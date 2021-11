В самом ли деле Казахстан инициировал создание Тюркских Соединенных Штатов?!

Речь идет о создании чего-то аналогичного ЕАЭС на базе тюркоязычных государств. Ясность здесь наступит когда лидеры Тюркского совета соберутся на очередной саммит

Объявленный основателем современной казахстанской государственности Нурсултан Назарбаев также считается «отцом» евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Теперь же ему, похоже, предстоит обрести еще славу основоположника Организации тюркских государств (Türk devletleri örgütü). Как эти два интеграционных проекта могут сочетаться друг с другом — это другой вопрос. К нему мы вернемся ниже. А сейчас немного о тех конкретных событиях, которые дали толчок формированию у основателя современной казахстанской государственности еще и репутации инициатора идей создания Евразийского (с одной стороны) и Тюркского (с другой) союза государств. Их (имеются в виду те самые события) разделяют 27 лет и еще 2 дня.

Первый президент Казахстана, выступая 29 марта 1994 года в МГУ им. М. Ломоносова, впервые предложил вниманию общественности «Проект о формировании Евразийского союза государств (ЕАС)». Он же в ходе своего выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в онлайн-формате, состоявшемся 31 марта 2021 года, инициировал создание — как это утверждается в турецкой прессе — Тюркского союза государств (Türk devletleri birliği).

Что означает новая инициатива Елбасы?!

Выдвинутая еще в 1990-ые годы Нурсултаном Назарбаевым идея восстановления тесной интеграции на постсоветском пространстве пока что воплощена в виде Евразийского экономического союза. А вот то, какую же форму примет представленное им нынче весной предложение о создании чего-то аналогичного на базе тюркоязычных государств, должно определиться, судя по утверждениям наблюдателей (главным образом — турецких), на следующем саммите лидеров Тюркского совета, проведение которого запланировано на 12 ноября 2021 года в Стамбуле.

Тут применительно ко второй из вышеотмеченных инициатив Елбасы (официальный титул первого президента РК) вот что еще важно отметить. Он в своей речи на состоявшемся 31 марта неформальном саммите не говорил о создании именно Тюркского союза государств. Вовсе нет. Он просто повторил свое прежнее (высказанное впервые на предыдущем таком, проходившем 14-15 октября 2019 года в Баку, саммите) предложение о повышении «уровня Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации». И оно в этот раз было поддержано президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Казалось бы — ничего необычного.

Но в Турции выдвижение такой инициативы, как можно теперь уже догадаться, совершенно определенным образом ожидалось. И ей даже, можно сказать, заблаговременно был придан иной политический окрас. Причем с изначальным вовлечением в это дело официального лица, представляющего Нур-Султан, и элементами, напоминающими двойную игру. Так, турецкое государственное информационное агентство Anadolu опубликовало 30 марта 2021 года (то есть накануне того самого неформального саммита) материал о встрече своего корреспондента с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым. Его оригинальная (то есть — турецкая) версия названа так: «Amreyev: Türk Konseyi, Türk dünyası birleşik devletleri oluşturmayı amaçlıyor (aa.com.tr)» — «Амреев: Тюркский совет ставит целью создание Соединенных штатов (государств) тюркского мира». А русскоязычной версии этого же материала предпослан несколько иной по смыслу заголовок: «Тюркский совет стремится к объединению тюркского мира (aa.com.tr)». Далее. В оригинальной версии есть такой пассаж: «Заявив, что Совет нацелен на создание Соединенных штатов (государств) тюркского мира, Амреев сказал: «После победы [Азербайджана] в Карабахе лидеры впервые соберутся на этом саммите. По этой причине значимость саммита в глазах общественности возрастает. Саммит станет очень важным этапом в наших усилиях по укреплению единства тюркского мира».

В русскоязычной же версии он сформулирован следующим образом: «Лидеры проведут переговоры впервые после победы [Азербайджана] в Карабахе. В данной связи саммит представляет особую значимость в глазах общественности. Обсуждения станут важным этапом укрепления единства тюркского мира», — уверен Амреев».

А был ли мальчик?..

Как видите, во втором случае ссылка на высказывание казахстанского государственного деятеля, ныне занимающего в качестве представителя РК пост генерального секретаря Тюркского совета, касательно нацеленности его организации «на создание Соединенных штатов (государств) тюркского мира» отсутствует. И еще неизвестно, говорил ли Багдад Амреев именно такие слова агентству Anadolu, поскольку прямой цитаты с таким заявлением в тексте вышеназванного оригинального материала нет, а есть только авторское указание на то, что тот их произносил. А раз так, то вполне возможно, что упомянутое автором название «Соединенные штаты (государства) тюркского мира» является плодом авторской вольной интерпретации высказывания казахстанского дипломата о задаче повышения «уровня Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации», которая днем позже на неформальном саммите лидеров Тюркского совета была уже официально озвучена Нурсултаном Назарбаевым.

Но важными в данной связи представляются два момента: во-первых, тот факт, что слова, о которых тут идет речь, в оригинальной версии вынесены в заголовок от имени Багдада Амреева; во-вторых, то обстоятельство, что в русскоязычной версии этого же самого материала, которая доступна и читабельна для огромного большинства людей в 5-и из 6-и тюркоязычных государств мира, они просто отсутствуют. Последнее представляется особенно удивительным в условиях, когда в самой Турции раскручиваемая тамошними СМИ формулировка, предполагающая создание «Соединенных штатов (государств) тюркского мира», воспринимается как-де начало реализации вековечных чаяний о тюркском национально-государственном единстве и порождает замешанные на эйфорическом восторге шапкокидательские настроения, а в других тюркоязычных государствах (за исключением, может быть, Азербайджана) она остается неизвестной для широкой общественности. Возникает вопрос: почему же в своей русскоязычной версии агентство Anadolu, являющееся информационным рупором официальной Анкары, не только не берется восполнять такой пробел, но и даже предположительно избегает ее упоминания?!

Как бы то ни было, выступления главы Тюркского совета Б.Амреева на сайте агентства Anadolu перед саммитом лидеров тюркоязычных государств и первого президента РК Н.Назарбаева на самой этой встрече в онлайн-режиме дали и продолжают давать турецким СМИ и авторам повод приписывать официальным представителям Казахстана постановку «исторической» задачи создания «Соединенных штатов (государств) тюркского мира» или «Тюркского союза государств».

Турецкие авторы со ссылкой же на них такую идею подхватывают и придают ей, так сказать, еще более смелые формы. К примеру, Türkiye’de Son Durum Haberleri («Последние новости в Турции») выложил на сайте Youtube видеоматериал под названием «TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ KURULUYOR !! TÜM DÜNYA TÜRKLERİNİN BEKLEDİĞİ HABER» — «ТЮРКСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СОЗДАНЫ!! НОВОСТЬ, ОЖИДАВШАЯСЯ ТЮРКАМИ ВСЕГО МИРА», выстроенный на базе публикации агентства Anadolu о встрече с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым и набравший свыше 106 тысяч просмотров. Как видите, в этом случае уже речь идет о создании не «Соединенных штатов (государств) Тюркского мира», а «Тюркских соединенных штатов (государств)». То есть — по типу Amerika Birleşik Devletleri (Соединенные Штаты Америки) или Birleşik Arap Emirlikleri (Объединенные Арабские Эмираты).

А вот еще. Издание Trakyanin Sesi опубликовало статью под названием «Türk Devletleri Birliği» — «Тюркский союз государств» (или «Союз тюркских государств»). В ней говорится так: «Президент-основатель Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев пошел на исторический шаг и предложил переименовать Совет сотрудничества тюркоязычных государств в ТЮРКСКИЙ СОЮЗ ГОСУДАРСТВ. Это предложение является посланием как братским странам-членам Тюркского совета, так и всему миру. ТЮРКСКИЙ СОЮЗ ГОСУДАРСТВ формируется в контексте евразийской географии в соответствии с глобальной конъюнктурой».

Тут явно все не так просто

Казалось бы, речь идет о простом переименовании существующей с 2009 года межгосударственной структуры, которое пока что только предполагается и никого из ее членов ни к чему новому вроде бы не обязывает. Но в Турции оно рассматривается одними как свидетельство совершаемого сейчас выбора в пользу создания тюркского аналога Европейского Союза, сопряженного с передачей или «уступкой» части суверенитета национальным государством в распоряжение наднациональной системы. А другими — как отражение уже принятого курса на создание федеративного объединения тюркских государств по модели США или ОАЭ. Конечно, проще всего было бы отмахнуться от такого рода видений, сочтя их за плоды каких-то беспочвенных фантазий определенных кругов турецких носителей пантюркистских идей. Однако тут явно все не так просто.

И вот почему. Во-первых, в турецком языке политическим термином birleşik devletler обозначаются государства, объединенные в форме федерации или конфедерации. Когда турецкие деятели говорят: «Türk Birleşik Devletleri kurulmalı» («Тюркские Соединенные Штаты (Государства) должны быть созданы»), имеется в виду формирование конфедерации, то есть добровольного объединения обладающих полным суверенитетом тюркоязычных государственных образований.

Во-вторых, информацию о том, что Тюркский совет — международная структура, созданная 3 октября 2009 года Нахичеванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией, для поддержки развития всестороннего сотрудничества между ними — ставит (теперь) себе «целью создание Соединенных штатов (государств) тюркского мира», распространило агентство Anadolu, которое, по определению англоязычной Википедии, «часто называют пропагандистской машиной турецкого правительства». И подает оно ее со ссылкой на казахстанского дипломата, ныне являющегося генеральным секретарем указанной организации.

В-третьих, в перечне основных целей и задач Тюркского совета, определенных Нахичеванским соглашением, «создание Соединенных штатов (государств) тюркского мира» не фигурирует.

Цыплят по осени считают

Отсюда возникает вопрос: следует ли думать, что процесс целеполагания в этой организации претерпел изменение? И он зависает в воздухе. Быть может, надо надеяться на то, что связанная с ним ситуация несколько больше прояснится на следующем саммите лидеров Тюркского совета, который планируется провести 12 ноября этого года в Стамбуле.

А пока взглянем на то, какой же видится туркам отдача от осуществления процесса общетюркской интеграции на расстановку и баланс сил на международной арене. «Стремясь к единству тюркского мира, мы не объединяемся против кого-либо, а напротив, стремимся быть ближе ко всем», — как бы успокаивающе заявляют на русском языке те, кто продвигает его на постсоветском пространстве. А вот в Турции, которая является генератором идеи такой интеграции и локомотивом ее реализации, выражаются просто и ясно. Вот, к примеру, выдержка из появившейся недавно в Anadolu Gazete статьи под названием «Ortak Türk Dilinin Oluşumu — Tarihi Görevimizdir» — «Формирование общего тюркского языка — наша историческая миссия»: «Цель здесь — создание общего литературного тюркского языка, чтобы все тюрки, живущие в мире, могли легко понимать друг друга. Прошло около 100 лет, но пожелания великого тюркского сына Валиди Тогана (в Башкирии Заки Валиди Тоган — национальный герой) не удалось реализовать. На протяжении всей истории тюрки постоянно подвергались фрагментации, и их заставляли становиться православными и христианами. Можно понять шовинистические задумки русских, которые не переставали разделять тюрок, как атомные лавы. Добивались они этого посредством сокрушения всех тюрок в мире и придания им таких прозвищ, как азербайджанцы, казахи, кыргызы, башкиры, узбеки, татары, туркмены, кипчаки, алтайцы, саха, якуты и хакасы». Отсюда, мол, напрашивается вывод: надо, чтобы у тюрок появился общий литературный язык, ибо они все представляют собой один народ. И что же дальше?

В материале под названием «Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği: Türk Birleşik Devletleri kurulmalı» — «Ассоциация солидарности и взаимопомощи тюркского мира: Следует создать Тюркские Соединенные Штаты (Государства)», опубликованном изданием Yeni Akit, излагается следующее: «ТУРЦИЯ, которая теперь уже является не региональной, а глобальной державой. Началась новая эпоха, в рамках которой Турция снова поднимется вместе с ТЮРКСКИМ МИРОМ. В скорейшем времени должны быть созданы «ТЮРКСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (ГОСУДАРСТВА)», и тактическим приемам Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Европы (ЕС) и Соединенных Штатов России (РФ), присвоивших право на осуществление империалистического и колонизаторского произвола и узурпирующих права слабых, следует положить конец». Подобные публикации в турецких СМИ появляются, можно сказать, весьма часто.

От Тюркского совета — к Тюркскому союзу

В Турции явно сложился иной подход к восприятию значения процесса общетюркской интеграции. Турецкий идеологический истеблишмент последовательно обеспечивает пиар-продвижение трехэтапного проекта «Türk Konseyi’nden Türk Birliği’ne (aa.com.tr)» («От Тюркского совета — к Тюркскому союзу»): формирование единого алфавита, формирование единого языка и формирование единого государственного объединения. Сейчас многое из того, что в указанном контексте когда-то — скажем, в середине 1990-ых — казалось нереалистичным, уже реализовано или приобретает реальные очертания. Формирование единого алфавита завершается. Сейчас в фокусе внимания формирование единого языка. А еще началась пропаганда проекта единого тюркского государственного объединения.

Идеологические компоненты продвигаемого, в первую очередь, официальной Анкарой проекта «От Тюркского совета — к Тюркскому союзу» в основе своей выглядят надуманными, даже притянутыми за уши. Рассуждения об этнической культурной общности турок Малой Азии и коренных народов постсоветской Центральной Азии представляются, мягко говоря, сильным преувеличением. А об их расовой общности (или о так называемой «Türk ırkı» — «единой тюркской расе») — уж тем более. Турецкий генетический антрополог Омер Гекчюмен, работающий в Гарвардском университете, в интервью сетевому изданию T24 заявил, что türklük (объединенность тюркским происхождением или принадлежность к тюркам) не предполагает наличия расовой общности и что, к примеру, между армянами и турками нет никаких генетических различий.

Другое дело — не очень афишируемые и зачастую лишь подразумеваемые геополитические и экономические компоненты этого проекта. Там все очень просто и ясно. Турция, образно говоря, желает вновь взойти на глобально-державный уровень, который был ей присущ в период расцвета Османской империи, ее предшественницы. Для этого надо бы, казалось, взять курс на наращивание политического влияния Анкары в странах, ранее входивших в состав государства турецких султанов. Но ситуация со времен распада Османской империи, которая в пору своего наибольшего могущества охватывала европейские Балканы, арабские Ближний Восток и Магриб (Северную Африку), а также части Закавказья и Северного Причерноморья, сильно изменилась. Вряд ли надежды (если они даже имеются) на восстановление в какой-либо форме былого турецкого влияния в указанных регионах могут быть подкреплены сколько-нибудь реальными детерминантами (определяющими факторами). Мир уже изменился. В таких условиях турецкие политические элиты делают, насколько можно судить, упор на новые наднациональные скрепы, основанные уже на турецком евразийстве. Иначе говоря — призванные служить тому, чтобы их страна стала играть для Азербайджана и тюркоязычной Центральной Азии такую роль, какую в отношении последних прежде играла и поныне еще во многом продолжает играть Россия, и закрепить в конечном итоге за ней позицию геополитического и экономического гегемона на всем пространстве от Балканского полуострова до Алтайских гор. Такая задача вряд ли даже самой Анкаре представляется выполнимой усилиями одной только Турции.

Другое дело, если подкрепить ее реализацию потенциалом активного стремления Запада к организации транспортного коридора «Центральная Азия — Кавказ — Европа» в обход России и Ирана и лоббированию среднего варианта Нового Шелкового пути — маршрута «Западный Китай — Европа» через Казахстан, Каспий и далее через Кавказ в Турцию и в Причерноморье. В этом смысле турецкие и западные интересы совпадают. Соответственно, Турция и Запад, исходя из своих задач в отношении Центральной Азии, уже давно и тесно сотрудничают. Западные корпорации вложили огромные средства в освоение углеводородных месторождений Каспийского региона, а также в строительство транспортной инфраструктуры для вывоза добываемого там сырья на международные рынки. Но их транс-кавказский трубопровод, введенный еще в позапрошлом десятилетии в строй, до сих пор не может выйти на полную загрузку не в последнюю очередь вследствие принимаемых Россией (в большей степени) и Ираном (в меньшей степени) мер по защите своих интересов и по воспрепятствованию прокладке трубопроводных трасс из Казахстана в Баку по дну Каспия. Соответственно, следует считать, что вложенные западными энергетическими гигантами в строительство нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (с проектной мощностью в 50 млн. тонн и с возможностью ее увеличения до 60 млн. тонн в год) инвестиций не приносят им ожидаемого дохода. К примеру, за январь-май нынешнего года по нему транспортировано порядка 11,5 млн. тонн сырья. То есть речь идет о недозагруженности БТД почти на 50%, спустя полтора десятилетия после начала его эксплуатации. О расширении пропускной способности этого маршрута до 60 млн. тонн никто уже давно, так сказать, не заикается. Крупные западные корпорации прежде, чем браться за реализацию серьезного инвестиционного проекта в таких новых рыночных регионах, как Центральная Азия и Закавказье, считают за благо заручиться политической поддержкой западных же держав. В случае с проектом БТД такие меры тоже были приняты.

Вот, к примеру, что в свое время авторитетная британская газета Financial Times писала на этот счет: «Другой ключевой вопрос нынешних американо-казахских отношений — это будущее участие Казахстана в предлагаемом нефтепроводе БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан). США проталкивают данный проект с целью… поддержать экономику Турции — ключевого своего союзника в этом регионе» (R.Corzine «Buffer state still avoids being hit», 11.12.2000 года). Это — всего лишь один эпизод, иллюстрирующий давнее и тесное сотрудничества Турции и Запада в русле следования ими своим задачам в отношении Центральной Азии и в пику интересам России. Оно началось не вчера и, надо полагать, закончится не завтра.

2 интеграционные инициативы — 2 конкурирующих проекта

Неизвестно, как сложатся в дальнейшем события. Но одно представляется несомненным: продвигаемые Москвой, с одной стороны, и Анкарой, с другой, евразийские интеграционные инициативы — это проекты, призванные конкурировать друг с другом. В Центральной Азии — во всяком случае. Турецкие высокопоставленные официальные лица в своих выступлениях, с одной стороны, указывают на то, что Турция состоит в динамично развивающемся стратегическом партнерстве с Казахстаном. А с другой — отмечают, что официальной Анкарой Турция и Россия не рассматриваются как конкуренты в Центральной Азии. В такой цепи рассуждений кроется, как нам представляется, серьезное противоречие. Ибо ведь Турция не может притязать на выведение своего стратегического партнерства с Республикой Казахстан, ближайшей союзницей Российской Федерации, на качественно новый уровень без того, чтобы в этом усматривалась попытка конкурировать с Россией. Вряд ли Москву удастся убедить при нынешних условиях смотреть на положение дел так, как его тут изображает Анкара. А это, в свою очередь, ставит в щекотливое положение Нур-Султан.

В свете такой реальности нам тут в Казахстане хочешь — не хочешь, а приходится обращать внимание на то, что именно первый президент нашей страны оказывается наделенным репутацией инициатора идей создания Евразийского союза, с одной стороны, и Тюркского союза, с другой. Но что есть — то есть.

Внешняя политика официального Нур-Султана настолько «многовекторна», что впору задаться вопросом, с кем же Казахстану в действительности предпочтительней быть вместе — с РФ и Арменией в составе ЕАЭС и ОДКБ или с Турцией и Азербайджаном в рядах Тюркского совета?

***

