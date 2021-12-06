«Не официальные, а исторически сложившиеся». «Ташкент и Нур-Султан – конкуренты ли?». «Почему Росатом победит США в борьбе за контракт на АЭС в Казахстане». «Почему минимальную пенсию поднимают на 3 тысячи, а порог достаточности – на миллионы?»

Сетевой Казахстан 6 декабря 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Опубликована статья Елбасы «Уроки независимости»» — Скоро мы торжественно отметим 30-летие независимости – самой священной ценности нашего общества. Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил независимого Казахстана это – великая веха и новая покоренная высота. Свершить подобное способны только сильные своим духом и единством люди.

LITER . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Эволюция партийно-политической системы Казахстана» — Приближающееся 30-летие Независимости дает повод подвести итоги реформ, проведенных в различных сферах жизни Казахстана, и сегодня хотелось бы поговорить о партийной системе. Тем более что на днях в столице прошел достаточно представительный международный форум, посвященный этой проблематике.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — ««Не официальные, а исторически сложившиеся»» — Итак, Сенат вслед за Мажилисом одобрил норму законопроекта, согласно которой теперь необходимо указывать — под угрозой штрафа — не официальные, а «исторически сложившиеся» наименования административно-территориальных единиц, а также обязательный перевод всей визуальной информации, в т.ч. рекламы, объявлений, меню на казахский язык и только «при необходимости» — на русский или другие языки… Создается впечатление, что государство критиковало самозванные «языковые патрули» не столько за «пещерный национализм», сколько за то, что они подрывали государственную монополию на штрафы и наезды.

IA — CENTR . RU . «Ташкент и Нур-Султан – конкуренты ли в Центральной Азии?» — В информационном пространстве отношения между #Казахстан’ом и #Узбекистан’ом часто упрощают до «борьбы за лидерство в Центральной Азии» – чья экономика сильнее, кто выступает представителем региональных интересов на международной арене и др. Какие в реальности роли у государств в регионе и вписываются ли они в партнерство между Ташкентом и Нур-Султаном – в обзоре Дениса БОРИСОВА.

TURANPRESS . KZ . «Работает ли «экономика простых вещей»?» — Судя по растущей зависимости Казахстана от импорта и бесконечной инфляции, в программе «Экономика простых вещей» что-то пошло не так. Напомним, что программа «Экономика простых вещей» (ЭПВ) была создана для развития собственного производства импортируемых продовольственных товаров, имеющих социальную значимость… В программу вложили столько средств, что совершенно непонятно, почему говядина все еще остается деликатесом для богатых, а летом и осенью этого года деликатесом едва не стали картошка и морковка.

«Спасёт ли Pfizer отечественную программу вакцинации?» — Прошел месяц с момента первых поставок в Казахстан вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer (Comirnaty). Вакцинация подлежащих групп населения стартовала в третьей декаде ноября. Есть ли возможность у остальных граждан получить заветную вакцину, дающую пропуск выезжать за границу без «танцев с бубном».

VLAST . KZ . «Китайское правительство лишило меня права видеться с близкими» — На 300-й день бессрочной акции протеста у консульства Китая в Алматы она собрала десяток участников — почти как всегда. Собирающиеся перед консульством уже почти десять месяцев добиваются ответа на вопрос, когда будут освобождены из китайских тюрем и так называемых “лагерей перевоспитания” их близкие. Vласть отправилась поговорить с протестующими, а в итоге наблюдала их задержания, участившиеся в последние две недели.

SPIK . KZ . «Суициды в Казахстане: борьба или имитация бурной деятельности?» — С тех пор как Казахстан выбился в мировые лидеры по количеству суицидов, особенно среди детей и подростков, наши чиновники не оставляют попыток выдать на-гора хоть один стоящий рецепт для исправления положения. Однако найденное ими решение – «залить» проблему бюджетными миллионами – сложно назвать удачным выходом из сложившейся ситуации, поскольку кривая смертности от суицидов среди молодежи продолжает неумолимо ползти вверх.

QMONITOR . KZ . «Высокая рождаемость в Казахстане: плюсы и минусы» — В Казахстане, несмотря на миграционный отток населения, продолжается существенный демографический рост, главным образом благодаря высокой рождаемости. Если бы это происходило в экономически развитой стране, то оставалось бы только радоваться. Но у нас ситуация в этом плане, мягко говоря, не очень, и особых изменений к лучшему не предвидится.

CARAVAN . KZ . «На вес золота: хватит ли собранного хлеба Казахстану» — Уборочная в нынешнем году была покруче любого блокбастера: были и засуха, и дожди не вовремя, и дизтопливо в разгар страды в стране пропадало. Но закончилось всё хеппи-эндом: минсельхоз отчитался о том, что намолочена среднегодовая норма. Что теперь? Можно выдохнуть – ну без хлеба уж точно не останемся? Или нас ждет новая серия о золотой в буквальном смысле буханке?

RIDUS . RU . «Почему Росатом победит США в борьбе за контракт на АЭС в Казахстане» — Эксперт по энергетике Борис МАРЦИНКЕВИЧ высоко оценил шансы Росатома на победу в конкурсе за контракт на постройку атомной электростанции в Казахстане. Соперниками российской госкорпорации стали американские, южнокорейские и даже японские атомщики. Марцинкевич заявил «Ридусу», что несмотря на тесные связи с Россией, Казахстан не может просто взять, и выбрать Росатом подрядчиком на строительство новой атомной станции, поскольку провести конкурс и рассмотреть все варианты от конкурентов россиян требуют правила Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

LITER . KZ . «Повышение порога достаточности подорвет доверие казахстанцев к пенсионной системе» — Казахстанцам повысили порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили это ростом минимальной зарплаты. Liter.kz выяснял, как повышение порога достаточности повлияет на пенсионную систему.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Лавочка закрывается: почему минимальную пенсию поднимают на 3 тысячи, а порог достаточности – на миллионы?» — «Антинародное», «неразумное» и даже «маразматическое» решение. Этот поток не самых приятных эпитетов от казахстанцев, адресованный Министерству труда и соцзащиты и ЕНПФ, можно продолжать бесконечно. Все потому, что ведомства нежданно-негаданно вдруг решили изменить правила игры – кровные пенсионные деньги теперь стали вовсе недосягаемыми. Почему пенсию поднимают на пару тысяч, зарплату – на пару десятков тысяч, а порог достаточности – сразу на несколько миллионов? Действительно ли причина скачка – повышение социальных показателей или в фонде образовалась серьезная пробоина? Для кого эти изменения? Ответы на эти вопросы корреспондент искал вместе с экспертами.

AZATTYQ . ORG . «Неутолимая жажда благоустройства. (Не)новая история о попытках застроить природу «во благо» людей против их воли» — Перевалочная роща Уральска — необычное место хотя бы потому, что это 700 гектаров нетронутого леса почти в самом центре города. Уже больше года она является эпицентром знакомого противостояния двух сил. Одна, в лице акимата, желает «благоустроить» территорию, в частности проложив через нее объездную дорогу. Другая, представленная местными жителями пытается сохранить рощу в ее первозданном виде.

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