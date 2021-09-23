Суд защитил Ерлана Киясова от противников принудительной вакцинации

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Постановление главного санврача №38 от 2 сентября 2021 года признано законным

Онлайн-судебный процесс завершился в Нур-Султане. Истцы требовали признать незаконными ряд пунктов в постановлениях главного санитарного врача Ерлана Киясова №67 от 25 декабря 2020 года и №38 от 2 сентября 2021. Прежде всего граждан возмущало принуждение к вакцинации. Судья специализированного межрайонного административного суда Берик Сатпаев постановил, что медицинский чиновник действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд получился необычным не только из-за того, что в одно административное дело объединили массу исков со всей страны. В силу специфики рассматриваемых вопросов часто было невозможно провести границу, где находится область юриспруденции, а где медицины.

Когда в суде опрашивались эксперты, то очень интересными были вопросы в адрес Айман Садвакас, специалиста по клинической лабораторной диагностике, 27 лет стажа в здравоохранении. В частности, участники процесса узнали, что «тест для дискового штамма не может определить дельта-штамм», а «обязательное включение ПЦР-теста в диагностику не имеет медицинского смысла». Если у системы чувствительность 80%, то 80 тестов из 100 будут правильными и 20 неправильными.

Период восстановления организма после болезни коронавируса (реконвалесценция) может длиться от двух недель до шести месяцев, потому что иммунная система у всех разная. Следовательно, вакцинироваться через 3 месяца после болезни, как указано в постановлении главного санврача – неправильно.

Переболевшему с высоким титром антител нельзя вводить вакцину, поскольку могут развиться аутоиммунные заболевания. По мнению г-жи Садвакас, искусственный иммунитет не может заменить естественный иммунитет.

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Федеральное агентство США по лекарствам не одобрило ни одну из применяющихся вакцин.

Айман Садвакас акцентировала внимание суда на том, что многие меры, прописанные в постановлении главного санитарного врача от 2 сентября, «противоречат научным догмам». «Ситуация с Израилем, где вакцинировали тотально всех, показывает, что вакцинация не работает», – подчеркнула она.

От вакцинированного человека заразиться легче, чем от переболевшего, зато риск гораздо меньше, чем от больного.

Позиция ответчиков определяет коллективный иммунитет количеством вакцинированных. Поэтому у специалиста интересовались, правильно ли это. Г-жа Садвакас ответила: «Для исследования коллективного иммунитета нужно изучать уровень антител, а у нас его не исследуют». «Если человек переболел бессимптомно, а его отправляют на вакцинацию без анализа на антитела – это угроза для здоровья», – еще одно ее утверждение.

У судьи был такой вопрос: «Если вакцинация вынужденная мера – она целесообразна?». Айман Садвакас ответила: «По рекомендации ВОЗ это на усмотрение правительства с учетом эпидситуации».

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Адвокат Айгуль Айжарикова подчеркнула, что сейчас «люди с противопоказаниями идут вакцинироваться, чтобы не потерять работу, при этом подвергают себя риску инвалидизации и смерти».

«Мы – простые люди – каждый день сталкиваемся с проблемами, которые нам создал главный санитарный врач, – заявила Любовь Колодий, истец. – Мне не дают медотвод, хотя я гипертоник, у меня сердечная недостаточность и проблемы с почками. Вызывает сомнение, что это делается из заботы о здоровье народа».

«Мы не пртив вакцины, мы против участия в медицинском эксперименте», – акцентировала истец Медина Олейник.

Ответчики, со своей стороны, сообщили, что «ВОЗ не рекомендует руководствоваться антителами при проведении вакцинации»; «при вакцинировании человек не может быть заразным для окружающих»; «у человека не может быть так много антител, чтобы ему повредила вакцина – нет такого титра».

Адвокат Елена Игнатенко предоставила в распоряжение суда документ, согласно которому «среди 100 положительных тестов на ковид правдивыми оказались 19». «Говорить о том, что человек с положительным ПЦР-тестом болен, а отрицательным здоров – нельзя», – настаивает она.

«К отмене постановления история болезни других лиц отношения не имеет», – считают ответчики. Видимо, судья Сатпаев оценивает ситуацию аналогично, поэтому в удовлетворении административного иска отказал.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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