Война Миров. Телемост Байдена и Си Цзиньпина

США и КНР сбавили уровень взаимной конфликтности

Видеосаммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Вашингтон и Пекин к лобовому столкновению не готовы. Вообще-то заводилой обострения был 45-ый хозяин Белого дома Дональд Трамп, но в заданном им разгоне и коридоре пришлось держаться и сменщику от демократической партии. Теперь американский лидер несколько сдал назад: «Хоть мы и конкуренты, но мы не должны стать врагами». Между тем, в фундаментальных вещах ничего не поменялось и стратегическое противостояние будет продолжено.

В американском истеблишменте есть консенсус, что с Поднебесной нужно решать вопрос кардинально. Однако по поводу инструментария и текущей тактике разночтений предостаточно. Президент Трамп бросился на страну, которая с 2017 года является первой экономикой планеты по паритету покупательской способности, с открытым забралом.

Китайцы сначала пытались уклоняться от боя, а потом встали в позу и принялись отвечать на всех фронтах. Тут и выяснилось, что Вашингтону крайне трудно открывать рот на тот кусок, который он собрался откусить. Контрсанкции от Пекина оказались гораздо болезненнее, чем они представлялись в начале. Как поется в одной песне, «известны исходы парадов, а чем же закончится бой?».

Умный не связывается с сильным, а потому американцы стали искать варианты для того, чтобы поставить конфликт с КНР на паузу. Проблему создавало нежелание китайского руководства проводить прямую встречу. Однако и Поднебесная в своих нынешних параметрах к прямой схватке с Дядей Сэмом тоже не готова. Взаимное желание перенести горячую фаза выяснения отношений на более поздний срок, к которому каждая из сторон надеется занять более выгодную позицию, в конце концов вылилось в телемост на высшем уровне.

Многие обозреватели отмечают дружелюбный настрой лидеров двух главных держав планеты. Между тем, стараясь улыбаться, «предъявы» друг другу Вашингтон и Пекин кидали вполне «лошадиные» (то есть большие). Обсуждали Синьцзян, Тибет, Гонконг, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, где обосновались антикитайские союзы AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и Quad (Япония, Индия, США, Австралия). В общем, крайне трудно проявлять дружелюбие, когда интересы участников переговоров предельно противоположные.

А еще есть Африка, до которой руки американо-китайского соперничества давно дотянулись. Аналогичные противоречия в Латинской Америке, куда Пекин пришел с такими огромными деньгами, что перед ним с радостью открывают многочисленные двери. Поднебесная слишком большая, чтобы ограничиться ролью «энергетической державы», например. Да и столько энергоресурсов у крупнейшего в мире импортера нефти элементарно нет. Кстати, на этой почве г-да Байден и Си коснулись проблемы Ирана, на который у каждого из лидеров собственные планы.

Ключевой точкой, которая возгоняла конфликт между Штатами и Китаем накануне видеосаммита, стал Тайвань. Из Белого дома заявляли, что никакой силовой интеграции Пекином этого острова не допустят, на что американцам категорически рекомендовали не лезть во внутренние дела КНР.

Тайвань очень богатый остров, но геополитическое значение у него еще важнее. При взгляде на глобус видно, что Тайвань наряду с подконтрольными США Японией, Южной Кореей и Филиппинами создает цепь, блокирующую Китаю выход на морской простор. Возвращение данной территории под суверенитет Пекина кардинально поменяет геополитические и военно-политические расклады во всей Восточной и Юго-Восточной Азии.

Каждый день Народно-освободительная армия Китая (НОАК) повышает свой потенциал в способности взять Тайвань силовым путем. Еще недавно военные эксперты считали, что НОАК для захвата всего острова под контроль потребуется месяц. Потом сроки сдвинулись в три недели. Сейчас они все ближе к отметке в две недели. Когда дело дойдет до трех суток, то вопрос интеграции Тайваня в большую семью Китая можно считать решенным. Потому что американский флот с базы на Окинаве просто не сможет эффективно вмешаться.

Когда США и КНР налаживали диалог против СССР, то Вашингтон согласился с тем, что придерживается принципа единого Китая, согласно которому Тайвань «метафизически» под контролем Пекина. В ходе телемоста президент Байден подтвердил, что остров часть единой Поднебесной, но захватывать его военным путем не стоит. В общем, принцип стратегической неопределенности в действии. В итоге получилось так, что коммюнике по результатам переговоров от китайской и американской стороны очень сильно отличаются.

Руководители двух главных экономик планеты не могли обойти стороной проблему торговых войн. Джо Байден ссылался на то, что должен защищать американских рабочих и промышленность от «несправедливых» китайских торговых практик, на что Си Цзиньпин заметил про чрезмерное манипулирование темой «национальной безопасности». Если разобраться, то полноценное противостояние Штатов и Китая началось именно тогда, когда Пекин всерьез занялся развитием высоких технологий. Космос, IT, искусственный интеллект, роботы, большие данные, авиастроение, микроэлектроника – Поднебесная пошла в такие сферы, которые коллективный Запад считает сугубо своими, из-за чего крайне болезненно реагирует на мощного конкурента.

Фаза разрядки в угрозе лобового столкновения США и КНР подразумевает нарастание периферийных конфликтов. Потому что общий потенциал напряженности объективно продолжит нарастать и его нужно куда-то сбрасывать через прокси-каналы. В России часть экспертного сообщества уже заволновалась. В 2020 году товарооборот РФ и США составил около $24 млрд. По сравнению со $107 млрд на китайском направлении это мало. Что касается объема торговли между Вашингтоном и Пекином за 2020-ый, то он составил более $586 млрд.

Если взять взаимную экономическую зависимость США и Китая, то она более чем серьезная, а между Вашингтоном и Москвой объемы ни о чем. Следовательно, Белому дому можно смелее двигать напряженность на российском направлении, так как это серьезными экономическими издержками ему не грозит. Не будь у Кремля ядерного оружия, Россия была бы идеальным спарринг-партнером для американцев.

В окружении президента Байдена есть силы, которые предлагают сначала решить вопрос с Москвой, а потом уже переходить на Китай. Часть российской правящей элиты хотела бы помириться с США на приемлемых для нее условиях. Чтобы они не докучали Владимиру Путину, в СМИ прошло выступление адмирала Вячеслава Попова – командующий Северным флотом в 1999 – 2001 гг. – о том, что подводную лодку «Курск» в 2001 году потопила американская субмарина. Данный знак можно рассматривать в качестве сигнала на продолжение противостояния с США. Многие российские элитарии опасаются, что Вашингтон опять задушит Кремль в объятьях, как это было с СССР в 1991 году, а потому курс на увеличение дистанции предложено продолжать.

Ну а Белый дом тем временем в хлопотах по созыву саммита демократий (пройдет 9-10 декабря). Китай и Россию туда не пригласили (Казахстан тоже). А то люди запутаются, против кого дружить надо. Так что в противостоянии США и КНР ничего не закончилось. Многие вещи только начинаются.

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