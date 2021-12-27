Беспочвенный оптимизм вице-министра культуры и спорта, три овертайма баскетбольной «Астаны», итоги чемпионата РК по боксу и будущие соперники футбольной сборной Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Зимняя Олимпиада: путевок меньше, чем четыре года назад

На минувшей неделе в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций Серик Жарасбаев, недавно назначенный вице-министром культуры и спорта, рассказывая о ходе подготовки к «белой» Олимпиаде-2022, сообщил, что Казахстан завоевал уже 60 лицензий, тогда как перед прошлыми зимними Играми их у нас было меньше – 57. Что конкретно он имел в виду под лицензиями – число наших атлетов, добившихся права поехать в Пекин, количество дисциплин, в которых они примут участие, или что-то другое – так и осталось непонятным.

На снимке: Серик Жарасбаев. (Фото time.kz)



Но факт то, что нынешнюю отборочную кампанию казахстанские спортсмены провели хуже, чем предыдущую. На сегодня уже точно можно сказать, что если тогда право поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан завоевали 46 наших соотечественников, то теперь таких будет, максимум, 36-37. Соответственно меньше будет и дисциплин, в которых они выступят на зимних Играх. Точное их количество сейчас никто не назовет.

Самый большой недобор у нас будет в биатлоне. Из мужской команды в Пекин поедут, в лучшем случае, двое (в Пхёнчхане было пятеро). Женская сохраняет шансы на получение четырех квот, но есть серьёзные основания считать, что с 20-й позиции в олимпийском рейтинге, последней, которая может принести эти четыре путевки, ее сместит китайская, и тогда нашим биатлонисткам придется довольствоваться лишь двумя.

Много мы недобрали и в тех видах спорта, которые находятся под юрисдикцией Международного союза конькобежцев (ISU). Если на прошлые зимние Игры отобрались три наших фигуриста, то на предстоящие – ни одного. В скоростном беге на коньках представительство Казахстана сократилось с шести до четырех, в шорт-треке – с семи до пяти. Это следует из обнародованных на прошлой неделе окончательных итогов отборочной кампании.

Теперь что касается видов, патронируемых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). В одном из них, лыжных гонках, квалификация уже завершилась: право поехать в Пекин завоевали в общей сложности шестеро казахстанцев (на прошлой Олимпиаде их было семеро) – два парня и четыре девушки. В дисциплинах фристайла – могуле и лыжной акробатике – по состоянию на сегодня мы имеем восемь квот, или на одну меньше, чем четыре года назад. Окончательная цифра станет известна в середине января. В горнолыжном спорте нашу страну, как и в 2018-м, будут представлять двое. В прыжках с трамплина к единственной квоте, которая была у нас перед Пхёнчханом, теперь, возможно, добавится вторая. И, наконец, в северной комбинации (прыжки с трамплина и лыжные гонки) нам впервые в истории достанется одна квота.

Таким образом, при самом благоприятном сценарии Казахстан получит право делегировать на Олимпийские игры 35-36 спортсменов (плюс один или двое могут добавиться после окончательного перераспределения квот), а при негативном – 31. В любом случае недобор относительно ОИ-2018 будут существенным.

Бокс: проверка боем для кандидатов в сборную Казахстана

В Уральске прошел мужской чемпионат страны. Призерам недавнего мирового первенства дали возможность отдохнуть, а вот большинство остальных его участников от Казахстана вышли на ринг. Четверо из них подтвердили свои притязания на то, чтобы считаться первыми номерами сборной, став чемпионами. Это Нурканат Райыс (до 75 кг), братья Нурбек Оралбай (до 82 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг), а также супертяж Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг). Тогда как братья-близнецы Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) проиграли в полуфинальных поединках и довольствовались бронзовыми медалями. В их весовых категориях чемпионские звания завоевали соответственно Василий Самчук и Дилмурат Мижитов.

На снимке: Нурканат Райыс. (Фото с сайта Казахстанской федерации бокса)

В других весах на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Дамир Абдикадыр (до 51 кг), Талгат Сырымбетов (до 54 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Ермахан Жакпеков (до 71 кг) и Сагындык Тогамбай (до 86 кг).

В неофициальном командном зачете первую тройку составили сборные города Нур-Султан, а также Туркестанской и Карагандинской областей.

Хоккей: «Барыс» продолжает цепляться за 8-е место

После небольшой паузы («окно», выделенное для национальных сборных) возобновился регулярный чемпионат КХЛ, и в течение четырех дней «Барыс» провел три матча, причем все в гостях.

В первом из них казахстанский клуб встречался с «Автомобилистом», соседом по турнирной таблице, на его площадке в Екатеринбурге. В качестве капитана вместо Даррена Дица, перешедшего недавно в московский ЦСКА, команду на лёд вывел Роман Старченко, нападающий сборной Казахстана. И как раз таки он положил почин, в середине второго периода точно бросив с приличной дистанции. После этого хозяева много атаковали, но надежно действовали оборона и голкипер «Барыса», а незадолго до финальной сирены, когда соперники заменили вратаря полевым игроком, Линден Вей установил окончательный счет – 2:0.

Спустя два дня в поединке с казанским «Ак Барсом» подопечные Юрия Михайлиса трижды выходили вперед после результативных бросков Якоба Берглунда, Кони Кудика и Егора Петухова. Но хоккеисты из столицы Татарстана все три раза сравнивали счет, причем третий свой гол они забили в середине заключительного периода. А в концовке матча наша команда пропустила еще две шайбы – 3:5.

По иному сценарию проходила игра в Челябинске с местным «Трактором», одним из лидеров Восточной конференции. К 34-й минуте «Барыс» проигрывал с разницей «минус три», но затем благодаря голам, забитым Якобом Берглундом и Антоном Сагадеевым, сократил свое отставание в счете до минимума. В попытке спасти матч тренерский штаб казахстанского клуба на последних минутах снял голкипера и выпустил вместо него полевого игрока, но в итоге шайба влетела в наши уже пустые ворота – 2:4.

После 42-х проведенных матчей «Барыс» имеет 40 очков и занимает 8-е место, последнее, дающее право на выход в «плэй-офф». Всего на одно очко отстает от него «Автомобилист».

Баскетбол: самый продолжительный матч в Единой лиге ВТБ

Интригующий матч с тремя овертаймами (!), чего никогда прежде в регулярных первенствах Единой лиги ВТБ не случалось, выдали «Астана» и пермская «Парма», игравшие на площадке последней. До заключительной четверти ни одной из команд не удавалось добиться существенного отрыва в счете. Но за две минуты до конца основного времени казахстанский клуб проигрывал шесть очков. Тем не менее, ему удалось ликвидировать отставание.

На снимке: Энтони Хики (№8) в матче с «Пармой». (Фото с сайта БК «Астана»)

Первая дополнительная пятиминутка тоже не выявила победителя. В конце второй отличился Олег Балашов, который обеспечил «Астане» преимущество в три очка. У хозяев на атаку оставалось лишь несколько секунд, но их оказалось достаточно для перешедшего в межсезонье из казахстанской команды в «Парму» разыгрывающего Джеремии Хилла, который перевел игру уже в третий овертайм. В эти пять минут баскетболисты «Астаны» выглядели более уставшими и менее сконцентрированными, чем соперники. В результате поражение со счетом 101:108. Более половины очков в актив нашей команды принесли Джейлен Барфорд и Энтони Хики, каждый из которой набрал по 28 баллов.

После восьми проведенных матчей у «Астаны» две победы и шесть поражений. Она занимает 10-е, или третье с конца, место.

Футбол: кто будет готовить главную команду страны?

Казахстанская федерация футбола все еще не приняла окончательное решение относительно того, кто в новом году будет главным тренером национальной сборной. И хотя в некоторых спортивных СМИ появилась информация, будто КФФ собирается продлись контракт с Талгатом Байсуфиновым, говорить об этом как о свершившемся факте еще рано.

Между тем, недавно состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций сезона 2022/23 годов. Однако пока неизвестно, в каком из дивизионов будет выступать сборная Казахстана. 24 и 29 марта она должна провести два стыковым матча с командой Молдовы. Победитель этого противостояния попадет в 3-ю группу дивизиона «С», где его соперниками будут футболисты Словакии, Беларуси и Азербайджана. А вот проигравшей сборной придется отправиться в низший дивизион «D», чтобы составить компанию командам Латвии, Лихтенштейна и Андорры.

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