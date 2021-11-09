Фейки от министров и акимов

Нести портфель министра и нести ответственность – не одно и то же

На днях слегка оконфузился министр национальной экономики Асет Иргалиев. В кулуарах мажилиса журналисты его спросили, сколько денег тратит в день на продукты его семья.

И он ответил откровенно, как на духу: 50-60 тысяч тенге. О чем спросили – о том сказал. Или растерялся, или не услышал, что речь идет об ежедневных тратах. Я вот, например, точно не знаю, сколько я трачу денег в день, чтобы прокормить себя и свою семью. Эти суммы иначе считаются. Никто из нас, думаю, не ходит в магазин за продуктами каждый божий день.

Но экономист, а, тем более, министр экономики, по идее, должен знать. И давать четкие ответы на любые вопросы, касающиеся пусть даже не национальной экономики, а семейного бюджета. Ведь любой экономист, условно говоря, это физик, а не лирик.

Так вот, люди с микрофонами и диктофонами не поверили министру: ну невозможно тратить такую громадную сумму в день! Им не пришло в голову, что в продуктовую корзину министра может входить и красная, и черная икра, каждый день, не по праздникам или один раз в столетие, и они все-таки «дожали» чиновника: «Это в месяц?».

Министр понял, что он, как Штирлиц, попался в ловушку, и поэтому предусмотрительно кивнул утвердительно…

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Как раз на днях смотрела ролики в YouTube, как политики и чиновники должны отвечать на неудобные вопросы.

Там разбирали «кейс Путина». Если коротко, то речь шла о том, как нужно реагировать на вопросы журналистов и давать им пищу для ума.

Путин на этом, как истинный КГБэшник, собаку съел. Он, как правило, собирает на свои пресс-конференции (и не только) самых злобных журналистов и практикуется в своем остроумии и острословии, и уже достиг такого уровня мастерства, что с ним, наверное, не сравнится никто из действующих глав государств мира.

Для нас же, профессионалов в журналистике, это почти «классический кейс». И для действующих чиновников, пусть даже из Казахстана, неплохо было бы с ним не просто ознакомиться, но и перенять какие-то приемы, чтобы не выставлять себя в дурном свете.

Если ты уже впрягся в политику или управление государства в должности министра, то ты должен понимать, что нести портфель и нести ответственность – не одно и то же. Носить твой портфель могут и ординарцы, а ответственность – это совсем другое дело. Это категория личностная.

Но, увы, в правительстве, как-то так сложилось, личная ответственность давно нивелировалась. Наши министры, несмотря на управление отдельными и очень важными отраслями, уже давно отвечают лишь за общие слова, понятия, оттого у нас столько планов, а иногда и действий много, но что дальше – покрыто мраком. Дескать, неважно.

И вот когда звучит такой заштатный вызов – ответить хотя бы на простейший личный вопрос, министры теряются похуже, чем студенты перед профессором на экзамене.

Учить молодого (даже очень, до неприличия) министра, наверное, не стоит. В конце концов, он гораздо образованнее многих из нас, гарвардов не кончавших. За плечами Асета Иргалиева и самый престижный в стране вуз – КИМЭП, и международная школа бизнеса в Швеции, и магистерский курс английского университета, и более того, второго университета в Великобритании. Явно – это его личные заслуги, за него там, на Западе, никто не сдаст заключительные экзамены.

Но вот так банально провалиться магистру философии в экономике (!) на простейшем вопросе в мажилисе – может ли это простить казахстанское общество?

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Впрочем, это уже не первый случай провала наших управляющих.

В 2017 году, объясняя, почему согласно рейтингу Worldwide Cost of Living Алматы в 2016 году назван одним из привлекательных для жизни и работы городов в мире, аким Алматы Бауыржан Байбек, кстати, почетный «болашакер», учившийся в Германии, но так, видимо, и не научившийся немецкой точности, заявил, что все это – благодаря тому, что иностранцы в казахстанском ресторане могут поесть за 500 тенге.

Тогда журналисты скрупулезно и совершенно безрезультатно искали такие чудесные рестораны – даже в знаменитых «узбечках» обеды стоили дороже.

Потом, в 2019 году, страна, поставившая цель войти в 30-ку развитых стран мира, услышала байку о двух коровах, которые способны прокормить любую сельскую семью и, видимо, вывести в люди. Ну, правда, для этого еще нужно сажать огород и излишки продукции подсобного хозяйства продавать на рынке.

Тогда даже самые маститые экономисты, сколько ни считали, не получалось у них, что натуральное хозяйство поможет семье сводить концы с концами.

А в этом году вообще невиданный десятилетиями джут покосил вся и всех.

И это далеко не весь перечень «заслуг» правительства перед народом…

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Похоже, там, в Нур-Султане, совсем оторвались от земли, от народа и его чаяний.

И вот когда цены на продовольствие растут, народ нищает, они не придумывают лучше, чем обязать главные рынки страны, где продается продовольствие, вывесить ценники, что говядина и конина стоят ровно столько, сколько стоили 10 лет назад

Это, наверное, чтобы народ не будоражить и снять «правильные» ролики для государственных телеканалов.

Другого инструмента влияния у них, видимо, нет.

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