«Диссиденты в СССР: много ли среди них было казахов и казахстанцев?». «Почему лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» снова стал в Казахстане актуальным?». «Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику». «Что стало с детьми и внуками Абая»

Сетевой Казахстан 20 декабря 2021г.

QMONITOR . KZ . «Диссиденты в СССР: много ли среди них было казахов и казахстанцев?» — Недавно прочёл в одной публикации: «первый казахский диссидент Мустафа ШОКАЙ». А интересно, сколько их было вообще, наших соотечественников, оппонировавших советской власти и заслуживавших называться диссидентами? В канун 30-летия распада СССР, который, желая или не желая того, приближали в том числе и люди, противостоявшие советскому режиму, самое время вспомнить о них.

«Почему лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» снова стал в Казахстане актуальным?» — Не секрет, что русскоязычное население Казахстана давно сидит на чемоданах. Статистические данные, свидетельствующие о росте эмиграционных настроений, довольно прозрачно намекают на возникшее у этой части нашего общества ощущение социального дискомфорта, на то, что она потеряла позитивный образ будущего. Тот продукт коллективного сознания, который сегодня рождается внутри страны, многими воспринимается как враждебный, что заставляет тех, кто говорит и думает по-русски, чувствовать себя чужими среди чужих. Причем они уже не видят возможностей для изменения ситуации к лучшему.

SPIK . KZ . «Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику»» — Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, заведующий отделом Казахстана и Центральной Азии Института СНГ, кандидат исторических наук Андрей ГРОЗИН — При этом, по моему мнению, казахстанцы остаются очень похожими на россиян: и те, и другие все чаще «скатываются в архаику». Это проявляется во множестве факторов. Например, в нарастающих в наших обществах технофобии, подозрительном отношении к современной науке и желании получить некую волшебную палочку, которая быстро решит все проблемы. И тем, и другим очень неприятна мысль о том, что в сегодняшнем меняющемся мире всего придется добиваться через нарастающую конкуренцию и обычную рутинную и выматывающую работу.

CARAVAN . KZ . «Разделили судьбу народа: что стало с детьми и внуками Абая Кунанбаева» — От двух жен у Абая КУНАНБАЕВА было десять детей. Детей от старшей жены, Дильды, зовут Акылбай, Абдрахман, Кулбадан, Акимбай, Магауия и Райхан. Вторая жена, Айгерим, подарила поэту трех сыновей и дочь: Турагула, Мекайыла, Изкаила и Кенже. Третья жена — Еркежан — вышла замуж за Абая после смерти своего супруга Оспана, который приходился Абаю младшим братом. Детей у Еркежан не было. Ее могила сохранилась до нашего времени. Все дети Абая росли под крылом отца, в атмосфере творческой и образованной семьи, благодаря чему многие из них вдохновились на собственные литературные и музыкальные опыты.

TIME.KZ . «“G-Global. Мир XXI века”. Глобальная цифровизация» — Самое непростое — жить в эпоху перемен. Еще сложнее, когда перемены эти случаются неожиданно и молниеносно. Хороший пример тому — коронавирусная пандемия, которая сначала поставила весь мир в социально-экономический ступор, а потом вмиг заставила его измениться, сосредоточившись на новых трендах. На чем они основаны? Какие инструменты необходимы для их реализации? Как быть готовым к изменениям? Своими антикризисными решениями, технологиями и экономическими инсайтами мировые эксперты обменялись в рамках II международного конгресса “G-Global. Мир XXI века”. Этот международный проект, который объединил лучших международных экспертов, создан по предложению первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Нацбанк тестирует цифровой тенге: облегчит ли нашу жизнь новая валюта?» — Пандемия коронавируса и массовый карантин как никто другой сделали безналичные платежи сверхактуальными и популярными… Казахстанский регулятор сейчас работает над созданием электронного тенге и тестирует его в пилотном режиме. По мнению экономистов, оцифрованные деньги будут иметь несколько функций и станут настоящим спасением в вопросе прозрачности. Так, ожидается, что они обеспечат прозрачность при распределении государственного бюджета, усилит борьбу с коррупцией, позволят проводить цифровой контроль и отслеживать расходование целевых средств, выделенных государством на те или иные цели и станут дополнительным платежным инструментом.

IA — CENTR . RU . «Антикоррупционный код Казахстана» — За неделю до главного праздника #Казахстан’а в стране вспыхнул громкий коррупционный скандал: по подозрению в хищении 4,5 млн тенге была задержана заместитель акима Атырауской области Бакытгуль ХАМЕНОВА. Почему громкий? Как минимум потому, что Атырауская область – главный нефтяной регион страны, а сама Хаменова – известный чиновник не только в рамках области. Это задержание уже называют показательным, поскольку спустя два дня после задержания Хаменову выпустили из СИЗО под домашний арест, однако сама проблема коррупции для казахстанского истеблишмента не выдумка. Какие ведомства чаще всего «ловятся» и как обычно идет антикоррупционная борьба – в первой части материала Марселя ХАМИТОВА.

KURSIV . KZ . «Самые громкие финансовые пирамиды 2021 года» — Пандемия привела к активизации мошенников по всему миру, в том числе и в Казахстане. По данным министерства внутренних дел республики, за 10 месяцев 2021 года количество выявленных фактов интернет-мошенничества и создания финансовых пирамид увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. «Курсив» вспоминает, какие схемы финансовых пирамид раскрыли в уходящем году.

FORBES . KZ . «Бахытжан Бухарбай: Слово «ғаламтор» у казахов прижилось, а балкон остался балконом» — Бахытжан – автор книг на казахском и русском языках, таких как «Настольная книга бизнесмена», «Куміс кітап» и другие. Издательство Бахытжана AmalBooks издает книги казахстанских авторов, а также переводит мировые бестселлеры на казахский язык — Ученые предложили перевод слову «интернет» – «ғаламтор». И, на мой взгляд, это хороший пример. Сегодня в обиходе мы пользуемся и словом «интернет», и словом «ғаламтор», потому что дословный перевод – всемирная паутина. В русском языке также присутствует это выражение и его используют наравне с первым. Слово «ғаламтор» прижилось и используется. А вот слово «қылтима» не прижилось. Балкон так и остался балконом, – заметил он. Как отметил писатель, это нормальная практика, когда что-то приживается, а что-то нет.

AZATTYQ . ORG . ««Сегодня траур, а не праздник». Как в Жанаозене прошел день памяти погибших» — 16 декабря в Жанаозене было сумрачно, промозгло и безлюдно. Город словно замер, не зная, что ему делать: с одной стороны, люди не могут полноценно собраться и почтить память погибших во время событий 2011 года, с другой — в Жанаозене мало кто хочет праздновать День Независимости Казахстана. И еще повсюду полиция. Особенно на центральной площади, где десять лет назад бастующие нефтяники попали под дубинки и пули силовиков. 16 декабря репортер Азаттыка прошел по улицам Жанаозена, чтобы узнать, чем живет город в этот день.

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