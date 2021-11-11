«Дарига Назарбаева прокомментировала фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова». «Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?». «Прощай, «Сбер»? Выяснилось, кто получит $500 млн за цифровизацию Казахстана»

День за днем 390 0
Сетевой Казахстан 11 ноября 2021г.

Дарига НазарбаеваZAKON.KZ. «Дарига Назарбаева прокомментировала фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова» — Сегодня утром я, как и многие мои коллеги депутаты Мажилиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции «Радио Азаттык», которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». Фраза, естественно, была вырвана из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца… А что касается «резонансных проявлений ксенофобии», то каждое из них получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов и со стороны казахстанского общества. Так было, есть и будет.

NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Безграничное сотрудничество» — И главная сентенция, которая послужила поводом для написания мною отповеди Лаврову: «К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией». Предлагаю господину Лаврову приехать в Казахстан и пройтись по городам и весям нашей страны: если он где-то обнаружит эту самую «ксенофобию», готов попросить у него прощения. Но не обнаружит же!

QMONITOR.KZ. ««Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?» — В последнее время отношения между Казахстаном и Россией больше напоминают поле боя. По крайней мере, именно такую картину формирует текущая информационная повестка, когда с одной стороны звучат только притязания, а с другой – исключительно претензии. В массовом сознании уже начало формироваться ощущение, что поводов для раздора между нашими странами куда как больше, чем точек соприкосновения. К чему способно привести такое «размежевание» в реальности, стоит ли тушить разгоревшееся пламя раздора, и не поздно ли это делать? Попытаемся разобраться.

FORBES.KZ. «Эксперты: трудовые конфликты могут перерасти в межнациональные» — В числе других рисков, обусловленных конфликтами на производстве, — репутационные потери для местных и республиканских властей и протестная солидаризация между разными локальными группами в регионе и стране. Мнение о социально-трудовых отношениях в Казахстане в ходе свежего опроса, проведенного консалтинговой компании ECPM, высказали около 60 экспертов.

KZAIF.KZ. «Наша служба и опасна, и трудна» — Человек в полицейской форме – кто он? Тот, кого боятся, или тот, кто спасает? Стражей порядка в Казахстане часто ругают. Но когда возникает угроза, первый, кого мы зовём на помощь, это полицейский. О чести мундира и ответственности, которую он налагает, в телеэфире беседует с министром внутренних дел РК Ерланом ТУРГУМБАЕВЫМ неизменный ведущий программы «Национальный интерес», председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный журналист Ерлан БЕКХОЖИН.

Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ Повышение минимальной зарплаты ударит по МСБ
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KP.KZ. Виктор ВЕРК — «Задвинутые города» — «Кризис жанра» моногородов начался еще в конце 90-х, когда разорванные после распада СССР производственно-технологические цепочки привели к массовой безработице, социальной и коммунальной деградации жилых массивов вокруг градообразующих шахт, сталеплавильных заводов и химических комбинатов в Жамбылской, Карагандинской, в меньшей степени — в Костанайской, Павлодарской областях.

RITMEURASIA.ORG. Сергей СМИРНОВ – «АЭС в Казахстане: конструктивная неопределенность» — В Казахстане складывается сложная ситуация с состоянием генерирующих мощностей: все базовые электростанции старые, их общий износ превышает 50%. Это определяет высокую аварийность, которая с ростом потребления приводит к тому, что в республике вырисовывается дефицит электроэнергии. Энергоизбыточными являются всего три области – Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская, остальные регионы энергодефицитные. В частности, по прогнозу Минэнерго, к 2030 году в южной части страны не будет хватать до 2,7 ГВт базовой мощности.

Олжас ХудайбергеновSPIK.KZ. «Как Нацбанк РК дискредитирует инициативы президента» — В Facebook бывший внештатный советник Касым-Жомарта ТОКАЕВА, экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ раскритиковал аналитику и действия Нацбанка и его председателя Ерболата ДОСАЕВА. По словам Худайбергенова, в обществе растут протестные настроения, и основные требования протестующих – работа и жилье. А Нацбанк вместо того, чтобы предлагать эффективные решения в сфере жилищной политики, занимается пустой критикой — «И настоящий популизм и даже в некотором смысле подлость – это то, когда под видом беспокойства об инфляции ставятся под сомнение хорошие вещи, ничего взамен не предлагается, и это делают те, кто реально виноват в инфляции», – подчеркнул в заключение Олжас Худайбергенов.

AZATTYQRUHY.KZ. «Прощай, «Сбер»? Выяснилось, кто получит $500 млн за цифровизацию Казахстана» — Цифровая «колонизация» Казахстана Россией закончится, не начавшись? Члены экспертного совета, который создали при Министерстве цифрового развития сегодня рассказали о подвижках и последних новостях сделки со «Сбером». Общественник Мухтар ТАЙЖАН не преминул поделиться «радостной вестью»: отныне российская компания не будет заниматься развитием цифровизации в Казахстане. За дело возьмутся лично казахстанские специалисты. Звучит, конечно, абстрактно: куда же делись партнеры? Аривидерчи, «Сбер»? Сделка отменилась? Но не тут-то было. В этом материале объясняем на пальцах, что все это значит.

VLAST.KZ. «Депутат Ожаев, суд и блогеры» — 20 октября депутат мажилиса от партии «Nur Otan», член комитета по аграрным вопросам Нурлыбек ОЖАЕВ предложил на законодательном уровне запретить публиковать в СМИ и соцсетях информацию о делах, находящихся в судебном производстве. На следующий день стало известно, что злополучная поправка то ли была отклонена сразу, то ли снята автором. Сам Ожаев тоже поспешил реабилитироваться и заявил, что совсем не хотел обидеть журналистов — его возмущение адресовано исключительно «блогерам, которые возомнили себя журналистами».

«Алихан Букейханов. Человек-эпоха» «Алихан Букейханов. Человек-эпоха»
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AZATTYQ.ORG. «Веерное отключение электричества. Кто такие майнеры и почему они в этом виноваты» — Из регионов Казахстана поступают сообщения о веерных отключениях света. Поставщик подтверждает подачу электроэнергии по графику и объясняет эти действия дефицитом, который сложился «из-за резкого увеличения числа цифровых майнеров». Считается, что усугубляют ситуацию так называемые серые майнеры, которые работают нелегально – воруют электроэнергию не платят налоги.

««Полицейские ходят днем и ночью». Пиджим после межэтнического конфликта» — Жизнь в селе Пиджим на границе с Китаем, о котором стало известно после конфликта между казахами и уйгурами, входит в прежнее русло. Жители села нехотя говорят о том, что было 27 октября. Тогда драка в школе переросла в беспорядки. Репортер Азаттыка побывал в Пиджиме спустя десять дней после ЧП и увидел, что происходит в селе сейчас.

EXCLUSIVE.KZ. «Кто проповедует ислам Исекешеву и Келимбетову?» — «Главный муфтий Казахстана – агент сопредельной страны?» Под таким заголовком вышел материал журналиста Аскера САБДАЛИНА в независимом интернет издании ЦентрАзия — «Получение гражданства Казахстана, должности имама мечети в системе ДУМК открыло для Тоирджона Ибрагимова новые возможности. Он стал проповедовать таким перспективным политическим чиновникам как А.Исекешев, К. Келимбетов, учить их тонкостям исламских установлений, сопровождал в паломничестве хадж. А жена Тоирджона давала детям элитных семей уроки арабского и исламских традиций», — пишет издание.

Ержан ЕСИМХАНОВMATRITCA.KZ. Ержан ЕСИМХАНОВ – «Люди уезжают от полной импотенции госорганов» — Изменилась география переездов. До пандемии люди больше пытались уехать куда-нибудь в Западную Европу, Великобританию, США или Канаду. Сейчас эти направления тоже есть, но куда популярнее стали другие. Турция, к примеру – судя по тому, что я вижу вокруг, за прошедший год туда переехало огромное количество казахстанцев. Набирает популярность Черногория, которую наши люди по-настоящему открыли этим летом. Двое знакомых переехали даже в Грузию… И получается, что все эти совершенно разные страны объединяет только одно – то, что они НЕ КАЗАХСТАН. Люди уезжают не туда. Люди уезжают отсюда.

TIME.KZ. «Вышли на международный уровень» — В минувшие выходные в Сербии завершился чемпионат мира по боксу, где казахстанские спортсмены сумели завоевать две золотые медали и в целом выступили весьма успешно. Впрочем, эти соревнования запомнились и благодаря другому обстоятельству: на турнире среди почетных гостей засветился Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ, известный в узких кругах как Дикий Арман, а с недавних пор весьма популярный пользователь социальных сетей. Джумагельдиев не только присутствовал на всех боях, но и выдал личные премии боксерам, не получившим медали, что вызвало большой переполох. И вот ведь какое совпадение — сразу после этих событий на почту редакции газеты “Время” пришли материалы уголовного дела, которое прямо сейчас расследует полиция Турции в отношении нескольких граждан Казахстана. Как написал нам автор послания, все эти люди связаны с Арманом.

Монополистов можно призвать к ответу Монополистов можно призвать к ответу
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«Когда родные хуже чужих» — Полгода 15-летняя школьница, которая родила ребенка, с младенцем на руках скиталась по заброшенным домам на окраинах Шымкента. Отец объявил дочку позором семьи и выгнал из дому без денег и документов. При этом он сумел неплохо заработать на случайной беременности дочери-подростка.

TENGRINEWS.KZ. ««С меня тело — с тебя меф». Как алматинская молодежь подсаживается на наркотики» — В Алматы детей вовлекают в наркобизнес — среди закладчиков наркотиков все чаще встречаются подростки. Неутешительны данные алматинских общественников и по наркозависимым — каждый пятый старшеклассник хотя бы раз в жизни пробовал синтетические наркотики. Шокирует и то, что среди наркоманов немало девочек, которые не стесняясь предлагают свое тело в обмен на мефедрон, или, по-другому, меф.

MKKZ.KZ. «Бог простит… В Казахстане готовятся к очередной амнистии» — К юбилейной дате, 30-летию Независимости Республики Казахстан, пройдет очередная амнистия. «Путевку в свободную жизнь» получат осужденные за преступления небольшой и средней тяжести.

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