«Назарбаев неожиданно «подарил» Токаеву парламент». «Токаев будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Концентрация полномочий в его руках, политическая активность и инициативы говорят об этом вполне очевидно». «Зачем в Казахстане ратифицируют желания»

Сетевой Казахстан 24 ноября 2021г.

TIME . KZ . «Объединять, а не разъединять» — Первый президент Казахстана, лидер Nur Otan Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял решение передать бразды правления партией главе государства Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Как пояснил Елбасы на расширенном заседании политсовета ведущей политической силы страны, прошедшем во вторник, Nur Otan должен возглавлять президент страны — Глобальная нестабильность продлится не год и не два. Поэтому слоган партии “Преодолев испытания, победим вместе!”, выдвинутый на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность. Хочу еще раз подчеркнуть: нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоев населения. Объединять, а не разъединять людей — вот задача партии! — сказал Назарбаев.

«Форма диалога» — Несмотря на популярность среди населения, онлайн-петиции в нашей стране до сих пор не имеют юридической силы. Но в ближайшее время ситуация изменится. В настоящее время на рассмотрении мажилиса находится проект закона “Об общественном контроле”, с принятием которого потребуется внесение поправок в ряд законодательных актов. В частности, предусматривает введение в Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) понятия “петиция”, которому будет посвящена целая глава.

NOVGAZ . COM . «Назарбаев неожиданно «подарил» Токаеву парламент» — Назарбаев «подарил» Токаеву парламент – так коротко можно обозначить суть этого события. То есть, елбасы поделился с приемником одним из основных властных ресурсов, при помощи которого он фактически в любой момент мог корректировать, а то и дезавуировать любые решения президента. Назарбаев то и дело, «по партийной линии» вызывал к себе «на ковер» областных акимов, вице-премьеров, да и самого премьер-министра, слушал их доклады о проделанной работе, давал поручения… Словом, дублировал работу президента, демонстрируя, кто в доме хозяин.

IA — CENTR . RU . «Чей «Нур Отан»: что означает уход Назарбаева с поста главы правящей партии» — До следующего съезда правящей в Казахстане партии «Нур Отан» Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ остается на своем посту, так как избирает и освобождает от должности председателя – сам съезд. Однако учитывая, кем и как было сделано сегодняшнее заявление, вступление президента ТОКАЕВА в новую должность – дело времени.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Формулы Назарбаева» — Кадровые решения 2021 года говорят о том, что Елбасы (и Казахстан) убедился в том, что страна в надежных руках. Представляется, что эти решения говорят и о том, о чем власть предпочитает пока молчать на фоне досужих сплетен. А именно о том, что ТОКАЕВ будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Концентрация полномочий в его руках, политическая активность и инициативы говорят об этом вполне очевидно.

QMONITOR . KZ . «Что получит Казахстан от создания Организации тюркских государств?» — Переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств буквально взорвало казахстанский сегмент социальных сетей. Многие наши сограждане с энтузиазмом принялись праздновать победу, рассуждая о возвращении в «родную гавань» и убеждая более прагматичных соплеменников в том, что теперь-то нам сам черт не страшен, не то что какие-то там пытающиеся «поработить» всех и вся Россия и Китай. Мол, отныне «мы сами с усами». Но не пиррова ли эта победа, и насколько вообще обоснованы такие ожидания? Попытаемся разобраться.

««Патриоты» и «моралисты». Чем озабочены экс-журналисты в парламенте?» — В казахстанском парламенте заседает немало бывших журналистов. А в этой профессии заняты преимущественно люди с универсальными и в то же время поверхностными знаниями: они обо всем имеют и представление, и суждение, но мало в чем глубоко разбираются. Наши коллеги, ставшие сенаторами и мажилисменами, в этом смысле не являются исключением. Но им же надо же как-то заявлять о себе, доказывать, что они недаром едят тяжелый депутатский хлеб. И здесь палочкой-выручалочкой становятся беспроигрышные темы, касающиеся нравственности, патриотизма, национальных ценностей и прочих малоконкретных, но высоких материй, в которых к тому же знатоками считают себя буквально все.

RATEL . KZ . Алмас ЧУКИН – «Зачем в Казахстане ратифицируют желания» — «Интересную» декларацию с Эмиратами, в которой большая часть энергетики должна теперь быть так или иначе СП с ОАЭ – вносят на ратификацию в парламент. В ней записаны всякие там «прямые продажи» стратегических активов и «13% доходность для инвестора» – это тема для отдельных дискуссий. Об этом можно поговорить. Но что означает ратификация «декларации»? Правительство превращает «намерения» в межгосударственное соглашение, которое имеет приоритет над национальным законодательством. Я не юрист, но может мне кто-то объяснит, как можно «желания» узаконить. Ратифицируются межгосударственные соглашения, присоединения к международным законам и прочие серьёзные вещи. Как можно ратифицировать «декларацию о намерениях»?

365 INFO . KZ . «У многодетных семей проблемы с образованием и постоянной работой» — Уровень образованности среди многодетных семей остается низким по сравнению с остальными. То же самое можно сказать и о постоянной работе, хотя здесь разрыв намного меньше. Однако если в такой семье нет отца, у матери постоянная работа есть только в половине случаев. Остальные перебиваются случайными заработками и пособиями. С многодетными отцами-одиночками ситуация еще хуже, однако таких семей намного меньше. Об этом группа авторов пишет в работе «Многодетные семьи Казахстана. Экономическое положение, возможности и их включение в повестку дня правительства».

CARAVAN . KZ . «Дикий Арман – Робин Гуд и д’Артаньян?» — Что же мы видим? Перед нами человек с активной гражданской позицией, обладающий даром убеждения и красноречием. Так, может, пришла пора выдвинуть его кандидатуру на какой-нибудь государственный пост? Если человек хочет принести пользу родине и работать на благо граждан, то почему бы и нет? Вдумайтесь, криминальный авторитет… активно борется с преступностью и защищает права казахстанцев?! Выходит, Дикий Арман у нас – д,Артаньян, а те кому положено бороться с преступностью, не совсем? В том, что он – авторитет для многих, ничего плохого нет. Плохо то, что авторитет он криминальный… Но вот если бы Дикий Арман порвал со своим криминальным прошлым, то все его таланты, вероятно, пригодились бы на госслужбе?

AZATTYQ . ORG . ««Как мне выдержать это?» Близкие погибших матери и троих детей пытаются справиться с трагедией» — Трагическая смерть 28-летней Бахтыгуль КАДЫРБАЕВОЙ, по всей видимости выбросившейся из окна девятого этажа с тремя малолетними детьми в Алматы, шокировала и всколыхнула общество. Их близкие пытаются справиться с горем, обрушившимся на семью.

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