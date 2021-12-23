«О повышенный ЕНПФ порог достаточности для изъятия накоплений споткнулись на самом деле все — правительство и Нацбанк заодно с парламентом». «Кто хочет начать драку с Казахстаном?». «Никто не отменяет русский язык». «Почему в Казахстане надо жить долго»

Сетевой Казахстан 23 декабря 2021г.

IA — CENTR . RU . «Самые ожидаемые события в Казахстане в 2022 году» — Поправки в Налоговый кодекс, рост пособий и особый статус в СНГ – к чему готовиться казахстанцам в преддверии наступающего 2022 года? Обзор важнейших проектов и перспектив для #Казахстан’а, которые должны, по замыслу их авторов, произойти в 2022 году – в материале Марселя ХАМИТОВА.

TIME . KZ . «Вспомнить всё» — В конце года принято подводить итоги. Газета “Время” подготовила собственный список наиболее значимых событий 2021 года. Год начался с парламентских выборов. 10 января в Казахстане состоялись выборы в мажилис, которые впервые за 16 лет были не досрочными, а очередными. По итогам голосования преодолели семипроцентный барьер три партии (Nur Otan, “Ак жол” и Народная партия Казахстана) из пяти, принявших участие в этой электоральной кампании. Одновременно с выборами в мажилис прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней. В итоге в представительной власти оказались кандидаты всех пяти партий.

Петр СВОИК – «Порог недостаточности» — О повышенный ЕНПФ порог достаточности для изъятия накоплений споткнулись на самом деле все — правительство и Нацбанк заодно с парламентом. Но высокие руководители делают вид, что их там не было… Интересно, кто первый скажет обо всем вслух? Делать непричастный вид из-за глубокого непонимания накопившихся проблем или, наоборот, из-за слишком глубокого понимания — даже не скажешь, что здесь опаснее. Так пусть же под Новый год нам приснится чудесный сон: правительство проснулось!

AZATTYQ . ORG . ««Выбирая нападение, Россия гарантирует, что Казахстан продолжит отдаляться». Год выпадов Москвы — резюме» — Звучавшие на протяжении нескольких месяцев на самых разных уровнях российского общества нападки на Казахстан, касающиеся его территорий, положения русской общины и статуса русского языка, — это «официальная политика» Кремля, а ее «источник» — президент страны. Режим в Москве «не понимает» базовые процессы, происходящие в Казахстане, и этим делает себе «медвежью услугу». Такого мнения придерживается Пол ГОБЛ, политолог и бывший советник госсекретаря США.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кто хочет начать драку с Казахстаном?» — Примечательно, что антиказахскую истерию раздувают не русские в Казахстане, а из Москвы, которые, возможно, не бывали в современном Казахстане, не имеют объективного представления о происходящих у нас процессов. Причем, по этой, пожалуй, самой чувствительной теме, высказываются не самые ответственные политики и политологи РФ… Одним словом, официальному Кремлю пора поставить на место своих провокаторов. И не подначивать их, предоставляя им высокие трибуны и широкие информационные возможности!

SPUTNIK . KZ . ««Никто не отменяет русский язык» — Даурен Абаев о «дерусификации» Казахстана» — Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен АБАЕВ высказался о так называемой дерусификации Казахстана, о которой накануне писал ряд российских СМИ — «Например, заголовки некоторых изданий говорят, что «в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка». Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают. А формируют по одному заголовку, некорректному, еще раз, свое мнение. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках».

QMONITOR . KZ . «Герои меча и орала. Вместо партий – политические маргиналы» — Сегодняшнее политическое поле напоминает карту с баталиями из какой-нибудь браузерной стратегии, где сотни разбросанных по разным клеткам юнитов пытаются размахивать сабельками, «качая права». Они неспособны выстроиться в формацию, поскольку не объединены ни общим лидером, ни единой идеей. По сути, политическое движение внутри Казахстана, если не считать немногих системных игроков, превратилось в броуновское, что наполняет и без того лишенную целостности картину хаосом.

KZAIF . KZ . «Как нам избавиться от порчи?» — С Маратом АХМЕТЖАНОВЫМ, председателем Агентства по противодействию коррупции, в эфире телеканала «Хабар» побеседовал неизменный ведущий программы «Национальный интерес», председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный журналист Ерлан БЕКХОЖИН — Многие из нарушителей закона – заложники сложившейся системы. Перезагрузка, трансформация, переосмысление деловых и человеческих отношений даёт возможность нормальной спокойной работы, приносящей удовлетворение.

SPIK . KZ . «Госсекретари в Казахстане: «отставной козы барабанщики» или реальная сила?» — Внедренный в Казахстане почти 30 лет назад институт госсекретарей до сих пор принято считать если уж не политическим ребусом, то кадровым недоразумением точно. Складывается ощущение, что это своего рода склад для выпавших из обоймы чиновников, эдаких чемоданов без ручки – и нести тяжело, и выкинуть жалко. Впрочем, при Крымбеке КУШЕРБАЕВЕ отношение к функционеру в кресле госсекретаря как к «политическому балласту» может кардинальным образом измениться, а сама должность перестанет восприниматься в качестве ненужной кадровой надстройки…

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Почему в Казахстане надо жить долго» — С одной стороны, всем известно, что жить долго – вредно для здоровья. Доработав до пенсии и вступив в строго математически рассчитанный возраст дожития, любой, даже самый благожелательный гражданин, теряет зубы, добрый нрав, волосы, память и становится обузой не только для самого себя и родственников, но и государства. Особенно в Казахстане. С другой стороны, жить долго может быть иногда и полезным времяпрепровождением. Доработав до пенсии и вступив в строго математически рассчитанный возраст дожития, любой, даже самый благонравный гражданин, несмотря на возрастную дальнозоркость, приобретает острый критический взгляд на окружающую его со всех сторон действительность. Особенно в Казахстане.

365 INFO . KZ . «Кому в Казахстане предлагают самую большую зарплату?» — Избыток юристов, финансистов и учителей казахского языка на рынке труда отмечают эксперты. Именно представители этих специальностей опубликовали больше всех резюме в ноябре. Хотя это может объясняться тем, что работодатели предлагают слишком маленькую зарплату, не соответствующую ожиданиям соискателей… Самыми высокооплачиваемыми профессиями на ЭБТ оказались инженеры по защите информации – в ноябре им предлагалось в среднем от 668 тыс. тенге в месяц. Также в список высокооплачиваемых вошли руководители структурных подразделений государственных органов с заработной платой от 641 тысяч тенге и системные инженеры – 522 тысячи.

FORBES . KZ . «Уроки неравенства: как надворный туалет в школе порождает серьёзные социальные проблемы» — Эксперты исследовательского центра PaperLab хотят, чтобы о последствиях ситуации задумались и простые казахстанцы. В рамках международного исследования факторов образовательного неравенства в Центральной Азии они планируют создать цифровые инструменты, чтобы граждане сами смогли оценивать, насколько их школа, аул, город или регион отстают по уровню доступности образования. Об этом мы поговорили с исследовательницей Викторией НЕМ.

CARAVAN . KZ . ««Вскоре наших детей будут обучать явно не гении, а лечить нас будут не профессионалы»: итоги года в области образования в Казахстане» — Наверняка никто не будет отрицать, что 2021 год был непростым, а скорее – необычайно тяжелым для казахстанской системы образования. Такую формулировку в определенной степени наглядно подтверждают факты, которые приводили СМИ и эксперты: отозванные лицензии и рост числа выбывших студентов в ВУЗах, слабые позиции Казахстана в мировых рейтингах и международных оценках знаний, утечка мозгов.

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