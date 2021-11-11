«Дарига Назарбаева прокомментировала фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова». «Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?». «Прощай, «Сбер»? Выяснилось, кто получит $500 млн за цифровизацию Казахстана»

Сетевой Казахстан 11 ноября 2021г.

ZAKON . KZ . «Дарига Назарбаева прокомментировала фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова» — Сегодня утром я, как и многие мои коллеги депутаты Мажилиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции «Радио Азаттык», которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». Фраза, естественно, была вырвана из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца… А что касается «резонансных проявлений ксенофобии», то каждое из них получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов и со стороны казахстанского общества. Так было, есть и будет.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Безграничное сотрудничество» — И главная сентенция, которая послужила поводом для написания мною отповеди Лаврову: «К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». Предлагаю господину Лаврову приехать в Казахстан и пройтись по городам и весям нашей страны: если он где-то обнаружит эту самую «ксенофобию», готов попросить у него прощения. Но не обнаружит же!

QMONITOR . KZ . ««Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?» — В последнее время отношения между Казахстаном и Россией больше напоминают поле боя. По крайней мере, именно такую картину формирует текущая информационная повестка, когда с одной стороны звучат только притязания, а с другой – исключительно претензии. В массовом сознании уже начало формироваться ощущение, что поводов для раздора между нашими странами куда как больше, чем точек соприкосновения. К чему способно привести такое «размежевание» в реальности, стоит ли тушить разгоревшееся пламя раздора, и не поздно ли это делать? Попытаемся разобраться.

FORBES . KZ . «Эксперты: трудовые конфликты могут перерасти в межнациональные» — В числе других рисков, обусловленных конфликтами на производстве, — репутационные потери для местных и республиканских властей и протестная солидаризация между разными локальными группами в регионе и стране. Мнение о социально-трудовых отношениях в Казахстане в ходе свежего опроса, проведенного консалтинговой компании ECPM, высказали около 60 экспертов.

KZAIF . KZ . «Наша служба и опасна, и трудна» — Человек в полицейской форме – кто он? Тот, кого боятся, или тот, кто спасает? Стражей порядка в Казахстане часто ругают. Но когда возникает угроза, первый, кого мы зовём на помощь, это полицейский. О чести мундира и ответственности, которую он налагает, в телеэфире беседует с министром внутренних дел РК Ерланом ТУРГУМБАЕВЫМ неизменный ведущий программы «Национальный интерес», председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный журналист Ерлан БЕКХОЖИН.

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «Задвинутые города» — «Кризис жанра» моногородов начался еще в конце 90-х, когда разорванные после распада СССР производственно-технологические цепочки привели к массовой безработице, социальной и коммунальной деградации жилых массивов вокруг градообразующих шахт, сталеплавильных заводов и химических комбинатов в Жамбылской, Карагандинской, в меньшей степени — в Костанайской, Павлодарской областях.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «АЭС в Казахстане: конструктивная неопределенность» — В Казахстане складывается сложная ситуация с состоянием генерирующих мощностей: все базовые электростанции старые, их общий износ превышает 50%. Это определяет высокую аварийность, которая с ростом потребления приводит к тому, что в республике вырисовывается дефицит электроэнергии. Энергоизбыточными являются всего три области – Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская, остальные регионы энергодефицитные. В частности, по прогнозу Минэнерго, к 2030 году в южной части страны не будет хватать до 2,7 ГВт базовой мощности.

SPIK . KZ . «Как Нацбанк РК дискредитирует инициативы президента» — В Facebook бывший внештатный советник Касым-Жомарта ТОКАЕВА, экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ раскритиковал аналитику и действия Нацбанка и его председателя Ерболата ДОСАЕВА. По словам Худайбергенова, в обществе растут протестные настроения, и основные требования протестующих – работа и жилье. А Нацбанк вместо того, чтобы предлагать эффективные решения в сфере жилищной политики, занимается пустой критикой — «И настоящий популизм и даже в некотором смысле подлость – это то, когда под видом беспокойства об инфляции ставятся под сомнение хорошие вещи, ничего взамен не предлагается, и это делают те, кто реально виноват в инфляции», – подчеркнул в заключение Олжас Худайбергенов.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Прощай, «Сбер»? Выяснилось, кто получит $500 млн за цифровизацию Казахстана» — Цифровая «колонизация» Казахстана Россией закончится, не начавшись? Члены экспертного совета, который создали при Министерстве цифрового развития сегодня рассказали о подвижках и последних новостях сделки со «Сбером». Общественник Мухтар ТАЙЖАН не преминул поделиться «радостной вестью»: отныне российская компания не будет заниматься развитием цифровизации в Казахстане. За дело возьмутся лично казахстанские специалисты. Звучит, конечно, абстрактно: куда же делись партнеры? Аривидерчи, «Сбер»? Сделка отменилась? Но не тут-то было. В этом материале объясняем на пальцах, что все это значит.

VLAST . KZ . «Депутат Ожаев, суд и блогеры» — 20 октября депутат мажилиса от партии «Nur Otan», член комитета по аграрным вопросам Нурлыбек ОЖАЕВ предложил на законодательном уровне запретить публиковать в СМИ и соцсетях информацию о делах, находящихся в судебном производстве. На следующий день стало известно, что злополучная поправка то ли была отклонена сразу, то ли снята автором. Сам Ожаев тоже поспешил реабилитироваться и заявил, что совсем не хотел обидеть журналистов — его возмущение адресовано исключительно «блогерам, которые возомнили себя журналистами».

AZATTYQ . ORG . «Веерное отключение электричества. Кто такие майнеры и почему они в этом виноваты» — Из регионов Казахстана поступают сообщения о веерных отключениях света. Поставщик подтверждает подачу электроэнергии по графику и объясняет эти действия дефицитом, который сложился «из-за резкого увеличения числа цифровых майнеров». Считается, что усугубляют ситуацию так называемые серые майнеры, которые работают нелегально – воруют электроэнергию не платят налоги.

««Полицейские ходят днем и ночью». Пиджим после межэтнического конфликта» — Жизнь в селе Пиджим на границе с Китаем, о котором стало известно после конфликта между казахами и уйгурами, входит в прежнее русло. Жители села нехотя говорят о том, что было 27 октября. Тогда драка в школе переросла в беспорядки. Репортер Азаттыка побывал в Пиджиме спустя десять дней после ЧП и увидел, что происходит в селе сейчас.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто проповедует ислам Исекешеву и Келимбетову?» — «Главный муфтий Казахстана – агент сопредельной страны?» Под таким заголовком вышел материал журналиста Аскера САБДАЛИНА в независимом интернет издании ЦентрАзия — «Получение гражданства Казахстана, должности имама мечети в системе ДУМК открыло для Тоирджона Ибрагимова новые возможности. Он стал проповедовать таким перспективным политическим чиновникам как А.Исекешев, К. Келимбетов, учить их тонкостям исламских установлений, сопровождал в паломничестве хадж. А жена Тоирджона давала детям элитных семей уроки арабского и исламских традиций», — пишет издание.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Люди уезжают от полной импотенции госорганов» — Изменилась география переездов. До пандемии люди больше пытались уехать куда-нибудь в Западную Европу, Великобританию, США или Канаду. Сейчас эти направления тоже есть, но куда популярнее стали другие. Турция, к примеру – судя по тому, что я вижу вокруг, за прошедший год туда переехало огромное количество казахстанцев. Набирает популярность Черногория, которую наши люди по-настоящему открыли этим летом. Двое знакомых переехали даже в Грузию… И получается, что все эти совершенно разные страны объединяет только одно – то, что они НЕ КАЗАХСТАН. Люди уезжают не туда. Люди уезжают отсюда.

TIME . KZ . «Вышли на международный уровень» — В минувшие выходные в Сербии завершился чемпионат мира по боксу, где казахстанские спортсмены сумели завоевать две золотые медали и в целом выступили весьма успешно. Впрочем, эти соревнования запомнились и благодаря другому обстоятельству: на турнире среди почетных гостей засветился Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ, известный в узких кругах как Дикий Арман, а с недавних пор весьма популярный пользователь социальных сетей. Джумагельдиев не только присутствовал на всех боях, но и выдал личные премии боксерам, не получившим медали, что вызвало большой переполох. И вот ведь какое совпадение — сразу после этих событий на почту редакции газеты “Время” пришли материалы уголовного дела, которое прямо сейчас расследует полиция Турции в отношении нескольких граждан Казахстана. Как написал нам автор послания, все эти люди связаны с Арманом.

«Когда родные хуже чужих» — Полгода 15-летняя школьница, которая родила ребенка, с младенцем на руках скиталась по заброшенным домам на окраинах Шымкента. Отец объявил дочку позором семьи и выгнал из дому без денег и документов. При этом он сумел неплохо заработать на случайной беременности дочери-подростка.

TENGRINEWS . KZ . ««С меня тело — с тебя меф». Как алматинская молодежь подсаживается на наркотики» — В Алматы детей вовлекают в наркобизнес — среди закладчиков наркотиков все чаще встречаются подростки. Неутешительны данные алматинских общественников и по наркозависимым — каждый пятый старшеклассник хотя бы раз в жизни пробовал синтетические наркотики. Шокирует и то, что среди наркоманов немало девочек, которые не стесняясь предлагают свое тело в обмен на мефедрон, или, по-другому, меф.

MK — KZ . KZ . «Бог простит… В Казахстане готовятся к очередной амнистии» — К юбилейной дате, 30-летию Независимости Республики Казахстан, пройдет очередная амнистия. «Путевку в свободную жизнь» получат осужденные за преступления небольшой и средней тяжести.

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