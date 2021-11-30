Вы за русских или за немцев?

Два больших народа снова готовы поссориться

Немецкий журналист и политолог Александр Рар хорошо знаком постсоветским телезрителям и читателям. В наших с вами краях он, пожалуй, самый известный медийный эксперт по Германии. А у них там считается специалистом по России. Некоторые немецкие коллеги называют Александра Рара «Russlandversteher», буквально «понимающий Россию». Нельзя сказать, что это большая похвала. Тут ироническая калька с выражения «Frauenversteher», которое переводят как «дамский угодник». В ту же категорию «понимающих Россию» зачисляют и Герхарда Шрёдера – бывшего канцлера ФРГ, а ныне председателя совета директоров «Роснефти».

Я не раз беседовал с Александром Раром под диктофон о насущных проблемах современности. Кроме того, Александр Глебович пишет книги. Недавно вышла ещё одна под названием «Ослепление. Как Европа теряет Россию». Это российское издание. За полгода до него было немецкое, там книга называлась «Anmassung. Wie Deutschland sein Ansehen bei den Russen verspielt» – «Высокомерие. Как Германия теряет свою репутацию у россиян». «Аnmassung» можно перевести также словами «самонадеянность», «заносчивость», «надменность».

Рар констатирует: отношения между русскими и немцами опять испортились. Ещё 20 лет назад эти отношения были хорошие, а сейчас они плохие. Причём, не только на политическом и медийном уровнях, но и между «глубинными народами». Это очень тревожит Александра Глебовича:

«Я был молодым сотрудником Германского Совета по внешней политике и проработал там 18 лет, начиная с 90-х годов. Тогда ситуация была иная… В объединенной Германии был огромный интерес к новой России, к дружбе народов, и я в этом участвовал. Книга, которую я сейчас написал, на самом деле голос отчаявшегося: почему это не получилось, почему нет дружбы между Россией и Германией, какие ошибки были сделаны и можно ли исправить эти ошибки? Для будущего, чтобы не было войны между нашими странами».

Книга представляет собой серию интервью с русскими людьми, хорошо знающими Германию. Автор пытается с их помощью разобраться, что произошло. Почему социологические опросы показывают, что уже не пять-шесть процентов немцев, как в начале нулевых, а треть германского населения воспринимает Россию в качестве одной из самых серьёзных внешнеполитических угроз. И почему русские, в свою очередь, испытывают по отношению к немцам более сложные чувства, чем раньше. В этих чувствах кроме традиционного уважения всё заметней недоумение и разочарование.

Собеседники германского политолога в основном считают, что в ухудшении отношений виноваты немцы. Александр, экономический эксперт: «…они думают, что каждый русский хочет только эмигрировать. Если молодой россиянин против «российского режима», это с точки зрения немца хорошо, так как это согласуется с его представлениями о России». Андрей, предприниматель: «Современный молодой немец ходит с высоко поднятой головой… Похоже, он хотел бы продемонстрировать своё превосходство, но хорошее воспитание ему этого не позволяет. Немцы не считают нас, русских, равными себе. Мы не только не слышим друг друга, мы смотрим друг другу в глаза и видим при этом только пыль». Александра, государственный служащий: «Сегодня мы вынуждены говорить о негативе, будь это экономические санкции, конфликт на Украине или судьба Навального. Полемика извлекает из нашего подсознания то, что мы не желали увидеть в наших немецких собеседниках».

Никаких особенных открытий тут нет. Скорее тут банальности. Они складываются в закономерность, которую тоже не назовёшь неожиданной: русские больше не хотят заглядывать немцам в рот. Учиться у них готовы, но не согласны выслушивать нотации и получать выволочки. Россия после короткого по историческим масштабам перерыва вернулась на то место, какое она занимала в последние несколько веков. Это опять сильная самодостаточная страна. Не очень понятным для «партнёров» образом она сумела прийти в себя после нокаута 90-х. «Вместо того, чтобы подыхать мордой в снег, эти русские поднялись и встали, поигрывая ядерной дубинкой», – написал один наш большой патриот, много лет живущий в Вене.

Но если подыхания мордой в снег ожидали от русских плохие люди на Западе, то хорошие люди ожидали, что Россия станет своей. Проникнется демократическими ценностями. Однако Россия демократическими ценностями не прониклась. Русские смеются над гей-парадами, не слишком серьёзно относятся к BLM. Это бы ладно, но никуда не делись и пытки в саратовской колонии. Никуда не делись губернаторы-миллиардеры. Всё увеличиваются контрасты между блистающими мегаполисами и глубинкой.

Российская жизнь состоит далеко не только из этих неприятных вещей. Но огромную роль в формировании позиции «простого человека» играет пропаганда. Простой человек видит своими глазами лишь небольшую часть картины мира. Остальное он дорисовывает по ненадёжным и лукавым источникам. Получается чёрт знает что. Помню, как меня забавляли опасения некоторых казахстанских земляков, причём, не аульных жителей, а столичных, перед их поездкой в Москву после большого перерыва. Люди начитались «Новой газеты», насмотрелись дурацких роликов в интернете, и всерьёз спрашивали: не забьют ли их скинхеды в метро бейсбольными битами? Надо приехать в российскую столицу и покататься в здешней подземке, где на некоторых ветках до половины пассажиров составляют восточные люди, чтобы убедиться: нет, не забьют. Правда, в последние годы повестка сменилась. А про Германию простому русскому человеку рассказывают, что там на каждом шагу мигранты хватают немецких девушек за ягодицы.

Однако российско-немецкие отношения имели высокие шансы испортиться и без пропаганды. Просто два больших и сильных народа опять не согласны с теми ролями, какие они друг другу отводят. Немцы не готовы признать диковатое славянское племя равным себе, а русские не хотят признавать свою диковатость, выслушивать от немцев поучения и тем более подчиняться немецким порядкам. В прошлый раз это несовпадение взглядов кончилось большой войной и русской победой. На многие десятилетия боевитые тевтоны превратились в кротких пейзан и ремесленников. «Мы, немцы, надолго сохраняем уважение к палке», – говорит подвыпивший германский физик в рассказе Фазиля Искандера. Но всё имеет свои сроки. Кроме того, похоже, что простодушные немцы, деятельно раскаявшись в нацизме, опять абсолютно уверены в своей правоте. Уже под новым флагом. Либеральные ценности некоторые из них поддерживают с тем же звероподобным рвением, с каким прадеды поддержали идею фюрера очистить плодородные земли Евразии от скопившегося там генетического мусора.

Тут ещё надо добавить, что позиция «интеллектуального класса» относительно всей этой повестки петлиста и по сути своей глубоко безответственна. В Москве многие прогрессивные люди «за немцев». Хоть как-то оправдывать путинский режим считается дурным тоном. При этом все критики режима, как правило, отлично устроены в жизни. Когда интересуешься, какого лешего лично тебе надо от Путина, такой собеседник начинает рассказывать о нищей глубинке, в которой он сто лет не был. Или, помню, один известный либерал мягко убеждал меня в Фейсбуке, что разделение России на полтора-два десятка компактных государств принесёт ей громадную пользу. Только так можно запустить мотор европейских реформ в этой ледяной пустыне. Мои слова о том, что практическая реализации этих планов приведёт к тотальному хаосу и гражданской войне отскакивали как от стенки горох. А когда я предложил разделить на части ещё какую-нибудь страну, например, Израиль, меня назвали антисемитом. И всё у них так.

До известных пределов эти бла-бла-бла даже забавны, но если, не дай Бог, дойдёт до настоящего конфликта с Западом и настоящей мобилизации, Путину придётся разбираться с огромной пятой колонной. Представить себе этот конфликт и «чистку» у меня фантазии пока не хватает. Александр Рар тоже говорит, что войну России с НАТО он пока не представляет, но с приходом к власти нового немецкого правительства перспектива дальнейшего ухудшения отношений возросла.

Когда русские и немцы начинают воевать, мало не кажется никому. Сейчас вот после экспромтов главного российского союзника Лукашенко всё опять напряглось. Собственно, отношения России с Германией это частный случай её отношений с Западом. Но при этом Германия важнейший игрок в Европе. Американцы где-то за океаном, а немцы вот они, рядом. Сразу там, где кончаются поляки. Однако, здраво рассуждая, приходишь к выводу, чти ни натовская, ни кремлёвская военщина скорее всего не решатся развязать Большую Войну. Слишком велика вероятность, что она станет ядерной, глобальной, и отдающий приказы сам превратится в горстку пепла. Вместе с любимыми внуками. Так что, думаю, российские и антироссийские пропагандисты, каждый день, из недели в неделю, из года в год пугающие население сказками о том, что мы на грани, что давно уже, что никогда раньше, мирно уйдут на пенсию. Состарятся и в положенные сроки покинут этот мир их слушатели и читатели. А реальное, не придуманное ухудшение отношений русских и немцев, о котором рассказал в своей книге Александр Рар, будет сказываться только на объёмах международной торговли и на риторике штатных полемистов в телевизоре. Который можно ведь и выключить.

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