Перспективы российско-украинской войны: взгляд из Киева

Максим Яли – украинский политолог

– Максим, весной нынешнего года, когда все говорили о почти неминуемой войне Украины с Россией, вы мне заявили в интервью, что никакой войны не будет. Оказались правы. А сейчас какой у вас прогноз?

– И сейчас мой прогноз не изменился. Полномасштабной войны и наступления российских войск на Украину не будет. Даже не смотря на карту наступления, опубликованную немецкой газетой Bild. Уже во вторник состоятся переговоры между президентами РФ Путиным и США Байденом, после которых часть войск от границы Украины отведут. Именно для принуждения Байдена к переговорам по Украине и не только и было все это затеяно.

Если говорить о мотивах Кремля в очередной раз «побряцать оружием» у наших границ, то их несколько.

Главный мотив, оперативный – это поднятие ставок в переговорах с коллективным Западом и с США в частности. И касаются эти переговоры далеко не только Украины, но и Сирии, Ирана, Ливии, Беларуси (признания легитимности Лукашенко), вопросов кибернетической безопасности. Повестку встречи пресс-секретарь президента РФ Песков уже объявил. Но главная причина – сейчас как раз завершаются отведенные на выполнение достигнутых в Женеве негласных договоренностей Путина с Байденом шесть месяцев. Как видим, США не оказали давление на руководство Украины по выполнению Минских соглашений, как ожидал Путин. Соответственно, Кремль вновь использовал политику шантажа для того, чтобы усадить Байдена за стол переговоров. И ему, как видим, это вновь удалось. Ведь еще совсем недавно пресс-секретарь Байдена Джейн Псаки заявляла, что такая встреча в обозримом будущем не планируется.

Если говорить о среднесрочных мотивах Кремля, то, создавая регулярную напряженность у наших границ и угрозу полномасштабной войны, Путин тем самым постепенно приучает украинское руководство и общество в целом не реагировать на этот вызов. Тем самым подрывая доверие к разведслужбам и власти. Все как в той сказке, в которой мальчик кричал «Волки! Волки!», а когда они действительно напали, никто уже не поверил и не пришел на помощь.

Увы, украинская власть в угоду своим сиюминутным интересам для отвлечения внимания общества от своих ошибок, в том числе «Вагнергейта», сама помогает Кремлю в этом. Эту пагубную технологию «не раскачивайте лодку, а то Путин нападет» Зеленский унаследовал от своего предшественника Порошенко. Чем всё для него закончилось в 2019 году, мы прекрасно помним. А вот Зеленский, похоже, стал забывать.

Тут самое интересное другое. Многие задавались вопросом, почему информационная волна по поводу угрозы российского вторжения в Украину началась именно в США. Так вот, сейчас ответ уже стал очевидным. Это была заблаговременная подготовка к новой встрече Байдена с Путиным. Как известно, в Конгрессе и оппозиционных СМИ президент США подвергается жесточайшей критике со стороны республиканцев за то, что он не ввёл санкции против Северного потока-2 летом и пошёл на уступки Путину в этом крайне важном для того вопросе. И на фоне обвала рейтингов Байдена в последние месяцы ещё одна встреча, не говоря уже о возможных новых уступках Путину по ее итогам, будет так же активно использована критиками демократов. А так появилось необходимое обоснование для переговоров с Путиным – угроза полномасштабной войны в Европе. И если после этой встречи последует очередной отвод российских войск от наших границ, как это уже было весной, то подано это будет уже не как слабость Байдена, а как акт предотвращения полномасштабной войны и ликвидации угрозы международной безопасности. В общем, ситуация «win-win» (обе стороны выигрывают), как и после встречи в Женеве в июне.

Главным риском (и целью Путина) этой встречи для Украины является то, что давление на украинское руководство в вопросе выполнения Минских соглашений по кремлевскому сценарию со стороны США может резко возрасти. После вывода американских войск из Афганистана и во время визита Зеленского в Вашингтон на фоне критики республиканцев Байден себе такого позволить не мог. Но сейчас, когда страсти улеглись, а время, отведенное на реализацию негласных договоренностей с Путиным в Женеве, подходит к концу, пора заняться и «украинским вопросом».

– Что скажете про украинских диверсантов, которых поймали в не названных пока российских регионах?

– Это очередная информационная завеса для российской публики. Россияне, если посмотреть на социологию, по-прежнему не желают в большинстве своем воевать с Украиной. Вот и приходится как-то убеждать российских граждан, что Украина – враг, что она спит и видит, какую бы еще пакость совершить России. Подобных задержаний было более чем предостаточно за 8 лет конфликта и, уверен, они будут еще не раз.

– Ну, и традиционный мой вопрос. Вот в Казахстане на прошлой неделе чинно и скучно отпраздновали День Первого Президента. Это такой государственный праздник. А на Украине тем временем шестой президент объявил, что его хотят свергнуть. Это вызвало всеобщие насмешки. Вообще, Зеленского у вас открыто называют клоуном. И нет никаких оснований надеяться, что на следующих свободных демократических выборах победит более достойный человек. Так стоило ли стулья ломать на майдане и смертельно ссориться с Россией? Казахи вот не ломали и живут точно не хуже украинцев. Но, правда, политическая жизнь у них не такая искромётная.

– Стоило. Лучшее наглядное подтверждение тому – Лукашенко и те репрессии, которые усиливаются с каждым днем в Белоруссии. Когда постфактум выносят приговоры и отправляют в тюрьму даже за посты в соцсетях. Идут массовые зачистки несогласных с режимом Лукашенко и увольнения с работы. Про те бесчинства и издевательства над людьми, которые происходили в прошлом году, написано и сказано было уже предостаточно. В том числе российскими журналистами, случайно попавшими «под раздачу». Никаких намеков на свободу слова в Белоруссии уже не осталось. Всех заставляют строем ходить. Вводятся все новые санкции.

А главное – Лукашенко уже абсолютно не самостоятельный игрок и на глазах превращается в ручного сторожевого пса Путина, который озвучивает самые дикие угрозы в адрес Запада. А с недавних пор и в адрес Украины. Посмотрите его несколько последних интервью западным и российским СМИ, сравните с его интервью Гордону накануне президентских выборов, и сами все поймете. Я уже не говорю о том, что сейчас ускоренными темпами идет уничтожение остатков суверенитета Беларуси и фактическое слияние с РФ в единое государство. Дорожные карты финансово-экономической интеграции, которые Лукашенко еще два года назад категорически отвергал, подписаны и реализовываются. В военной сфере все происходит еще быстрее, и Лукашенко сам об этом с гордостью заявляет. Так что нет уж, спасибо. Не за это люди умирали на Майдане.

Еще один крайне важный момент. Не мы ссорились с Россией. Не мы незаконно в нарушение Конституции и международного права воровали территории, пользуясь слабостью и трагическими событиями в жизни своего соседа. Не мы посылали орду орков «ихтамнетов», чтобы грабить и убивать, как это произошло на Донбассе. Если вы до сих пор не поняли, как все происходило, можете посмотреть интервью «спускового крючка войны» (как он сам себя называет) на Донбассе экс-сотрудника ФСБ Гиркина Гордону. Он прямым текстом, не стесняясь, рассказывает, как сам убивал и давал приказы убивать. И вообще с чего и как все началось. То, что не смог открыто сказать, легко читаемо и без слов.

Что касается Зеленского, то слишком рано заглядывать ему за спину. Во-первых, он по-прежнему лидер всех президентских рейтингов, не смотря на сокращение уровня поддержки. Во-вторых, еще один огромный плюс Украины и Майдана и кардинальное отличие от других постсоветских стран – сменяемость власти. В феврале 2014 года украинская власть получила бустерную дозу вакцины от диктатуры. И все последователи Януковича теперь прекрасно знают, чем может закончиться стремление узурпировать власть. Это главный итог и позитив. Нельзя проводить такие параллели между казахским обществом и украинским ввиду разного исторического опыта. Вся прелесть в том, что ни Порошенко, ни Зеленский за год до выборов даже близко не являлись фаворитами президентской гонки. У того же Порошенко еще за полгода до выборов рейтинг был на уровне 1-2 процента. Так что еще слишком рано гадать о преемнике Зеленского после экватора его первого президентского срока. Уверен, он своего последнего слова еще не сказал.

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