Каким может оказаться путешествие в 2022-ой год

Эксперты предвещают новую холодную войну, конституционный кризис в США и революцию, которая скорее схожа с довольно быстрой эволюцией, и радикальное увеличение продолжительности жизни на 25 лет

Экстравагантный брокер почти с 30-летней историей каждый год шокирует публику своими преимущественно несбыточными предсказаниями. С одной стороны – очень хорошо, что прогнозирование «плохого» будущего не сбывается, с другой – иногда не сбываются и те прогнозы, которым следовало бы воплотиться в жизнь – ради развития и человечества.

Тем не менее, эти шокирующие предсказания уже много лет вызывают живой интерес, прежде всего, в том плане – как далеко зашло креативное мышление топ-менеджеров Saxo Bank, и, прежде всего, главного экономиста и директора по инвестициям (!) Стина Якобсена.

Планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены

Высокий уровень инфляции, подгоняемый ростом цен на сырьевые товары из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергии, вынуждает власти стран отказаться от целей по нормализации климата.

А, значит, политики временно ослабят экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа. Эти отлагательства, по мнению Saxo Bank, составят 5 и 10 лет соответственно. Только таким образом удастся избежать катастрофических последствий социальных волнений, которые могли быть вызваны ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Facebook потеряет позиции на рынке из-за утечки молодежи

Уже сейчас Facebook превращается из сайта для молодежи в платформу для бумеров с большим жизненным стажем. Молодежь охотнее, чем в Facebook, идет в TikTok, Instagram, а также предпочтительным способом общения с друзьями становится Snapchat. По мнению Стина Якобсена, упадок Facebook может привести к снижению акций компании как минимум на 10-15%.

Конституционный кризис в США

Перипетии с выборами президента США в 2020 году навсегда изменили отношение к этому процессу в стране, уверены в Saxo Bank. После выборов 2022 года в сенат и палату представителей республиканцы или демократы выступают против подтверждения результатов голосования. В результате новый Конгресс не может сформироваться и начать заседание в запланированный день — 3 января 2023 года. Джо Байден оказался у власти по особому распоряжению. В начале 2023 года разовьется полномасштабный конституционный кризис.

В такой ситуации активы США находятся в крайне нестабильном состоянии. Уж брокеры знают, о чем говорят: доходность казначейских облигаций США вырастет, а доллар упадет из-за стремления инвесторов защититься от «экзистенциального кризиса» в крупнейшей экономике мира.

Инфляция в США достигнет более 15%

Saxo Bank неумолим: в 2022 году ФРС и ее председатель Джером Пауэлл повторит ошибку, допущенную его предшественником Макчесни Мартином в 1960-х годах, когда из-за чрезмерного стимулирования рынка труда сильно выросла инфляция. Пауэлл ожидает, что американцы вернутся к работе и заполнят большую часть из 10,4 млн. открытых вакансий, когда COVID-19 исчезнет, однако этого не происходит. Инфляция, энергетический кризис и нехватка рабочей силы приведут к тому, что к четвертому кварталу заработные платы покажут двузначный рост в годовом исчислении. К началу 2023 года инфляция в США достигнет годового темпа выше 15% — впервые со времен Второй мировой войны. ФРС слишком поздно начинает ужесточать денежно-кредитную политику. Фондовый и кредитный рынки страны находятся в крайне нестабильном положении.

Европа создаст «Суперфонд», финансируемый за счет пенсий

США начинают рассматривать восточные страны как более серьезных экономических и военных соперников. Вследствие чего «зонт безопасности», гарантии, которые США предоставляли своим союзникам в Европе и Азии в виде защиты от военных и других угроз, начинает сокращаться, рискуя полностью прекратить свое существование. А это уже похоже на некий инсайт: президент Франции Эмманюэль Макрон при поддержке премьера Италии Марио Драги предложит создать «Суперфонд ЕС», у которого будет три приоритетных направления: оборона, климат и связанный с ним переход к чистой энергии. Финансироваться он будет за счет отчислений с пенсий работающих граждан старше 40 лет.

Женская «армия Reddit» установит гендерное равенство на рынках

Все больше женщин интересуются инвестициями. Из-за разницы в заработных платах по сравнению с мужчинами они упустили возможность инвестировать в самый продолжительный «бычий» рынок в истории. Устав от отсутствия изменений, через социальные сети женщины-трейдеры начинают влиять на фондовый рынок…

Стин Якобсен почему-то уверен, что будет учреждена женская «армия Reddit», а женщины-трейдеры смогут влиять на акции наиболее «патриархальных» компаний, за счет усилившегося представительства женщин в менеджменте и руководстве.

О, этот сценарий достоин лучшего фильма о том, как политики по всему миру поддерживают это движение, оказывая еще большее давление на компании с устаревшими патриархальными взглядами. Целевые цены компаний резко снижаются, что подталкивает их к изменениям. Женская «армия Reddit» знаменует начало возрождения гендерного паритета на рынках.

Космическая гонка и очередная холодная война

В 2022 году противостояние в гиперзвуковых и космических технологиях усилит соперничество между США и Китаем. К ним присоединятся и другие крупные игроки с передовыми военными технологиями, среди которых будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.

Стин Якобсен спит и видит, как гиперзвуковые технологии превращаются в революционную угрозу существующему арсеналу оружия. Нарушается доктрина взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, гласившая, что начинать ядерную войну бессмысленно, так как у противника достаточно времени для столь же разрушительного контрудара. Благодаря новым технологиям превосходящая оборона одной из сторон может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.

Ну и, наконец, человеческий век станет веком и даже больше

Стин Якобсен убежден, что прорыв в медицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет. И это событие случится именно в 2022 году: ученые создадут «коктейль» из лечебных средств, регулирующих процессы на клеточном уровне, что позволит продлить жизнь человека на 25 лет или более. Новое средство может как замедлить старение, так и омолодить уже постаревшие клетки.

А это уже опасно, потому что живущие больше века смогут удостовериться в том, что ни одно предсказание выдающегося главного экономиста Saxo Bank так и не сбылось.

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Фото: xponentialtalks.com

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