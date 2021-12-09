«Мне не нравится термин «информационная политика», которым в наших условиях прикрываются всевозможные ляпы и злоупотребления». «В чем состоят противоречия между Россией и Казахстаном?». «Угрожают ли казахскому языку смешанные школы?»

Сетевой Казахстан 9 декабря 2021г.

KZAIF . KZ . «Есть ли у нас планы? Есть, да ещё какие!» — Двойной шок последних лет: коронавирус и снижение цен на ключевые экспортные позиции. Даже человеку без экономического образования понятно, что нефтяной суперцикл завершается. Нужно что-то менять. Уже стратегически. В программе телеканала «Национальный интерес» неизменный её ведущий журналист Ерлан БЕКХОЖИН беседовал на эти и многие другие темы с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам страны, управляющим международным финансовым центром «Астана» Кайратом КЕЛИМБЕТОВЫМ — Бюрократический аппарат или государственная служба должны переориентироваться на те задачи, которые непосредственно стоят перед страной. Сам подход к реформированию этих структур базируется на принципе так называемой человекоцентричности. Всё, что делается государством, должно быть понятно для общества и направлено прежде всего на повышение благосостояния граждан.

«Порог внезапности» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, какой резонанс вызвало в обществе неожиданное повышение порога достаточности для снятия денег со счетов граждан в пенсионном накопительном фонде и к чему это может привести.

IA — CENTR . RU . «Казахстанское общество – где взять социологические данные?» — Марат ШИБУТОВ отвечает на распространенный миф о том, что информацию и статистические данные о жизни казахстанцев и общих показателях в стране «брать негде». Список самых известных, авторитетных источников с соцданными в #Казахстан’е, а главное, их оценка глазами практикующего исследователя – в материале казахстанского эксперта.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об ответственности и стабильности» — Мне не нравится термин «информационная политика», которым в наших условиях прикрываются всевозможные ляпы и злоупотребления. Собственно, прикрывать получается с каждым годом все хуже, поскольку всеобщая информатизация постоянно проникает в большое количество сфер. Да и публика у нас стала очень уж глазастой и придирчивой… Начнем с того, что достаточно большое число принимаемых указов, постановлений, приказов просто не публикуется или публикуется там, где их никто не увидит. Нужен четкий стандарт (в виде закона или указа президента — не ниже), согласно которому абсолютно все принимаемые решения должны оперативно публиковаться на официальном сайте указанного органа.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Компромат в руках друзей» — «Если друг оказался вдруг. И не друг и не враг, а так…». Именно эти строчки из популярной песни Владимира Высоцкого пришли мне на память, когда ознакомился с двумя материалами из известных российских информационных ресурсов. Оба касаются непубличной части жизни нашего дуумвирата — НАЗАРБАЕВА и ТОКАЕВА. Сайт «Лента.ру» опубликовал достаточно тенденциозную статью «Эти люди знают, чего хотят. Какими богатствами владеет семья Нурсултана Назарбаева?». Честно говоря, ничего нового для просвещенного казахстанца в ней нет: многие годы наши оппозиционные СМИ и некоторые политики приводили эти факты, в общем, это — секрет Полишинеля. Такое ощущение, что сайт наспех сварганил антиназарбаевскую дайджест-компиляцию.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «В чем состоят противоречия между Россией и Казахстаном?» — В силу нарушенных коммуникаций и нежелания слушать экспертов, в Казахстане и России преобладают иллюзии относительно друг друга. Казахстан и Россия нуждаются в «большом и честном разговоре, пусть даже он будет обидным и не очень деликатным для обеих сторон»… Хотя российские политики и публицисты любят обвинять в СМИ, но не официально, Казахстан в нарушении каких-то союзнических обязательств, надо отметить, что прежде всего подрывает интеграционные объединения сама Россия.

QMONITOR . KZ . «Угрожают ли казахскому языку смешанные школы?» — В последние годы часто звучат призывы сократить количество так называемых смешанных школ, а то и вовсе ликвидировать их. Якобы они уже самим фактом своего существования серьезно мешают укреплению позиций государственного языка. Но, во-первых, наличие таких школ – не чья-то прихоть, а вынужденная необходимость. Во-вторых, если одни считают, что они представляют угрозу, то другие, напротив, видят в них возможность приобщить к казахскому языку детей разных национальностей.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Страшно представить, куда улетит тенге»: аналитики – о курсе валют и риске девальвации» — Вероятность того, что тенге в ближайшее время будет отправлен в нокаут весьма мала, но все же не исключается экономистами. Под нокаутом, как ни прискорбно констатировать, подразумевается девальвация – страшное, в то же время загадочное для населения понятие. Так или иначе, будущее нашей валюты предстает по их описаниям малоприятным. Ситуация на валютном рынке сложилась напряженная, но Нацбанк предпочитает объясняться сухими пресс-релизами со штампованными комментариями. Если давление на тенге продолжится, а регулятор будет действовать по накатанной, то есть интервенциями, то девальвации ждать долго не придется, заявили эксперты.

TIME . KZ . Петр СВОИК — «KEGOC в “зелёной” западне» — Библейская мудрость “ничто не ново в этом мире, и все возвращается на круги своя” работает и в XXI веке: как раз производство и потребление электроэнергии в Казахстане вышли на советский уровень, и возникла подзабытая уже задача ежегодного ввода дополнительных мощностей. Впрочем, античная мудрость насчет невозможности дважды войти в одну реку тоже актуальна: развивать электроэнергетику как раньше не получается. Развивать как раньше — это ТЭЦ и ГРЭС на угле, использование которого ограничено обязательствами Казахстана по Парижскому соглашению.

365 INFO . KZ . «Подставные ДТП: автомошенники вытрясли со страховых компаний 4,5 млрд тенге» — Смекалка аферистов и отсутствие эффективного программного обеспечения у страховщиков превратили аварии на дорогах в способ обогащения. Чаще всего для обмана используют три самые популярные схемы: участники вступают в предварительный сговор с целью получения страховой выплаты; заранее перевешивают поврежденные элементы на целый автомобиль с целью получения выплаты за якобы поврежденную во время аварии деталь; участники ДТП скрывают настоящие время и место, что не позволяет страховщикам объективно оценить инцидент.

AZATTYQ . ORG . ««Зачем такое государство?» Получившие увечья на Карметкомбинате остались один на один с проблемами» — Протезы, инвалидная коляска, аппараты для незрячих и санаторно-курортное лечение. Эти простые средства поддержки лиц с инвалидностью остаются недоступными для десятков людей, которые работали на казахстанской Магнитке и получили серьезные травмы на производстве. После того как в 1995 году Карагандинский металлургический комбинат перестал быть государственным акционерным обществом и перешел в частные руки — миллиардеру Лакшми МИТТАЛУ, власти отказались помогать инвалидам и обеспечивать их средствами реабилитации, а новый владелец предприятия признал их «своими» только в части выплат возмещения ущерба.

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