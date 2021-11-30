«Токаев: Начало». «Эвакуировать» русских и обложить казахов данью…». «Александр Кобринский: «Россиян и казахстанцев спасут великие дела». «Заслуживают ли казахстанские акимы свои «золотые» оклады?»

Сетевой Казахстан 30 ноября 2021г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев: Начало» — Фазовый переход второго президента Казахстана. Произошло событие, по своим политическим последствиям сопоставимое с днем 19 марта 2019 года, когда первый президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ вывел на государственную авансцену второго президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Теперь Елбасы передает ему контрольный пакет верховной власти. Казахстан ожидают плавные, но при этом очень серьезные перемены в кадровых, управленческих, политических, экономических и социальных вопросах.

QMONITOR . KZ . ««Эвакуировать» русских и обложить казахов данью…» — Год назад депутат Госдумы РФ Вячеслав НИКОНОВ в эфире российского «1 канала» высказался о «подарках Казахстану», чем вбил клин между народами двух стран. Казалось бы, за минувшее время страсти должны были если не сойти на нет, то уж точно поулечься. Но нанесенная «рана» даже не начала зарубцовываться. А все потому, что многочисленные «последователи» Никонова при полном попустительстве Кремля ее постоянно расковыривают.

NG . RU . «Александр Кобринский: «Россиян и казахстанцев спасут великие дела»» — Чтобы не допустить деградацию российско-казахстанских отношений, обеим странам необходимо незамедлительно приобщить молодежь к совместным делам эпохального значения. Иначе определенные деструктивные силы используют энергетику молодежи в своих целях, направив на глубинный раскол евразийского геополитического пространства. Такое мнение в интервью «НГ» высказал российский историк, уроженец Казахской ССР, директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук профессор Александр КОБРИНСКИЙ, комментируя Андрею БЕЛОБОРОДОВУ начавшиеся «информационные боестолкновения диванных политологов» из России и Казахстана.

SPIK . KZ . «Заслуживают ли казахстанские акимы свои «золотые» оклады?» — Ставшие недавно достоянием общественности размеры окладов акимов областей заставили вспомнить сакраментальную фразу – «Кто как работает, тот так и содержится». Как оказалось, главы наших регионов в среднем ежемесячно получают порядка двух миллионов тенге. Эта сумма буквально шокировала казахстанских обывателей, в массе своей перебивающихся с хлеба на картошку, а уж природа ее возникновения, особенно с учетом КПД деятельности некоторых хозяев областей, оказалась для них просто необъяснимой.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «460 тенге за доллар? Экономисты – о ближайшем будущем тенге» — На финансовом рынке новости в последние дни безрадостные: тенге начал вести себя подозрительно, нефть – падает в цене. На днях наша валюта вдруг резко ослабела до 432 тенге за доллар, хотя особых-то предпосылок к такому скачку не было. Госменеджеры, разумеется, нашли причины и уже традиционно кивнули в сторону американцев как на главных виновников удешевления тенге… Об истинных причинах слабости валюты, о влиянии на курс внутренних событий в стране и на мировой арене, и о том, пора ли закупаться долларами, корреспондент поговорил с экономистами.

IA — CENTR . RU . «Налоги на мобильные переводы в Казахстане: рынок ждет госмонополия?» — На днях в парламенте #Казахстан’а приняли ряд поправок в Налоговый кодекс страны, которые, в частности, касаются регулирования мобильных переводов. Речь идет о введении налогообложения переводов через мобильные приложения: власти объясняют это исключительно фискальными задачами. Однако создается впечатление, что неожиданно быстрорастущий рынок финтеха стал для местных фискалов «терра инкогнита», на которую государство пытается сейчас зайти и как игрок, и как регулятор.

TIME . KZ . «Водород вместо нефти» — Вложения иностранцев в казахстанские компании упали на 30 процентов в начале ковидной пандемии, эти потери слегка компенсировались в этом году. Но на допандемийный уровень иноинвестиций правительство надеется выйти только в новом году. Чиновники рассказали, чем так манит инвесторов Казахстан.

TENGRINEWS . KZ . «Почему дорожают продукты. Большое интервью министра сельского хозяйства» — Что происходит с ценами на продукты питания? Почему в Казахстане подорожали яйца? Кто в ответе за падеж скота в Мангистауской области? Что мешает Казахстану стать крупным экспортером на продовольственном рынке? Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с министром сельского хозяйства Ерболом КАРАШУКЕЕВЫМ — Основной ответ кроется именно в удорожании всей цепочки. Год же тяжелый был, себестоимость растет, производители продуктов питания, сельхозтоваропроизводители тоже должны зарабатывать. Это не значит, что кто-то злой сидит, повышает цены и хочет заработать. Всех наших соседей возьмите, у всех продукты питания растут.

EXCLUSIVE . KZ . «Будет ли в Казахстане биологическое оружие?» — В соцсетях активно обсуждают планы по строительству в Казахстане новой лаборатории для изучения образцов особо опасных вирусов. Некоторые пользователи считают, что она будет представлять опасность для людей, другие – что там будут разрабатывать биологическое оружие. Stopfake.kz поговорил со специалистами Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и задал им волнующие казахстанцев вопросы о новой биолаборатории.

AZATTYQ . ORG . ««Братишка елбасы». Болат Назарбаев, в прошлом сантехник, сейчас — владелец крупных активов» — 1 декабря в Казахстане — День первого президента. 30 лет назад на первых президентских выборах в республике ее руководителем был избран Нурсултан Назарбаев. За почти три десятилетия, на протяжении которых Назарбаев занимал пост, многие его родственники стали одними из богатейших людей в стране. Младший брат Назарбаева, Болат, — не исключение. Вокруг его персоны много слухов и домыслов. Источник его богатства — в том, что родственник бывшего президента Казахстана обладает солидными активами, сомнений нет, — неизвестен.

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