЕВА за решетку. 30 октября 2021 года исполнился ровно год, как был задержан экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и сразу помещен в следственный изолятор, где уже находился его заместитель Олжас Абишев. Затем следственный суд отправил экс-министра под домашний арест, который неоднократно продлевался до 14 ноября этого года.

TENGRINEWS . KZ . ««Здесь была река». Почему обмеление Сырдарьи достигло критической отметки за всю историю» — Жители Кызылординской области встревожены состоянием Сырдарьи. Река постепенно мелеет, в сети появилось видео высохшего русла Дарии (так реку ласково называют местные жители). Что происходит с одной из крупнейших рек Центральной Азии? Какую роль играет она в жизни кызылординцев? И действительно ли река умирает? Корреспонденты Tengrinews.kz съездили в Кызылординскую область, поговорили с местными жителями и экспертами, а также с акимом региона Гульшарой АБДЫКАЛИКОВОЙ.

AZATTYQ . ORG . «Пыль и нищета села Достык. Жизнь на узбекской границе» — Село Достык расположено на самой границе с Узбекистаном. Официально здесь проживает почти две с половиной тысячи человек, но из-за безработицы многие переезжают в город. Достык очень сильно зависит от Узбекистана — поливная вода поступает из соседней страны, но из-за аварии на Сардобинском водохранилище ее объем значительно снизился, из-за чего даже полив обычного огорода стал проблемой. Достык — очередная точка, куда отправился Азаттык в рамках спецпроекта «Пограничное состояние». Это серия репортажей о том, как живут люди в приграничных городах и селах Казахстана.

FORBES.KZ . «Who is Mrs Omarova? Пять фактов о потенциальном банковском контролёре США» — Новость о том, что президент США Джо БАЙДЕН предложил Сауле ОМАРОВУ на пост главы Управления по контролю за денежным обращением (Office of the Comptroller of the Currency, ОСС), появилась в ещё августе, но решение до сих пор не принято. Слишком спорная фигура эта Сауле Омарова. Кто же она — первая женщина, которая может возглавить управление со 140-летней историей, контролирующее 1125 банков, со штатом 3,5 тысячи сотрудников? Forbes.kz выбрал пять ипостасей уроженки Казахстана.

VLAST . KZ . «Пришел положительный результат на ВИЧ. Кстати, с днем рождения!» — Как правило, в медицинском подкасте мы беседуем с врачами и учеными, на этот же раз, впервые в истории «Койко-место», мы решили поговорить с людьми, живущими с вирусом иммунодефицита человека. Наши гости: Амир ШАЙКЕЖАНОВ, активист, директор проекта Amanbol и Любовь ВОРОНЦОВА, координатор Центрально-Азиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ. Они рассказали о том, как узнали о своем статусе, о получаемой терапии и стигматизации.

