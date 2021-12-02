Дополнительное образование медработников. Остановка по требованию 02.12.2021 14:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Право 147 0 Исполнительный директор Ассоциации содействия развитию образования Берик Елмагамбетов о незаконных отказах Комитетом медицинского и фармацевтического контроля выдачи допуска специалистов к клинической практике Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Американскую биологическую помощь Казахстану не остановить «Все нарушают, а мне нельзя?» Госслужащие одеяло заботы тянут на себя Турецкая бронемашина ARMA в Казахстане: мимо цели