По количеству жилых помещений на тысячу жителей Казахстан ненамного опередил ЮАР и более чем в полтора раза уступил странам Европы

Жилые помещения на 1000 жителей. Казахстан и мир. 2020

По данным ОЭСР, в ЕС на тысячу жителей приходится в среднем 491 жилое помещение. По странам ОЭСР показатель ниже: 462 жилых помещения на тысячу человек.

Лучшие показатели — у Греции (595 помещений на тысячу жителей), Франции (590 помещений) и Португалии (579 помещений). Худшие показатели среди стран, вошедших в отчёт ОЭСР, у ЮАР: всего 283 помещения на тысячу человек.

В Казахстане, исходя из данных БНС АСПиР РК по количеству жилых помещений и по среднегодовой численности населения, на тысячу жителей приходится всего 287 помещений. Этот показатель лишь немногим лучше, чем в Южно-Африканской Республике.

Проблема острой потребности в жилье в РК решается ускоренным развитием жилищного строительства: так, за десять месяцев в стране уже ввели в эксплуатацию 11,6 млн кв. м жилья — на 7,9% больше, чем годом ранее. На тысячу человек объём ввода жилья составил 611,3 кв. м — плюс 6,5% за год.

В то же время крайне высокий спрос на жильё делает рынок опасным для мошенников и неблагонадёжных застройщиков, о которых мы уже писали. Государство пытается регулировать вопрос. Так, к примеру, единый оператор — Казахстанская жилищная компания — начнёт присваивать QR-коды объектам, получившим гарантию на завершение строительства. Застройщики, заключившие договор о предоставлении гарантии КЖК, будут получать сертификаты с уникальным QR-кодом, отсканировав который покупатели смогут проверить подлинность сертификата на сайте КЖК.

Акиматы и прочие госорганы, в свою очередь, публикуют информацию о застройщиках. На примере Нур-Султана: здесь можно посмотреть актуальный список неблагонадёжных застройщиков, а здесь — список компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков.

Проблема преступных застройщиков — настоящий бич столицы. Так, к примеру, только к концу лета текущего года наконец достроили ЖК «Шыгыс 3Б». Напомним: в многострадальном ЖК более 120 семей ожидали свои квартиры на протяжении шести лет. Недобросовестный застройщик до передачи ЖК на достраивание возвёл лишь каркас первого дома объекта, и всего на 50%. И речь идёт только об одном блоке. По другим блокам многоквартирного жилого комплекса группы «Шыгыс» работы ещё ведутся. Всего в текущем году квартиры, ожидаемые на протяжении долгих лет, надеются получить более 7 тыс. дольщиков.

С аналогичной просьбой помнить, что при покупке квартир в многоквартирных жилых комплексах все сделки, совершённые в обход действующего законодательства — договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, — считаются недействительными, обратился к казахстанцам акимат ещё одного крупнейшего мегаполиса — Шымкента.

Акимат также опубликовал список «белых» застройщиков и напомнил, что информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкента».

В Шымкенте так же, как и по всему Казахстану, об обманутых дольщиках знают не понаслышке: в своё время покупатели долгостроя «Кок Жайлау-1» от застройщика Feb Group даже перекрывали центральные улицы, пытаясь решить проблему и привлечь внимание властей.

Надёжность застройщиков и сегодня остаётся вопросом первостепенной важности, ведь жилстрой будет развиваться далее. Напомним: пока обеспеченность жильём на одного проживающего в РК составляет всего 22,6 кв. м. При этом в соответствии с социальными стандартами ООН показатель обеспеченности должен составлять 30 кв. м на одного жителя. Такого уровня достигли в Германии (39 кв. м.), США (69,7 кв. м.), Великобритании (70 кв. м) и т. д.

Во всех этих странах количество жилых помещений на тысячу человек также значительно превышает показатели РК, а значит, «большая стройка» в стране продолжится, и под её эгидой мошеннические компании будут продолжать пытаться незаконно завладеть средствами дольщиков.

Поэтому казахстанцам нужно относиться к приобретению жилья крайне ответственно и настороженно и всегда проверять надёжность застройщиков всеми доступными методами.

Информация предоставлена Ranking.kz.

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