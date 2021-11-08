«На телефоне отдельный сигнал для сообщений Президента». «Для развития нужно «прокачивать» две самых сложные сферы — мозги и совесть». «Число межнациональных конфликтов будет расти». «Наводнения в Казахстане: кочевые казахи умнее современных чиновников»

Сетевой Казахстан 8 ноября 2021г.

TENGRINEWS . KZ . ««На телефоне отдельный сигнал для сообщений Президента». Интервью с пресс-секретарем Токаева» — Корреспондент Ботагоз АЙТЖАНОВА встретилась с пресс-секретарем Президента Бериком УАЛИ, чтобы узнать, каково это — работать с Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ — В мои обязанности в основном входит информационное обеспечение деятельности Главы государства и мероприятий с его участием. Пресс-служба проводит большую работу по освещению его деятельности в средствах массовой информации и коммуникативное сопровождение в социальных сетях… Ведется мониторинг СМИ, а также наиболее насущных и резонансных постов в социальных сетях… Да, несколько раз Президент звонил, высказывал недовольство в мой адрес как пресс-секретаря и в адрес пресс-службы в целом по поводу тех или иных недостатков в нашей работе. Но что очень важно, Глава государства всегда готов выслушать ответные разъяснения. У меня есть возможность звонить ему напрямую, и Касым-Жомарт Кемелевич всегда откликается на мои обращения.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об ориентирах» — Итак: у государства обилие планов с плохим планированием, институциональная нестабильность и слишком точечный мониторинг. Системе не хватает здравомыслия и ответственности. С другой стороны, в условиях «управляемого хаоса» само государство все же работает, и я бы сказал, что с учетом нашего «человеческого капитала», старых и новых традиций, работает не так плохо, как могло было бы. Проблема в том, что эта модель позволяет государству просто существовать (а многих во власти и обществе статус-кво вполне устраивает), но для развития нужно «прокачивать» две самых сложные сферы — мозги и совесть.

«Число межнациональных конфликтов будет расти» — Межнациональные конфликты в Казахстане не прекращаются, напротив, они переходят в хроническую форму. Эксперты называют множество причин этого явления. В частности, это замалчивание, отрицание со стороны властей, стремление перевести проблему в бытовую плоскость. А также формализм в идеологических подходах, неэффективные методы и не работающие институты, призванные поддерживать согласие в обществе. Кроме того, среди поводов ко взрывам отмечается экономическое неравенство, низкие доходы, коррупция и недоверие к судебной и правоохранительной системе. Тем не менее, истинной подоплекой растущей агрессии социолог Гульмира ИЛЕУОВА называет поколенческую смену взглядов. Дружба народов больше не входит по умолчанию в ценностные ориентиры людей, взрослеющих при независимости.

IA — CENTR . RU . «Криптофермеры создали значимую для Казахстана отрасль» — Казахстан в 2021 году вошел в список лидеров по генерации криптовалют. Причем самая серьезная доля рынка – у «белых» майнеров. Осенью этого года правительство озадачилось регулированием крипторынка, который «отъедает» значительную долю энергопотребления в стране. О влиянии крипторынка на экономику Казахстана рассказал в интервью политолог Марат ШИБУТОВ — Для многих других стран, в частности, развивающихся, сам майнинг как процесс – это одно, а криптовалюты – другое. У нас криптовалютами мало кто занимается, нет своих валют, так что это не затрагивает финансы в Казахстане. Зато мы можем строить у себя майнинговые фермы и сдавать их мощности в аренду тем, кто занимается криптовалютами. Для страны это означает фактически перепродажу электроэнергии на внешний рынок, экспорт услуг, который улучшает наш платежный баланс.

FORBES . KZ . «От 31-го до Forbes: как Арманжан Байтасов связал свою жизнь с медиа» — Тележурналист однажды превратил профессию в бизнес, завел Forbes в Казахстан, а теперь стал блогером… Байтасов тогда был владельцем и президентом своего любимого детища, медиахолдинга «31 канал», который занимал практически все его внимание и время. Если вспомнить внутриполитические события тех лет – досрочные президентские выборы, загадочное самоубийство тремя выстрелами Заманбека НУРКАДИЛОВА, убийство Алтынбека САРСЕНБАЕВА, – то ясно, что условия существования частного новостного телеканала в Казахстане тогда были вовсе не тепличными. «Друзья знали, что до девяти вечера, пока не начнутся новости, на ужин меня можно не ждать – я сидел на контроле. Если случится промах по новостям, виноват все равно будешь ты, никого не интересует, кто там был продюсером или выпускающим редактором. Я много раз через это проходил», – вспоминает собеседник.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Последние модели iPhone: смартфоны чиновникам за бюджетные деньги» — В октябре арсенал региональной службы коммуникаций Актюбинской области пополнился двумя новенькими айфонами 12 Pro Max. Если вы думаете, что на рынок вышла 13-ая модель, а значит, предыдущая серьезно подешевела, вы сильно заблуждаетесь. За каждый смартфон акимат области заплатил по 590 тысяч тенге. В итоге местная казна опустела на 1 миллион 178 тысяч тенге.

365 INFO . KZ . «Наводнения в Казахстане: кочевые казахи умнее современных чиновников» — Профессор раскритиковал предлагаемую новую «Концепцию развития системы управления водными ресурсами». Потому что надо не «сражаться с ветряными мельницами», а исправлять допущенные при советской власти ошибки в сфере водных ресурсов.

CARAVAN . KZ . «Цены продолжат расти, а многие казахстанцы будут беднеть» — В столице рост цен отражается не только на предпочтениях и настроениях покупателей, но и на креативе владельцев магазинов. “Продуктовый магазин реальных цен”, “Магазин элитного мяса” – в свете свежего удорожания продовольствия подобные вывески вызывают скорее горькую усмешку, чем улыбку. Чего ждать казахстанцам дальше – мы спросили у экономического обозревателя Сергея ДОМНИНА.

TIME . KZ . «Инструмент денежного взыскания» — Почти каждый второй казахстанец одержал победу в спецсудах в споре с госорганом. Более того, крупные штрафы получили шесть акимов и три руководителя аппарата. О работе новых для страны судов рассказал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда (ВС) Канат МУСИН.

«Тарифный просчёт» — Может ли такса на содержание многоэтажного дома, установленная собственниками квартир, быть ниже той, которую утвердил маслихат? Продолжаем разбираться в лабиринтах обновленного почти два года назад законодательства о жилищных отношениях.

AZATTYQ . ORG . «Очередной выброс метана, очередные жертвы. В «Шахтерской семье» говорят о «заложниках системы»» — Трагедия с человеческими жертвами произошла на шахте «Абайская» в Карагандинской области. ЧП здесь случилось не в первый раз, но, похоже, не в последний. В «Шахтерской семье», созданной 13 лет назад после череды трагедий в шахтах, говорят, что работники стали «заложниками системы».

«Министр Тургумбаев, вам письмо. Преследуемый за сатиру казахстанец стал героем акции Amnesty» — Темирлан ЕНСЕБЕК, автор сатирического паблика Qaznews24 в Instragram’е, стал участником масштабной акции «Марафон писем» организации Amnesty International. В Казахстане он проходит «свидетелем с правом на защиту» по уголовному делу по статье о «распространении заведомо ложной информации». От этого статуса до «подозреваемого» — один шаг. Причина — сатирический контент в соцсетях. Азаттык узнавал у Темирлана, что даёт ему включение в «Марафон писем» и что происходит с нашумевшим делом.

QMONITOR . KZ . «Честь Казахстана: для гостренера и федерации бокса это пустой звук?» — На чемпионате мира, завершившемся вчера в столице Сербии, казахстанские боксеры завоевали пять медалей, в том числе пару золотых. Однако в течение тех двух недель, что длилось первенство, в нашей стране люди не меньше, а, возможно, даже больше, чем поединки бойцов, обсуждали события, происходившие вне ринга. Речь идет о пиар-кампании, которую там же, в Белграде, устроил Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ по прозвищу Дикий Арман.

SPIK . KZ . ««Леруа Мерлен» обвинили в оскорблении чувств верующих» — Накануне под вечер казахстанский сегмент социальной сети Facebook сотряс скандал. Ключарь алматинского Вознесенского Кафедрального собора Александр СУВОРОВ опубликовал пост со скринами с сайта магазина «Леруа Мерлен». Среди товаров он обнаружил придверные коврики с изображениями православных храмов, в том числе и Вознесенского собора… Магазин «Леруа Мерлен» в Алматы открылся в августе 2018 года, то есть, этот ретейлер сравнительно новый для нашего рынка, и казахстанцам не очень много о нем известно… Возможно, министерству информации и общественного развития РК стоит порекомендовать коммерсантам быть осторожней в религиозной сфере, а то они так и мечети на ковриках для вытирания ног изображать начнут.

KURSIV . KZ . «Как казахстанскому фильму попасть на Netflix» — Дебютная документальная картина режиссерки Катерины СУВОРОВОЙ о жителях Арала «Завтра море» стала первым казахстанским проектом, который купил самый популярный в мире стриминг. Как это вышло и когда наши фильмы станут для аудитории Netflix обыденностью – в материале…

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