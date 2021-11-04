«От Кордая до Пиджима: президент Казахстана пообещал интеграцию этносов». «Как создавалась Казахская ССР и кто «расчертил» её территорию?». «Как казахстанцам найти общий язык и прекратить языковые войны»

Сетевой Казахстан 4 ноября 2021г

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «От Кордая до Пиджима: президент Казахстана пообещал интеграцию этносов» — Такие эпизоды случались и ранее, будут и впредь, главное не выпускать их из-под контроля. Сельская жизнь – по определению во многом замкнута на себя, имеет общинный характер, а рядом либо вообще вперемежку проживающие этнические общины неизбежно «искрят», тем более в молодежном исполнении. В нормальном режиме, директора школы, совета старейшин, местного «акимчика», на крайний случай – начальника райотдела милиции, должно быть достаточно. Другое дело, что сельские разборки, при всей их замкнутости на местные обстоятельства, все равно упакованы в ту или иную государственную политику в отношении строительства нации, межнациональных и этнических отношений.

QMONITOR . KZ . «Как создавалась Казахская ССР и кто «расчертил» её территорию?» — Наша страна готовится к празднованию 30-летия своей независимости. Но до сих пор остается еще немало белых пятен в ее недавней истории. Одно из них связано с национально-территориальным размежеванием, которое было проведено в 1924-25 годах и предопределило контуры сегодняшних границ Казахстана. На эту тему рассуждает кандидат исторических наук Болат АСАНОВ.

«Как казахстанцам найти общий язык и прекратить языковые войны» — Очевидно, у языковой проблемы в Казахстане нет быстрого решения, и потребуется еще несколько десятилетий, немало усилий со стороны государства и общества, прежде чем казахский действительно станет языком межнационального общения. Чего не скажешь о противостоянии между казахскоязычными и русскоязычными гражданами, которое обостряется с каждым днем и все чаще выливается в конфликты. На страницах нашего издания мы разбирали эту проблему с самых разных ракурсов — с политологами, экономистами, социологами, филологами, историками, общественными деятелями, политиками, простыми обывателями… Сегодня же решили посмотреть на нее с точки зрения этологии, и в этом нам поможет психолог, специалист по быстрым изменениям Тайжан ЕРЖАНОВ.

KZAIF . KZ . «Сила права, а не право силы» — Еще в апреле президент Касым-жомарт ТОКАЕВ поручил до конца года завершить реформирование судебной системы. Что успели поменять, а какие изменения в нашем правовом пространстве ещё впереди? А главное, как все эти преобразования скажутся на простых казахстанцах? На самые острые юридические вопросы в эфире программы канала «Хабар» обстоятельно ответил председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат МУСИН в программе «Национальный интерес». А задавал тон весьма оживлённой беседы бессменный ведущий программы, председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный казахстанский журналист Ерлан БЕКХОЖИН.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «РК + ОАЭ = Светлое будущее?» — В Казахстане намечается создание казахско-арабского энергетического холдинга. Пытаемся понять, что это такое. Противники появления в Казахстане российской АЭС могут праздновать если не победу, то передышку. Помощь пришла откуда, честно сказать, предполагали — со стороны Арабских Эмиратов. Премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН вернулся оттуда с проектом совместной декларации правительства двух стран о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.

«Даже интерпол бессилен» — Житель Санкт-Петербурга Евгений МИХАЙЛОВ нашел свою угнанную машину в Казахстане. Он уверен, что ее новым владельцем стал Темиржан РАМАЗАНОВ — замначальника управления криминальной полиции департамента полиции на транспорте МВД.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ — «Соцсети в сетях системы» — В Казахстане были разные периоды давления на свободу слова. Их амплитуда порой диаметрально противоположна: от жесточайших репрессий, убийств и закрытий СМИ до относительного затишья и заигрывания, включая нахальную покупку оппозиционных изданий. Но церберы режима никогда не теряли политической бдительности, стоя на защите интересов власти и приближенного ей олигархата… Так что власти надо учиться жить в условиях информационной открытости и плюрализма, в том числе и с неугодными ей СМИ и критических публикаций в Интернете и социальных сетях. Иного пути нет.

KP.KZ . «Великий все так же могуч?» — В России говорят о «сокращении» сферы применения великого и могучего, происходящем якобы «вопреки» его популярности в обществе и «с благословения» казахстанских властей. С другой стороны, защитники языка Абая сетуют на то, что казахский, имея конституционный статус государственного языка, по-прежнему пребывает на вторых ролях. В чем, по их убеждению, виноваты те же власти страны. Что же произошло с русским языком в Казахстане за последние тридцать лет? На этот вопрос попытались ответить отечественные и зарубежные лингвисты, собравшиеся на прошлой неделе в южной столице нашей республики.

FORBES . KZ . «Депутат: на границе с Китаем застряли 10 тысяч машин» — 3 ноября на заседании мажилиса депутат Дания ЕСПАЕВА озвучила запрос первому заместителю премьер-министра Алихану СМАИЛОВУ. Депутат рассказала, что в партию «Ак жол» продолжают обращаться десятки компаний, пострадавших от проблем с прохождением грузов на казахско-китайской границе. Эти вопросы фракция уже поднимала в депутатском запросе от 24 сентября 2021 года. В полученном ответе правительства было отмечено, что ситуация взята на контроль, проведены переговоры с китайской стороной и в результате принятых мер с 21 октября грузообмен возобновился, увеличилось количество отправляемых в Казахстан вагонов. При этом, подчеркивает депутат, проблема с автоперевозками не разрешена, на таможенном пункте «Нур жолы» из Казахстан в Китай ожидают очереди 10 366 автотранспортных средств.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Майнеры, аварийные станции, дешевые тарифы: энергетический кризис в Казахстане близко» — Дефицит электроэнергии, который накрыл всю Европу и Китай, подбирается и к нам, говорят эксперты отрасли. Потребление в нашей стране выросло в этом году на 7%, хотя обычно не превышал 2%. Чтобы вы поняли, насколько это существенный рост, представьте, что в Казахстане появилась еще одна Алматинская область. Как не попасть в этот кризис, причем тут майнеры, ветхие электростанции и дешевые тарифы на энергию, разбиралась корреспондент…

LITER . KZ . «Прогноз: к новому году Казахстан может накрыть новая волна коронавируса» — Казахстанским медикам следует быть в полной боевой готовности, потому что до страны вот-вот докатится новая волна коронавируса, которая бушует сейчас в России. Такой неутешительный прогноз озвучил корреспонденту Liter.kz эпидемиолог Рафаиль КИПШАКБАЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему большинство созданных сельскохозкооперативов оказались фейковыми?» — По данным статистики, в 2017 по 2019 годы в Казахстане было создано 2 840 сельскохозяйственных кооперативов с численностью работников 7 591 человек. В процесс объединения было вовлечено 592 юридических лиц, 24 177 индивидуальных предпринимателей, крестьянских или фермерских хозяйств и 27 198 домашних хозяйств. Однако, впоследствии оказалось, что большинство из «созданных» кооперативов – фейки. Толеутай РАХИМБЕКОВ, занимавший в начале их создания должность вице-министра сельского хозяйства (апрель-июль 2017 года), считает, что в те годы была допущена большая стратегическая ошибка — После того, как были спущены директивным путем цифры – сколько должно быть создано кооперативов, наши акимы начали отчитываться. А они это умеют делать очень хорошо. Если надо, сделают так, что солнце, по их отчетам, начнет восходить на юге, а не на востоке.

AZATTYQ . ORG . ««Не в нашей компетенции». История о том, кто и как (не) закупает жизненно важные лекарства в Казахстане» — Официально в Казахстане живет около сотни человек с заболеванием Вильсона-Коновалова. Из-за него в организме нарушен обмен меди, и ее переизбыток поражает жизненно важные системы. Спасение для таких людей — препараты, которые эвакуируют металл. В Казахстане это Купренил, но с начала года страна его ни разу не закупала, а цены на лекарство в аптеках повысились почти в три раза. Попытки выяснить, как это случилось и как жить пациентам, превратились в детективную историю с несчастливым, по-видимому, концом.

SPIK . KZ . «Мы познакомились в редакции — памяти ушедших журналистов» — В Алматы прошла акция «Памяти ушедших журналистов», которую организовали Союз журналистов РК и международный центр сближения культур ЮНЕСКО. Как подчеркивалось, акция приурочили к Всемирному дню развития информация. Этот день был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 24 октября 1972 года. Председатель Союза журналистов Сейтказы МАТАЕВ отметил, что такая акция отныне будет проводиться ежегодно с приглашением супругов, детей. Составлен список журналистов, ушедших из жизни за годы независимости. В него включены люди не только из Алматы, но и из областей.

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