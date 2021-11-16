«Впервые за все время в должности главы кабмина страны Аскар МАМИН встретился с журналистами». «В Казахстане писателей уже больше, чем читателей, и все чего-то требуют от государства». «Энергетический кризис пришёл всерьёз и надолго»

Сетевой Казахстан 16 ноября 2021г.

TIME . KZ . «Премьерный отчёт» — Впервые за все время в должности главы кабмина страны Аскар МАМИН встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Для общения выбрали понедельник и офис цифрового правительства. Пресс-конференция началась вовремя. Без прелюдий сразу перешли к вопросам. А их у нас, как и у всего населения страны, накопилось очень много. В первую очередь журналистов интересовало, что происходит с экономикой. Ведь каждому из нас кажется, что коронакризис нанес сильный ущерб стране. Но Аскар Узакпаевич стал доказывать, что, несмотря на все сложности, с экономикой у нас все неплохо… — Идет формирование стабилизационных фондов на местах для того, чтобы при необходимости проводить интервенции против роста цен. Проводим форвардные закупы товаров. Работаем над тем, чтобы снизить торговую маржу крупных торговых сетей с 15 до 10 процентов. Вот такие меры уже дают эффект. Наша задача — не допустить роста цен на основные виды товаров и продовольствия.

«Нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев: “У нас базарная психология…”» — Нейрохирург Мынжылкы БЕРДИХОДЖАЕВ, руководитель центра нейрохирургии, магистр здравоохранения, считает, что при нынешнем недофинансировании сферы здравоохранения требовать качества медуслуг — все равно что просить продать дешевле товар высокого качества — Но самое главное — идет отток умов, толковые люди уезжают. И никаких попыток задержать их, создать приемлемые условия для работы не предпринимается. Остаются только энтузиасты, патриоты, трудоголики, которые все еще надеются, что, возможно, через год-два станет лучше. На них держится казахстанское здравоохранение.

QMONITOR . KZ . «В Казахстане писателей уже больше, чем читателей, и все чего-то требуют от государства» — Совсем недавно, 26 октября, в нашем издании была опубликована статья «Культурная деградация. Разумное, доброе, вечное – это уже не про нас?». Заканчивалась она так: «Те, кто вроде бы призван возрождать и расширять культурный слой, то есть представители так называемого «интеллектуального ядра нации», заняты обустройством личной жизни, сражениями за то, чтобы стать лауреатами, попасть в списки выдвигаемых на получение званий и наград, выбить у государства деньги на издание собственных опусов»… Пришла пора наконец-то понять, что «советская лафа» для писателей и поэтов окончательно ушла в прошлое, что государство вовсе не обязано издавать их опусы и платить им гонорары, что они, если хотят донести свое слово до публики, должны сами находить на это деньги.

IA — CENTR . RU . ««Не только послать месседж, но снять реакцию»: статья Лаврова про Казахстан» — Статья Сергея ЛАВРОВА, посвященная 29-летию дипломатических российско-казахстанских отношений, не могла не вызвать реакции со стороны казахстанских аналитиков, блогеров и др. Хотя, впрочем, одна из целей такой информационной дипломатии и заключается в том, чтобы не только послать месседж, но и «снять реакцию» на него – считает Максим КРАМАРЕНКО, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау). На какие реалии внутри Казахстана ложатся тезисы главы российского МИД, и как отреагировали в стране на статью Лаврова – в материале эксперта.

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ, политолог – «Защита Лаврова» — Глава российского МИДа Сергей ЛАВРОВ написал на днях статью «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». Она совсем даже не юбилейная — посвящена 29-летию установления дипотношений между двумя странами. Читать ее было познавательно, там про рост товарооборота и институциональный диалог, про евразийский проект и светлое будущее космической державы, в которую превратится Казахстан при российском содействии, про согласованную внешнюю политику и «чувство локтя», и наконец, про «живой диалог по линии гражданского общества»… Но где же про отдельные недостатки, ведь такой большой текст не может быть весь «за здравие», зачем самом министру его тогда писать? Все правильно, про «упокой» — в самом конце, где речь о «межнациональной гармонии»…

EXCLUSIVE . KZ . Расул ЖУМАЛЫ – «Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис, враждебность» — Итак, в Турции завершил свою работу VIII саммит Совета Тюркского сотрудничества. И пока весь Тюркский мир рукоплескал решениям этой встречи в верхах, остальные страны сделали вид, что не заметили зарождение нового субъекта международных отношений, просчитывая его последствия и формируя свои подходы.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Как вы рейтинг назовете, так его и подберут» — Огромную роль в формировании такого феномена как постправда, играют рейтинги. Они позволяют формировать когнитивные искажения через создание шаблонов, нарушающих восприятие, давать пищу для нужных выводов. Этим пользуются все публичные политики и общественные деятели – как близкие к власти, так и находящиеся в оппозиции. Тут главное – правильные исследования подтянуть и под нужным углом преподнести.

FORBES . KZ . ««Казахская экономическая болезнь»: симптомы и лечение» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ продолжает приглашать известных спикеров на YouTube-канал Baitassov Live. В этот раз гостем программы стал директор Института экономической политики, член НСОД при президенте РК Каирбек АРЫСТАНБЕКОВ. Доктор экономических наук рассказал, что нужно сделать для того, чтобы ВВП республики рос более быстрыми темпами, какие системные ошибки и недоработки госпрограмм мешают экономическому росту, как коррупция влияет на благосостояние граждан и какую угрозу она несет национальной безопасности.

TENGRINEWS . KZ . «Где наш уголь? Почему возник дефицит угля в Казахстане, рассказали эксперты» — Эксперт рынка энергоносителей Сергей СМИРНОВ отмечает, что внезапно возникшую в Казахстане нехватку угля можно сравнить с дефицитом дизельного топлива, о котором говорили все водители в октябре. По мнению Смирнова, в обоих случаях топливо исчезло по искусственно созданным причинам, для того чтобы поднять на него цену.

INFORMBURO . KZ . Алмас ЧУКИН, экономист – «Энергетический кризис пришёл всерьёз и надолго» — Энергетический кризис пришёл «неожиданно», и это только начало. На самом деле мы его долго готовили, и вот он тут – всерьёз и очень надолго. То же самое происходит в других сферах. Главная причина всему одна – командно-ручное управление ценами и, следовательно, движением инвестиционного капитала. Отсутствие бензина, дизтоплива, электричества объясняется в первую очередь искусственно низкими ценами на эти продукты. Цена, не покрывающая полную стоимость товара (себестоимость + прибыль) – это не благо, а ложный сигнал рынку.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Техосмотры через WhatsApp: кто крышует транспортную ОПГ?» — Транспортный контроль в Казахстане как королевство кривых зеркал. Вместо того, чтобы бороться с теми, кто выдает автомобилистам фиктивные техосмотры, высокопоставленные сотрудники Комитета транспорта сами возглавили эту «работу». За 4 года чиновники сорвали куш на полмиллиарда тенге. И это только по официальным данным. Но антикоррупционеры недавно прикрыли лавочку. Как так получилось, что непосредственные подчиненные главы комитета Самата ГИЛИМОВА столь длительное время вели незаконную деятельность прямо у него под носом?

LITER . KZ . «Без воды, тепла и канализации: как живут люди в самом центре Нур-Султана» — Последние годы в Нур-Султане ударными темпами строится жилье. Несмотря на стремительный рост цен на недвижимость, желающих купить квартиру меньше не становится. Строительные компании осваивают каждый более-менее свободный участок земли. За торговым центром «Хан Шатыр» уже давно должны быть построены жилищные комплексы и социальные объекты. Но вместо этого здесь уже второй десяток лет стоят старые полузаброшенные дачи массива «Комсомольский», стыдливо скрытые за большим забором. Несмотря на общее запустение, здесь живут люди. В самом сердце столицы, между элитными новостройками и современными ТРЦ, они ютятся в покосившихся домиках без отопления и центральной канализации.

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