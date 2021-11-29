Две медали нашей конькобежки на юниорском этапе КМ, теннисная команда Казахстана – в 1/4 финала Кубка Дэвиса, победа сборной по баскетболу и начало мирового сезона в биатлоне

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: теперь – четвертьфинал

18 сильнейших мужских команд мира вступили в борьбу за Кубок Дэвиса. На первом этапе они были распределены по шести группам. Победители каждой из них и две лучшие из числа занявших вторые места (в общей сложности восемь) получали пропуск в «плэй-офф»,

Казахстанские теннисисты попали в одну компанию со шведами и канадцами. Вначале они имели возможность наблюдать за противостоянием соперников: скандинавы выиграли у ослабленной отсутствием лидеров канадской команды и оба одиночных, и парный поединки – 3:0. А в субботу там же, в Мадриде, на корт вышли сборные Казахстана и Швеции. Поначалу матч складывался не в нашу пользу. Михаил Кукушкин проиграл Элиасу Имеру – 3:6, 6:7. Затем Александр Бублик уступил Микаэлю Имеру, младшему из двух братьев, в первом сете, но после этого сумел навязать свою игру и одержать победу – 3:6, 6:4, 6:0. Наконец, в парном поединке Андрей Голубев и Александр Недовесов уверенно взяли верх над Андре Горанссоном и Робертом Линдстедтом – 6:3, 6:3. Общий счет – 2:1.

На снимке: Александр Бублик. (Фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

А вчера наши теннисисты играли с канадцами. Кукушкин в напряженном поединке одолел Брайдена Шнура – 6:3, 6:7, 7:5, после чего Бублик в двух сетах победил Вацека Поспишила – 6:2, 7:6. Парная встреча уже не имела никакого турнирного значения, но Голубев и Недовесов не стали расслабляться и выиграли у Шнура с Петером Полански – 6:4, 6:7, 6:1.

Заняв первое место в своей группе, команда Казахстана вышла в 1/4 финала, где встретится, скорее всего, либо с испанской, либо с сербской.

Скоростной бег на коньках: новая «звезда»?

На первом этапе Кубка мира среди юниоров, который прошел в Инцеле (Германия), отлично проявила себя наша Алина Дауранова. В первый день она стала серебряным призером в беге на 1000 метров. Быстрее нее дистанцию пробежала только голландка Пьен Смит. А вчера, во второй день соревнований, казахстанская спортсменка завоевала «бронзу» на 1500-метровке. И снова ее опередили лишь представительницы Нидерландов – Эвелин Виджин и Джэйд Грюнвуд. Отметим также 4-е место Алины на самой короткой дистанции 500 метров.

На снимке: Алина Дауранова. (Фото gettyimages)

Последней нашей конькобежкой, столь ярко проявлявшей себя на юниорских международных соревнованиях, была Екатерина Айдова, и было это в конце «нулевых» годов.

Футбол: Кубок Казахстана – у «Кайрата»

Алматинский «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана, выиграв во вчерашнем финальном поединке у карагандинского «Шахтера». Игра получилась зрелищной, результативной и с непредсказуемым исходом.

В первом тайме Вагнер Лав, контракт которого с «Кайратом» заканчивается, дважды поразил ворота «горняков». Но после перерыва Михаил Габышев и Мартин Тошев сравняли счет. Были назначены дополнительные тридцать минут, в течение которых соперники обменялись голами: Айдос Таттыбаев ударом с 11-метровой отметки вывел «Шахтер» вперед, а Артур Шушеначев восстановил равновесие. Серия послематчевых пенальти, в которой должен был определиться победитель, затянулась до десяти ударов в исполнении каждой из команд. В итоге удачливее оказались футболисты «Кайрата» – 9:8.

А тремя днями раньше они провели пятый, предпоследний, матч группового раунда Лиги конференций УЕФА, уступив на своем поле швейцарскому «Базелю» – 2:3. Причем еще за двадцать минут до финального свистка они вели в счете благодаря голам Вагнера Лава и Камо Оганесяна, на потом пропусти два мяча. Турнирное положение в группе «Н»: «Базель» и «Карабах» – по 11 очков, «Омония» – 3, «Кайрат» – 1. Через полторы недели, 9 декабря, состоятся заключительные матчи: «Базель» – «Карабах», «Омония» – «Кайрат».

Баскетбол: начали с победы

Национальная сборная Казахстана провела первый свой матч в рамках розыгрыша Кубка Азии, который одновременно является заключительным этапом отбора на Кубок (чемпионат) мира 2023 года. В Нур-Султане она выиграла у команды Сирии – 84:74, тем самым сделав важный шаг к выходу в следующий раунд.

Гости усилили свой состав натурализованным американцем Амиром Хинтоном, который создал немало проблем нашим баскетболистам. И стартовая четверть завершилась в пользу сирийцев, которые создали себе преимущество в семь очков. После второй десятиминутки эта разница сократилась до пяти, и лишь в третьей казахстанцы начали склонять чашу весов в свою пользу, а в четвертой «добили» соперника.

На снимке: казахстанские баскетболисты пытаются сдержать Амира Хинтона. (Фото с сайта FIBA)

Отлично проявил себя капитан команды Рустам Мурзагалиев, который набрал за матч 20 очков и сделал 8 результативных передач. Максим Марчук принес 14 очков, Николай Бажин – 13 (плюс 11 подборов), Антон Быков – 11, Александр Жигулин и Олег Балашов – по 10. В составе же сирийцев «зажигал» Хинтон – 33 очка, 20 подборов и четыре перехвата.

В другом матче этой группы команда Ирана, едва ли не сильнейшая в Азии, выиграла дома у сборной Бахрейна – 82:66. Сегодня, 29 ноября, хозяева и гости поменяются метами: в Дамаске встретятся сирийцы и казахстанцы, а в Манаме – баскетболисты Бахрейна и Ирана. Напомним, что три лучшие сборные из этого квартета выйдут во второй раунд.

Шорт-трек: неудачное завершение отборочной кампании

Четвертый этап Кубка мира – последний, идущий в зачет олимпийского рейтинга, – принимал голландский город Додрехт. Для сборной Казахстана он, к сожалению, сложился неудачно.

На дистанции 500 метров до четвертьфинальных забегов добрались Денис Никиша, Абзал Ажгалиев и Адил Галиахметов. На этой стадии первый получил «пенальти» за нарушение правил, а второй стал в своем забеге третьим (нужно было финишировать, как минимум, вторым). Оба выбыли из борьбы, расположившись в итоге соответственно на 20-й и 11-й позициях. Что касается Ажгалиева, то он с трудом, но все-таки пробился в полуфинал, где, впрочем, выступил слабо и занял итоговое 9-е место. В общем зачете Кубка мира после четырех этапов Никиша благодаря двум «бронзовым» успехам на предыдущих стартах идет 6-м, Ажгалиев – 12-м, а Галиахметов – 15-м.

Еще более скромные результаты показали наши шорт-трекеры на дистанциях 1000 и 1500 метров. Впрочем, на второй из них в общем зачете Галиахметов занимает 10-ю строчку. Львиную долю очков он набрал на первом этапе КМ в Пекине, где неожиданно для всех и не без изрядной доли везения стал серебряным призером. Попадание в топ-10 открывает хорошие перспективы с точки зрения завоевания олимпийской лицензии.

Шанс отобраться на зимние Игры был и в мужской эстафете. После трех этапов казахстанская команда шла 11-й, но в Додрехте наконец-то (впервые в нынешнем сезоне) смогла пробиться в число полуфиналистов. На этой стадии прекратили борьбу бельгийцы, а ранее потерпели неудачу французы – они занимали 10-ю и 9-ю позиции в общем зачете. Таким образом, в борьбе за 8-е место (а именно 8 команд получат право участвовать в олимпийской эстафете и максимально возможное количество индивидуальных квот – пять) оставалось опередить японцев. Последние, как и казахстанцы, по результатам полуфиналов попали в финал «В». И именно на ком-то из японцев «сфолил» во время забега один из наших спортсменов. И хотя казахстанская команда финишировала второй, ее дисквалифицировали. В итоге она осталась вне Олимпиады. А в индивидуальных дисциплинах путевки на Игры, скорее всего, получат трое вышеназванных шорт-трекеров.

Что касается наших девушек, то они на всех четырех этапах выступили неудачно. Лучший результат в общем зачете – 28-е место Анны Тихоновой на дистанции 1000 метров.

Биатлон: радоваться пока нечему

В едва ли не самом популярном виде зимнего спорта начался новый сезон. Этапы Кубка мира, которые пройдут в течение ближайших полутора месяцев, для казахстанских «стреляющих лыжников» важны, прежде всего, с точки зрения борьбы за олимпийские лицензии. Если наша мужская команда вряд ли получит больше двух индивидуальных квот, то женская может рассчитывать на четыре. Но для этого ей надо удержаться на 20-й позиции, которую она занимает в промежуточном рейтинге. А главная угроза исходит от китаянок: прошлый сезон они пропустили, но в нынешнем постараются наверстать упущенное.

Открывала первый этап Кубка мира индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами. Наши девушки ничего особенного не показали: лучшая из них, Галина Вишневская, заняла 52-е место, Дарья Климина – 76-е, Анастасия Кондратьева – 87-е. Тогда как три китаянки (а именно по трем участницам идет зачет) стали соответственно 16-й, 21-й 42-й. Во вчерашней спринтерской гонке казахстанские биатлонистки выступили еще хуже, не сумев подняться выше 64-й позиции (Вишневская).

Что касается наших парней, то лучшие результаты среди них показали Владислав Киреев в индивидуальной гонке и Данил Белецкий в спринте – они заняли в этих дисциплинах соответственно 62-е и 87-е места. Мягко говоря, малоутешительные итоги.

Хоккей: всё еще вне зоны «плэй-офф»

Три домашних матча провел на минувшей неделе «Барыс»: в двух одержал победы, в одном потерпел поражение. В турнирной таблице Восточной конференции он поднялся одной строчкой выше, на 9-ю, и от занимающего 8-е место (которое дает пропуск в «плэй-офф») «Автомобилиста» из Екатеринбурга отстает на три очка. Интересно, что обе победы казахстанского клуба пришлись на поединки с командами, тоже располагающимися в «пограничной» зоне, но в Западной конференции.

Во вторник в Нур-Султане гостило «Динамо» из столицы Беларуси. Матч прошел с небольшим игровым преимуществом хозяев льда, но основное время завершилось вничью, причем оба своих гола хоккеисты «Барыса» забили в численном большинстве: Линден Вей открыл счет, а после того, как гости ответили двумя шайбами, Никита Михайлис восстановил равновесие. Овертайм не выявил победителя, и пришлось назначать буллиты, которые точнее исполнили игроки нашей команды – 3:2.

В поединке с нижегородским «Торпедо» они уже к 25-й минуте трижды поразили ворота соперника – это сделали Коди Куник, Якоб Лилья и Линден Вей. Гости смогли отыграть две шайбы, но последнее слово осталось за хозяевами: Якоб Лилья установил окончательный счет – 4:2. Правда, нужно отметить, что в заключительном периоде «Барысу» пришлось очень постараться, чтобы отразить натиск соперника.

А в субботу визит в столицу Казахстана нанес еще один клуб с «Запада» – «Витязь» из Московской области. Хоккеисты «Барыса» за матч совершили вдвое больше бросков по воротам, чем гости, но, тем не менее, проиграли – 1:3. Единственный ответный гол забил Томаш Юрчо.

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