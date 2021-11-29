По версии чиновников, вакцинация в Казахстане – добровольная

Суд придерживается аналогичной точки зрения

Граждане Казахстана вновь пытались доказать в суде, что отстранение от работы непривитых вакциной против коронавируса незаконно. Следовательно, постановление главного санитарного врача Ерлана Киясова №38 от 2 сентября 2021 года нужно отменить. Еще истцы требовали приравнять вакцинируемых к участникам медицинского эксперимента (страховка, гарантии безопасности), поскольку все используемые в республике вакцины имеют только временную регистрацию (она выдается до завершения клинических исследований). Судья Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султан Алия Иманбаева по первому вопросу отказала, а второй оставила без рассмотрения.

Постановление Ерлана Киясова №38 истцы атакуют не первый раз. Заперт на профессию и посещение государственных органов, который введен для невакцинированных, слишком значимая часть жизни, чтобы с ним смириться.

Профессор НИИ проблем биологической безопасности Берик Хайруллин, руководитель разработки и клинических испытаний вакцины против коронавируса QazVac, в ходе судебного заседания отвечал на вопросы стороны истцов. В частности, вопросы профессору задавала химик-генетик Елена Кириченко (работает в России, истцы ее пригласили в качестве эксперта).

Сразу признаемся, что многие вещи из вопросов-ответов медиков без специального образования понять крайне сложно (если вообще возможно). «Вакцина – это самая мягкая встреча с вирусом», – заявил г-н Хайруллин. Г-жа Кириченко настаивала, что «если большинство может перенести заболевание бессимптомно, то трудно назвать болезнь чрезвычайно опасной». Эксперт пыталась выяснить, каким образом QazVac одновременно повышает гуморальный и клеточный иммунитет, если они антагонисты.

В любом случае Берик Хайруллин говорит, что привился QazVac. «Вакцинироваться или не вакцинироваться – в каждом случае нужно решать индивидуально. Но для этого никаких ресурсов ни у одной страны не хватит. Поэтому позиция Минздрава правильная – всех вакцинировать», – было и такое противоречивое высказывание профессора. «При любом уровне антител вакцина работает хорошо. Хоть 10, хоть 15 раз в год можно вакцинироваться», – еще один его тезис.

Спорили вокруг того, почему в России при высоком уровне антител человеку дают QR-код (разновидность аусвайса) и переболевших вакцинируют через 6 месяцев, а в Казахстане через 3. «Исследовать уровень антител не обязательно – это мое мнение», – отметил г-н Хайруллин.

Адвокат Елена Игнатенко пыталась выяснить, почему участники клинических исследований по QazVac (44 на первой стадии и 200 на второй) были застрахованы на случай нежелательных последствий и получили статус участников медицинского эксперимента. А те люди, которых прививают точно таким же препаратом согласно постановлению №38, никаких прав и гарантий участников медицинского эксперимента не получают. «Каждый, кто идет на вакцинацию – подписывает добровольное согласие», – объяснил механизм добровольности Берик Хайруллин.

Сторона ответчиков в лице Минздрава и представителей главного санитарного врача стоит на том, что невакцинированный человек – это очаг инфекции, а потому поступать с ним надо строго.

Профессор Хайруллин особо акцентировал тот момент, что статья про QazVac опубликована в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet. Но ведь в этом самом журнале размещена статья от 29 октября, где говорится, что репрессии в отношении невакцинированных бессмысленны и контрпродуктивны с медицинской точки зрения.

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