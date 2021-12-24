«Так ли нужны, к примеру, памятники Абаю (как раньше Ленину) во всех городах страны?». «Казахстан могут попытаться сделать ареной нового конфликта». «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита». «Казахстанские мегапроекты: дорого и бесполезно»

IA—CENTR.RU. «Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР» — Противодействие #США и Китайской Народной Республики, которое, по многочисленным прогнозам, должно перейти и на регионы влияния этих стран, уже не первый год так или иначе отражается на #Казахстан’е. Почти пять лет информационное поле в Центральной Азии раскачивается проблемой «китайских лагерей в Синьцзяне». На Казахстан давят сразу с двух сторон – США вынуждают руководство страны принять сторону защитников прав человека, а #КНР выступает против чужого вмешательства в свои суверенные дела. Какую политику «между двух огней» смогла выработать Республика Казахстан – мнение заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната КУШКУМБАЕВА.
365INFO.KZ. «Казахстан могут попытаться сделать ареной нового конфликта» — Казахстан и Китай связывают давние двусторонние стратегические связи, которые со временем только укрепляются, считают участники прошедшей в Алматы международной научной конференции. Между тем, как полагает часть экспертов, эти связи могут попытаться разрушить. Такое мнение в частности высказал на конференции доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ… В своем выступлении Султанов подчеркнул, что географическое расположение вынуждает нас быть предельно внимательными — Казахстан находится в своего рода геополитическом треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. Поэтому политика великих держав в нашем регионе на фоне обострения международной ситуации представляет для нас особый интерес, — отметил Султанов.
QMONITOR.KZ. «Абай вместо Ленина. Зачем нашей стране столько памятников?» — Вокруг памятников в Казахстане то и дело вспыхивают споры и скандалы, в том числе коррупционные, что естественным образом наводит на мысль: а не слишком ли много у нас подобных сооружений, причем дорогостоящих, на которых наживается немало людей? Так ли нужны, к примеру, памятники Абаю (как раньше Ленину) во всех городах страны? Есть ли от этого реальная польза в виде повышения культурного уровня людей, воспитания патриотизма и т.д.? Или просто мы следуем советским стереотипам?
VLAST.KZ. «Димаш Альжанов, политолог: «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита»» — За 30 лет независимости Казахстану не удалось построить демократические институты и добиться участия всех казахстанцев в политике. Вместо этого в стране укрепился персоналистский режим, власти представляют сложившуюся ситуацию как наступление стабильности, политолог Димаш АЛЬЖАНОВ называет ее замиранием в промежуточном состоянии. Vласть поговорила с ним об основных политических процессах последних 30 лет, растущей дистанции между обществом и государством, возможных негативных сценариях будущего и возможностях, которые все еще остаются у Казахстана.
SPIK.KZ. «Казахстанские мегапроекты: дорого и бесполезно» — С момента обретения независимости в головы государственных мужей приходили различные идеи по развитию экономического потенциала страны. Некоторым планам суждено было сбыться, а другие так и остались «замками в облаках». Последних, к сожалению, больше. Отдельные прожекты вставали в бюджетную копеечку, зарывая своих создателей в многомиллионных растратах. Но, как правило, за бесполезно потраченные средства не отвечает никто. Вспомним проекты, которые стали «неликвидными активами» еще до своего рождения.
NOVGAZ.COM. Адил ИБРАЕВ, президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», заслуженный деятель Республики Казахстан – «Ломать – не строить» — Открытое письмо Президенту Республики Казахстан К-Ж. ТОКАЕВУ по вопросам развития науки — Сегодня в этом направлении никаких реальных шагов не предпринимается – все находятся в счастливом ожидании увеличения бюджетного финансирования. Но никто не думает о том, что в стране практически отсутствуют условия для создания современной инновационной инфраструктуры научной деятельности, включающей опытно-конструкторские, проектно-конструкторские или проектно-технологические исследования. Поскольку министерство не проявляет готовности к конструктивному диалогу, предпочитая действовать кулуарными методами административного принуждения и давления, я использую это обращение как попытку начать публичное обсуждение вопросов современного состояния и дальнейшего развития казахстанской науки. Жизненно важные решения, касающиеся будущего страны, не должны приниматься за закрытыми дверями чиновничьих кабинетов.
EXCLUSIVE.KZ. Марат СМАГУЛОВ — «Ислам в Казахстане: испытание независимостью» — После распада СССР в Казахстан хлынули миссионеры-проповедники самых разных мастей. Экономическая разруха оказалась благодатной почвой для навязывания любых идей. Духовность казахов вновь подверглась испытанию. Принятый в 1992 году «Закона о религии» не защитил, а скорее, разрешил внешнее идеологическое воздействие. Это было ожидаемо после уничтожения собственной научной базы религиоведения, а значит, и отсутствия иммунитета к массированной миссионерской атаке. Впервые в своей истории казахи стали адептами других религий, которым открыто демонстрировали свою принадлежность. Все это привело к распаду традиционных казахских ценностей, слому социальных ролей.
TURANPRESS.KZ. «Акимат Кызылординской области «не вытягивает» регион?» — Прежнее руководство региона оказалось на скамье подсудимых, а нынешнее регулярно фигурирует в скандальных историях. Кызылординская область могла бы стать визитной карточкой Казахстана, так как ее возглавляет Гульшара АБДЫКАЛИКОВА – первый аким крупной территориальной единицы, принадлежащий к прекрасному полу. Однако показатели региона оставляют желать лучшего, коррупция процветает, а число недовольных растет.
BETTER.KZ. «Алматинская история: Концы в «воду»» — За последние полтора года избитым штампом в Казахстане стало выражение про то, что пандемия обнажила все недостатки государственного управления, показала, где у нас особо коррупционные «заповедники» и разоблачила никуда не годных управленцев. Минувшее лето в Алматы к тому же показало, что в этом городе и при этих управленцах никто не застрахован от банальных проблем — элитные ЖК, расположенные выше проспекта Аль-Фараби, страдали от недостатка воды, местные жители вынуждены были даже перекрывать дороги, чтобы заставить акимат обратить внимание на себя. Однако городское начальство об этих проблемах осведомлено не хуже владельцев жилья премиум-класса, страдающих от недостатка питьевой воды. Оно прекрасно знает, откуда растут ноги у этой проблемы.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Токсичное наследие мясных олигархов» — Стоило антикоррупционному ведомству чуть-чуть основательно заняться положением дел в сельском хозяйстве, как картина злоупотреблений сразу стала проясняться. Двух- и в редких случаях трехходовые схемы – отнюдь не бином Ньютона. А вот второй айсберг проблем в Минсельхозе из другой оперы. Он заключается в том, что с периода руководства МСХ лоббистов мясных олигархов фетишем органа государственного управления стали бизнес-процессы, хотя сводить все к деньгам в стратегической сфере весьма пагубно, что и продемонстрировал в полный рост 2021-ый год.
MATRITCA.KZ. Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Буквально тысячи свалок – это пока «черный нал»» — Однако при всем при этом, у нас неприятно большое количество незарегистрированных свалок. С развитием электродевайсов – у нас растет ком старых батареек, экономичных лампочек, 99% из которых идут в обычный мусор. Поэтому у нас две проблемы – нелегальные свалки и неправильная/отсутствующая сортировка мусора в масштабах страны.
AZATTYQ.ORG. ««У него и ружья никогда не было». Известное и неизвестное в гибели охотинспектора в Западном Казахстане» — Известно в этом деле то, что инспектор лесного хозяйства из Западно-Казахстанской области Серик МАЖЕНОВ умер насильственной смертью — от огнестрельного ранения. А также то, что с самого начала сведения об обстоятельствах его гибели решительно разнились. Звучали заявления, что Маженов в момент ранения «был в рейде». Официально сообщили, что он находился «на незаконной охоте» в «заповедной зоне». Не совпадали озвучиваемые время, место инцидента, характер и количество ранений. С тех пор мало что прояснилось. В полиции дают скупые комментарии и грозят уголовным преследованием всем, кто будет заявлять, что инспектор погиб во время рейда.
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