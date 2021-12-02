Социальный лифт в режиме постоянного ожидания

Способны ли молодые и талантливые изменить патовую ситуацию в государственном управлении к лучшему?

На днях внимательно прочитала интервью председателя Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилгановой, которое она дала государственному информагентству.

Смутили две вещи. Обычно интервью даются не по просьбе СМИ, а по инициативе самих чиновников. То есть, журналисты могут месяцами и годами просить аудиенции, и не получить ее. И даже во властных коридорах им не «зацепить» нужного спикера. Чиновники предпочитают говорить тогда, когда лично им хочется. Чаще всего это желание удачно вписывается в тот временной отрезок, когда подошло время отрабатывать госзаказ. Государственный PR. И здесь тему, увы, определяют не журналисты. Это первое.

А второе – именно тема интервью. Заголовок обязывает ко многому: «Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу». То есть, на первое место ставится не качественное образование (а, значит, знания), не ценные навыки для управления, а именно весьма субъективные, далекие от реальности, и очень расплывчатые понятия такие, как патриотизм и служение народу.

Но, наверное, а точно один из нынешних депутатов парламента – настоящее олицетворение таких качеств. Самый смелый (а, вероятно, и просчитанный – для конъюнктурщиков это не проблема) поступок в его недолгой жизни — во всеуслышание заявить о своей безусловной любви к режиму в нужный час, в нужное время. Никто не знает, насколько подходит этот кадр всем нам, какую важность для государственного управления представляет его образование и профессиональные навыки. Но главное, «ценности» сошлись, «расхождений больше нет»!

Именно в таком духе и дает интервью (ничего не попишешь – государственная политика!) Анар Жаилганова.

Дескать, с 1 сентября в стране идет отбор в Президентский кадровый резерв. Хоть у нас президент уже второй, и отбор второй, но принципы непоколебимы. Да, действующий глава государства хочет получить команду молодых управленцев «новой формации в разных сферах, способных показать результаты и принимать эффективные решения». И вроде как кандидаты проходят какие-то этапы отбора, каким-то образом тестируются их способности, даже ситуационные задачи они решают. Под лозунгом личной преданности определяются их компетенции, стратегическое мышление, проактивность, управление сложившейся ситуацией, командное лидерство и убедительность.

А для того, чтобы исключить влияние извне, были предприняты попытки максимальной защиты конфиденциальной информации по заданиям от попыток ее передачи третьим лицам. Ок. Но почему стоит тогда задача пропустить в следующий тур не более 125 претендентов? А если 130 отлично подготовленных молодых ребят, тогда что? Почему, условно, пять из них не будет допущено к прохождению следующего этапа?

Понятно, что любое уважающее себя государство может и должно готовить к управлению государством молодежный кадровый резерв. Несмотря на все таланты и всю продвинутость, молодежи очень часто не хватает самого главного – управленческого опыта. Понятно, что их не призывают на самые высокие позиции. Тем не менее, получать опыт под эгидой уже давно сформировавшегося и набившего руку на всевозможных схемах «костяка» — не есть правильно. «Болашакеры» — вон, посмотрите, так органично вписались в существующую систему, что и не знаешь, где затерялись их западное образование, максимализм, прогрессивные взгляды. Они стали такими же винтиками системы, очень часто мехнически копирующие поведение и повадки своих умудренных и где-то даже циничных патронов.

Возможно, необходимо подпустить к государственному управлению, и поставить на самые высокие позиции, людей с рынка? Знающих, как работают компании и корпорации, но до сих пор умудрявшихся не запачкать себя в столь разнообразных бюрократических административных играх?

Может быть, объявить «призыв» не новобранцев, хотя по всем параметрам он хорош, если бы действительно работали социальные лифты для талантливых и амбициозных, но пока эти лифты бездействуют – то ли их не изобрели еще, то ли они на профилактическом ремонте, а потому, возможно, для грамотного и ответственного отношения к государству, социальным запросам общества, нужно положиться на тех, кто действительно способен на изменение системы?

Раньше это не было возможно, хотя бы потому, что очень часто люди с рынка не испытывали особенного интереса к госслужбе (были времена, в конце 1990-х, когда вообще никто не хотел влиться в число государственных управленцев, прежде всего, потому, что там существуют свои негласные правила (много бумаготворчества, бюрократии, бесцельная трата драгоценного времени на заседания и отчеты), но еще и потому, что зарплаты, мягко говоря, не соответствовали ожиданиям и запросам. Материальная сторона, действительно, очень важна. Но с тех пор много уже воды утекло. Сейчас госслужащие, особенно, высшего звена, уже не могут пожаловаться на плохую кормежку – их зарплаты и бонусы не только сравнялись, но уже и перегнали частный сектор.

Конечно, кто-то скажет, что правила набора на государственную службу существуют, и их нельзя поменять. То есть, даже самый опытный бизнесмен или сотрудник крупнейшей частной компании должен поступать на госслужбу на общих основаниях и, условно, вызвать лифт с первого этажа, чтобы добраться до 15-го или 125-го. Что у нас меритократия и вообще – такое невозможно.

Или, наоборот, могут сказать: вот смотрите, назначен министр сельского хозяйства и его заместитель, которые хоть и не знают, что такое сельское производство, но они – хорошие управленцы. Или — в Верховный суд назначен человек, ни разу не нюхавший порох судебных разбирательств. Дескать, это новая кровь, мы гибкие, мы меняемся. Таких примеров немало. Но мы-то видим, что они не по социальному лифту наверх поднялись, а на персональном вертолете.

Все это – от лукавого. Именно поэтому в нашем патефоне крутится старая, давно заезженная и очень часто заедающая пластинка. За 30 лет мир ушел далеко вперед, а мы все слушаем этот патефон…

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