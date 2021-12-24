«Так ли нужны, к примеру, памятники Абаю (как раньше Ленину) во всех городах страны?». «Казахстан могут попытаться сделать ареной нового конфликта». «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита». «Казахстанские мегапроекты: дорого и бесполезно»

Сетевой Казахстан 24 декабря 2021г.

IA — CENTR . RU . «Казахстан не будет инструментом воздействия на КНР» — Противодействие #США и Китайской Народной Республики, которое, по многочисленным прогнозам, должно перейти и на регионы влияния этих стран, уже не первый год так или иначе отражается на #Казахстан’е. Почти пять лет информационное поле в Центральной Азии раскачивается проблемой «китайских лагерей в Синьцзяне». На Казахстан давят сразу с двух сторон – США вынуждают руководство страны принять сторону защитников прав человека, а #КНР выступает против чужого вмешательства в свои суверенные дела. Какую политику «между двух огней» смогла выработать Республика Казахстан – мнение заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната КУШКУМБАЕВА.

365 INFO . KZ . «Казахстан могут попытаться сделать ареной нового конфликта» — Казахстан и Китай связывают давние двусторонние стратегические связи, которые со временем только укрепляются, считают участники прошедшей в Алматы международной научной конференции. Между тем, как полагает часть экспертов, эти связи могут попытаться разрушить. Такое мнение в частности высказал на конференции доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ… В своем выступлении Султанов подчеркнул, что географическое расположение вынуждает нас быть предельно внимательными — Казахстан находится в своего рода геополитическом треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром. Поэтому политика великих держав в нашем регионе на фоне обострения международной ситуации представляет для нас особый интерес, — отметил Султанов.

QMONITOR . KZ . «Абай вместо Ленина. Зачем нашей стране столько памятников?» — Вокруг памятников в Казахстане то и дело вспыхивают споры и скандалы, в том числе коррупционные, что естественным образом наводит на мысль: а не слишком ли много у нас подобных сооружений, причем дорогостоящих, на которых наживается немало людей? Так ли нужны, к примеру, памятники Абаю (как раньше Ленину) во всех городах страны? Есть ли от этого реальная польза в виде повышения культурного уровня людей, воспитания патриотизма и т.д.? Или просто мы следуем советским стереотипам?

VLAST . KZ . «Димаш Альжанов, политолог: «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита»» — За 30 лет независимости Казахстану не удалось построить демократические институты и добиться участия всех казахстанцев в политике. Вместо этого в стране укрепился персоналистский режим, власти представляют сложившуюся ситуацию как наступление стабильности, политолог Димаш АЛЬЖАНОВ называет ее замиранием в промежуточном состоянии. Vласть поговорила с ним об основных политических процессах последних 30 лет, растущей дистанции между обществом и государством, возможных негативных сценариях будущего и возможностях, которые все еще остаются у Казахстана.

SPIK . KZ . «Казахстанские мегапроекты: дорого и бесполезно» — С момента обретения независимости в головы государственных мужей приходили различные идеи по развитию экономического потенциала страны. Некоторым планам суждено было сбыться, а другие так и остались «замками в облаках». Последних, к сожалению, больше. Отдельные прожекты вставали в бюджетную копеечку, зарывая своих создателей в многомиллионных растратах. Но, как правило, за бесполезно потраченные средства не отвечает никто. Вспомним проекты, которые стали «неликвидными активами» еще до своего рождения.

NOVGAZ.COM . Адил ИБРАЕВ, президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», заслуженный деятель Республики Казахстан – «Ломать – не строить» — Открытое письмо Президенту Республики Казахстан К-Ж. ТОКАЕВУ по вопросам развития науки — Сегодня в этом направлении никаких реальных шагов не предпринимается – все находятся в счастливом ожидании увеличения бюджетного финансирования. Но никто не думает о том, что в стране практически отсутствуют условия для создания современной инновационной инфраструктуры научной деятельности, включающей опытно-конструкторские, проектно-конструкторские или проектно-технологические исследования. Поскольку министерство не проявляет готовности к конструктивному диалогу, предпочитая действовать кулуарными методами административного принуждения и давления, я использую это обращение как попытку начать публичное обсуждение вопросов современного состояния и дальнейшего развития казахстанской науки. Жизненно важные решения, касающиеся будущего страны, не должны приниматься за закрытыми дверями чиновничьих кабинетов.

EXCLUSIVE . KZ . Марат СМАГУЛОВ — «Ислам в Казахстане: испытание независимостью» — После распада СССР в Казахстан хлынули миссионеры-проповедники самых разных мастей. Экономическая разруха оказалась благодатной почвой для навязывания любых идей. Духовность казахов вновь подверглась испытанию. Принятый в 1992 году «Закона о религии» не защитил, а скорее, разрешил внешнее идеологическое воздействие. Это было ожидаемо после уничтожения собственной научной базы религиоведения, а значит, и отсутствия иммунитета к массированной миссионерской атаке. Впервые в своей истории казахи стали адептами других религий, которым открыто демонстрировали свою принадлежность. Все это привело к распаду традиционных казахских ценностей, слому социальных ролей.

TURANPRESS . KZ . «Акимат Кызылординской области «не вытягивает» регион?» — Прежнее руководство региона оказалось на скамье подсудимых, а нынешнее регулярно фигурирует в скандальных историях. Кызылординская область могла бы стать визитной карточкой Казахстана, так как ее возглавляет Гульшара АБДЫКАЛИКОВА – первый аким крупной территориальной единицы, принадлежащий к прекрасному полу. Однако показатели региона оставляют желать лучшего, коррупция процветает, а число недовольных растет.

BETTER . KZ . «Алматинская история: Концы в «воду»» — За последние полтора года избитым штампом в Казахстане стало выражение про то, что пандемия обнажила все недостатки государственного управления, показала, где у нас особо коррупционные «заповедники» и разоблачила никуда не годных управленцев. Минувшее лето в Алматы к тому же показало, что в этом городе и при этих управленцах никто не застрахован от банальных проблем — элитные ЖК, расположенные выше проспекта Аль-Фараби, страдали от недостатка воды, местные жители вынуждены были даже перекрывать дороги, чтобы заставить акимат обратить внимание на себя. Однако городское начальство об этих проблемах осведомлено не хуже владельцев жилья премиум-класса, страдающих от недостатка питьевой воды. Оно прекрасно знает, откуда растут ноги у этой проблемы.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токсичное наследие мясных олигархов» — Стоило антикоррупционному ведомству чуть-чуть основательно заняться положением дел в сельском хозяйстве, как картина злоупотреблений сразу стала проясняться. Двух- и в редких случаях трехходовые схемы – отнюдь не бином Ньютона. А вот второй айсберг проблем в Минсельхозе из другой оперы. Он заключается в том, что с периода руководства МСХ лоббистов мясных олигархов фетишем органа государственного управления стали бизнес-процессы, хотя сводить все к деньгам в стратегической сфере весьма пагубно, что и продемонстрировал в полный рост 2021-ый год.

MATRITCA . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Буквально тысячи свалок – это пока «черный нал»» — Однако при всем при этом, у нас неприятно большое количество незарегистрированных свалок. С развитием электродевайсов – у нас растет ком старых батареек, экономичных лампочек, 99% из которых идут в обычный мусор. Поэтому у нас две проблемы – нелегальные свалки и неправильная/отсутствующая сортировка мусора в масштабах страны.

AZATTYQ . ORG . ««У него и ружья никогда не было». Известное и неизвестное в гибели охотинспектора в Западном Казахстане» — Известно в этом деле то, что инспектор лесного хозяйства из Западно-Казахстанской области Серик МАЖЕНОВ умер насильственной смертью — от огнестрельного ранения. А также то, что с самого начала сведения об обстоятельствах его гибели решительно разнились. Звучали заявления, что Маженов в момент ранения «был в рейде». Официально сообщили, что он находился «на незаконной охоте» в «заповедной зоне». Не совпадали озвучиваемые время, место инцидента, характер и количество ранений. С тех пор мало что прояснилось. В полиции дают скупые комментарии и грозят уголовным преследованием всем, кто будет заявлять, что инспектор погиб во время рейда.

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