Хорошо, что программу «Казахстан – 2030» выполнили досрочно

Потом бы не получилось

Как-то совпало, что ценник за килограмм гречки в 1200 тенге и ветхозаветная книжка «Казахстан – 2030» оказались рядом. Захотелось перечитать, что первый президент написал про цены на продовольствие в стране будущего. Нашел только про «должна быть развернута наступательная информационная кампания в пользу здорового образа жизни и правильного питания, правил гигиены и санитарии»; «улучшение питания, чистоты окружающей среды и экологии»; «каждый из нас должен уделить пристальное внимание питанию и питьевой воде»; «наши специалисты через средства массовой информации должны неустанно разъяснять, как следует правильно питаться, строить свой рацион в зависимости от уровня доходов». В плане построения рациона в зависимости от уровня доходов программа «Казахстан – 2030» реально выполнена досрочно.

Читать государственные документы и соотносить их с реальностью занятие не для слабонервных. Но порой это нужно делать, поскольку жизнь рядового обывателя и функционирование государственной машины во многих точках пересекаются. Правда, есть еще одна беда. То, как написано в базовых документах и как ведется практическая работа, часто не совпадает, из-за чего варианты развития событий могут быть самыми непредсказуемыми.

«Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». Читать этот пункт из 14-ой статьи Конституции перед посещением торговых центров или тренажерных залов в выходные дни невакцинированным гражданам категорически не рекомендуется. А то начнут искать права человека на ровном месте и повышать без того высокую конфликтность в обществе. Просто написать «невакцинированным вход запрещен» неполиткорректно, поэтому форму подачи данной идеи пытаются делать мягче.

Если принять во внимание, что в республике вакцинировано порядка 8 млн человек, а население перевалило за 19 млн, то дискриминации по медицинскому признаку подвергается половина взрослых жителей. Для тех, у кого по «Ашику» статус «зеленый», новости тоже неутешительные. С 22 ноября начинается ревакцинация, о чем сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Как следует из заявлений президента Касым-Жомарта Токаева, противникам принудительной вакцинации никакой пощады не будет, поэтому пусть готовят плечи для инъекций.

Население живет не только медицинскими проблемами, но и заботой о хлебе насущном. Покупая продукты питания в магазинах, даже неспециалисты легко видят, что продовольственная инфляция сильно обходит среднюю инфляцию по экономике. Как смотрит на проблему государство можно понять из высказывания председателя Нацбанка Ерболата Досаева. Он утверждает, что на инфляцию влияет рост заработных плат.

С точки зрения формальной логики г-н Досаев прав: рост заработной платы влияет на инфляцию. Но ведь не только он и не в первую очередь. Есть еще налоги, тарифы естественных и противоестественных монополистов, накрутки посредников между полем и прилавком, статусная рента (так по-другому называют коррупцию) разнообразных чиновников, рост цен на энергоносители и ГСМ, качество государственного управления. Просто из заявлений главы Нацбанка становится понятно, что власть будет бороться в первую очередь с ростом заработных плат, ибо все остальные факторы оставлены за бортом внимания. Отсюда выстраивается стратегия: рост цен должен упереться в нищету населения и прекратиться. Будет ли теоретическая выкладка подтверждена практикой – время покажет. Пока можно утверждать лишь то, что бедность населения инфляцию не останавливает, вся надежда на нищету.

На днях многочисленными посадками чиновников из Министерства сельского хозяйства и акиматов порадовало Агентство по противодействию коррупции. Брали тех, кто расхищал государственные субсидии по линии АПК. Согласно информационным сообщениям, Антикор усилил взаимодействие силового блока и профилактики коррупции с внедрением в работу интегрированной аналитики. В общем, берется проблемная сфера, болезненная для общества, бизнеса и экономики в целом, где много жалоб и правонарушений. Все это комплексно анализируется совместно с Генпрокуратурой и другими заинтересованными органами, а потом делаются выводы.

Мы ради интереса зашли на сайт системы «Колдау» (qoldau.kz), через которую распределяется порядка 70% государственных субсидий. Часа пребывания на ней достаточно для понимания что система раскрадная. Потому что сделана максимально запутанно и проблемно. Если фермер из Кегенского района Алматинской области, чей рабочий день начинается с выгона скота на пастбище, попытается в ней разобраться, то в 99% случаев обречен на провал. Антикору для понимания этого потребовалось три года. На основе данного примера можно понять, с каким примерным лагом работают государственные органы, призванные решать проблемы текущего дня.

Фундаментальное правило государственных программ РК заключается в том, чтобы не подводить итоги их реализации. Потому что любой непредвзятый анализ выявит их мнимые успехи и достижения. Вместо этого сразу предлагаются новые программы с максимально вдаль отложенными сроками конечной реализации и без промежуточных индикаторов. Только финансирование прописывается более-менее внятно, чтобы хотя бы процесс шел, раз с результатом такие проблемы.

«Казахстан – 2030» в этом отношении приятное исключение. Ее всегда можно взять и почитать, сравнить с реальностью за окном. Тот факт, что государство ее досрочно «выполнило» и забыло, ценности документа не умаляет. Благодаря ему можно составить представление о том, как правительство (в широком понимании) видело будущее и как оно оперирует с горизонтами планирования. Главная ценность здесь не в балансе достигнутого и проваленного, а в принципах работы, ориентирах и критериях оценки проделанной работы. Они тоже пугают, зато приходит понимание.

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