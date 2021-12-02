Дополнительное образование медработников. Остановка по требованию

Право 147 0
Исполнительный директор Ассоциации содействия развитию образования Берик Елмагамбетов о незаконных отказах Комитетом медицинского и фармацевтического контроля выдачи допуска специалистов к клинической практике