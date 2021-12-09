«Как ЕНПФ «подставил» Токаева»

Сетевые СМИ о пороге достаточности

Ахмет ТАЛАПУЛЫ – ««Казахстанцам будет интересней получать «серую» зарплату»: эксперты о последствиях решения ЕНПФ» — Новость о том, что в Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, резонировала массовым недовольством общественности и серьезным негодованием экспертной среды.

Старший аналитик компании TeleTrade Артем ФУРМАНОВ в беседе с корреспондентом медиа-портала Caravan.kz отметил, что негодование общественности на этом фоне вполне закономерно — Граждане начали рассчитывать на возможность изъятия части пенсионных накоплений, подстроили свои финансовые планы согласно этой возможности, — подчеркнул наш спикер. — Однако не прошло и года, как окно возможностей захлопнули перед самым носом.

В случае небольшого изменения порога достаточности на это никто не обратил бы внимания. Однако он вырос почти в два раза. Было очевидно, что это возмутит общественность, поэтому сложившуюся ситуацию можно считать полным провалом всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы в целом. Чиновники были обязаны предвидеть негодование и должны были своевременно начать общественную дискуссию или хотя бы подготовить людей, но этого сделано не было.

Главный редактор telegram-канала FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей ЧЕБОТАРЕВ в ту же пятницу объявил о том, что покинул общественный совет Единого накопительного фонда (ЕНПФ) из-за повышения порога достаточности для досрочного изъятия части пенсионных накоплений — Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику — закройте программу полностью.

Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит «Отбасы банка», таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние на тех, кто стал работать «в белую», чтобы накопить, полностью перечеркнуто», — обозначил Чеботарев.

Стоит также отметить, что в Казахстане запустили онлайн-петицию против решения ЕНПФ об увеличении «порога достаточности» для досрочного снятия пенсионных накоплений в 2022 году.

Егор ВАСИЛЬЕВ – «Эксперты: Как ЕНПФ «подставил» Токаева» — При этом эксперты убеждены, что последнее слово в истории с повышением минимальных пенсионных порогов еще не сказано. Хотя бы потому, что ЕНПФ создал ситуацию «клинча» двух инициатив действующего президента страны. Их нынешние заявления фактически нивелируют ценность и возможности использования пенсионных «излишков», и повышения минимальной заработной платы, отмечает экс-советник главы государства и известный казахстанский экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ. «Очевидна либо оторванность людей от реалий, либо сознательный саботаж инициатив президента», – заявил Худайбергенов в разговоре с Ia-centr.ru.

Под оторванностью людей от реалий он, прежде всего, имеет в виду установленные новые пороги достаточности на 2022 год для молодых специалистов: в 20 лет надо иметь на счету более 3 млн 140 тысяч тенге, чтобы начать пользоваться сбережениями здесь и сейчас, к 30 годам этот порог должен превысить 4 млн 370 тыс. тенге (около $10 тыс.).

Экономист также не понимает, почему рост минимальной заработной платы так резко – практически вдвое – увеличил пороги пенсионной «достаточности», если пенсия в Казахстане изначально меньше зарплаты.

Независимый аналитик рынка недвижимости Анна ШАЦКАЯ считает, что повышение порога достаточности может ускорить ипотечный кризис. По ее словам, аналитики и ранее ожидали, что поток пенсионных средств ЕНПФ в 2022 году сократится на 50-60% в связи с тем, что 30-летние «пенсионные сливки» были сняты в этом году.

«Многие граждане очень ждали, что достигнут нужного уровня к концу 2021 года и смогут погасить ипотечные кредиты либо их взять, но теперь все ожидания сведены на нет. Те, кто планировал улучшить свои жилищные условия, теперь глубоко разочарованы действием властей», – говорит она.

С ней согласен и экономист Арман БАЙГАЕВ, который убежден: в 2021 году именно возможность использовать пенсионные накопления на покупку жилья стали одним из стимулов оживления строительного сектора. «Предполагаю, что теперь продажи у строительных компаний резко сократятся. Возможно, цены на жилье остановятся в росте или даже начнут снижаться», – спрогнозировал он.

Экономист предполагает, что какая-то реакция со стороны президента Токаева должна быть, поскольку решение об увеличении порогов фактически сводит на нет эффект от двух его социальных инициатив.

Ербол КАЗИСТАЕВ – «Повышение порога достаточности подорвет доверие казахстанцев к пенсионной системе» — Экономический обозреватель Юрий МАСАНОВ считает, что о таких изменениях население стоит предупреждать заранее. Тем более поручение о повышении МЗП Глава государства давал еще 1 сентября 2021 года.

Такой рост порога достаточности негативно скажется на доверии казахстанцев к пенсионной системе, считает эксперт. Причина – сам факт резкого изменения правил за месяц до их вступления в силу.

«Люди просто не успеют подготовиться. Все это выглядит как провал коммуникации государства с населением», – говорит Юрий Масанов.

Ромина МАКАРИМОВА – «Лавочка закрывается: почему минимальную пенсию поднимают на 3 тысячи, а порог достаточности – на миллионы?» — «Антинародное», «неразумное» и даже «маразматическое» решение. Этот поток не самых приятных эпитетов от казахстанцев, адресованный Министерству труда и соцзащиты и ЕНПФ, можно продолжать бесконечно. Все потому, что ведомства нежданно-негаданно вдруг решили изменить правила игры – кровные пенсионные деньги теперь стали вовсе недосягаемыми. Почему пенсию поднимают на пару тысяч, зарплату – на пару десятков тысяч, а порог достаточности – сразу на несколько миллионов? Действительно ли причина скачка – повышение социальных показателей или в фонде образовалась серьезная пробоина? Для кого эти изменения?

Наш собеседник Арман БЕЙСЕМБАЕВ — «Идет усложнение процесса изъятия, иначе говоря – превращение неплохой инициативы в профанацию, чтобы люди не транжирили фонд. В первый год, когда шла обкатка проекта, они поняли, что объем изъятий превысил все их ожидания и оказался критичным. Ситуация в фонде, видимо, тяжелая. Поэтому этого следовало ожидать. И, судя по всему, еще не раз этот закон перепишут… Он будет работать только для очень богатых людей. Для тех, у кого денег и так достаточно, чтобы купить себе квартиру, оплатить учебу детям и поехать на лечение в Израиль. А если повысить порог достаточности в два раза, значит, и цифры упадут в два раза. Если и этого окажется недостаточно, поднимут порог еще выше, поверьте», – объясняет экономист Арман Бейсембаев.

Мерей СУГИРБАЕВА – «ЕНПФ – это «Титаник», налетевший на айсберг» — Ажиотаж после новости об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений по мнению экономистов преувеличен: мера не окажет никакого влияния ни на экономику страны, ни на жизнь большинства казахстанцев.

По мнению экономиста Алмаса ЧУКИНА, эта новость важна только для тех, кто имеет значительные накопления в ЕНПФ – На самом деле, повода для паники нет, – говорит он. – Во-первых, забрать деньги еще не поздно. Это все начнется только с января 2022 года. Во-вторых, на мой взгляд, теперь это уже и не так важно, потому что из ЕНПФ уже выведено два триллиона тенге. То есть основная масса тех, кто имел «излишки» на пенсионных счетах, уже сделала это, а большинству населения все, что происходит вокруг пенсионных денег, – «до лампочки», потому что у них тех самых «излишков» попросту нет. Спор сейчас идет между теми, у кого очень много денег и у кого просто много денег. Но, опять же, это большого влияния на экономику страны не окажет, потому что около 60% из тех, кто хотел и мог, уже забрал свои деньги, а половине из оставшихся 40% по большому все равно, потому что «излишков» у них не так уж и много. Весь смысл в том, что у нас глупая пенсионная система.

Петр СВОИК, экономист – Накопительная система была создана больше 20 лет назад по предложению Всемирного банка. Она предусматривала полную замену прежней солидарной пенсионной системы. И в этом был не только экономический, но и идеологический смысл: надо было ликвидировать советское наследие и вместо коллективного пенсионного обеспечения перейти на индивидуально-накопительную систему. Из этой задумки мало что получилось. Накопительная система нисколько не заменила солидарную, она по-прежнему является базовой, а накопительная при ней присутствует в очень небольшом масштабе. И в этом смысле эксперимент с разрешением использовать часть денег на приобретение жилья оказался … попыткой нагрузить и без того очень плохо справляющуюся с пенсионным обеспечением населения накопительную систему еще и дополнительной, не свойственной ей расходной обязанностью. При этом возможность эта оказалась предоставлена всего нескольким процентам наиболее обеспеченных вкладчиков, у которых, по всей видимости, жилищный вопрос решен гораздо лучше, чем у всех остальных. То есть им и так было хорошо, а стало еще лучше.

При этом, когда эта эпопея только начиналась, было понятно, что ЕНПФ превращается в «Титаник», который налетает на «айсберг». Однако после получения «повреждения» он не потонул, а, несмотря на «повреждение», продолжил плавание. Плюс ко всему, у этого «Титаника» по всему борту, помимо той большой пробоины в виде разовых изъятий больших сумм появились мелкие – права вкладчиков изымать деньги сверх достаточных накоплении каждый год или через несколько лет.

Какой совет можно подать в этой ситуации? Фактическая доходность пенсионных накоплении все равно ниже нуля. Да, выходящим на пенсию досчитывают пусть и небольшую, но компенсацию, но это всего лишь инфляция, так как по закону «О пенсионном обеспечении» государство гарантирует вкладчикам не выплату какого-либо дохода, а просто компенсацию инфляции. Причем, официальную, а не ту, которая есть на самом деле. Следовательно, при всех цифрах доходности, за которые отчитывается ЕНПФ, реальная сохранность пенсионных накоплении ниже нуля. Исходя из этих соображений, если есть возможность вытащить оттуда деньги, то выигрывает тот, кто этим правом пользуется.

Ирина ВОЛКОВА – «Учите арифметику!» — Порядка 400 миллиардов тенге поспешили вытащить из своей пенсионной копилки казахстанцы после известия о том, что с нового года существенно увеличится порог достаточности. Наши граждане побили рекорд по подаче заявлений на досрочное использование своих пенсионных накоплений: за четыре дня — 82 862 заявки! Такой активности вкладчики не проявляли даже в начале года, когда в стране стартовала соответствующая программа. А на рынке недвижимости сейчас полный разброд и шатание: ценовой космос на новостройки и просто засилье хрущевского неликвида с такой же неоправданно высокой для домов 60-х годов постройки и крошечной квадратурой стоимостью. Более-менее ходовой товар — квартиры в приличных районах с нормальной площадью, не на последнем и первом этажах то ли разошлись как горячие пирожки, то ли, что скорее всего, просто временно сняты с продаж. Авось оправдаются прогнозы экспертов на еще больший в связи с повышенным спросом рост цен.

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